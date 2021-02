Tập đoàn Đất Xanh chung tay mang Tết đến cho bà con huyện Đức Hòa, Long An

(VTC News) -

Buổi lễ trao quà Tết Tân Sửu 2021 được tổ chức tại trụ sở UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh, các mạnh thường quân và lãnh đạo địa phương đại diện các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tham gia lễ trao quà Tết lần này, Tập đoàn Đất Xanh trao tặng 200 triệu đồng cho chính quyền để chuyển cho người dân nơi đây. Do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện đang diễn biến phức tạp, buổi lễ được tổ chức đơn giản, tuân thủ khuyến cáo hạn chế đông người của Bộ Y tế.

Tại buổi trao quà Tết, phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ông Liêu Văn Bùng đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Đất Xanh về vật chất lẫn tinh thần cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tập đoàn vì những món quà nghĩa tình trong mùa xuân Tân Sửu này.

Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa nhận bảng biểu trưng từ ông Lê Văn Hưng, phó tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh.

Đại diện Tập đoàn Đất Xanh, ông Lê Văn Hưng, phó Tổng Giám đốc cho biết công tác xã hội cùng các hoạt động cộng đồng luôn là một trong những ưu tiên của Tập đoàn Đất Xanh, nhất là trong bối cảnh xã hội ảnh hưởng nặng nề từ các tác động tiêu cực của bệnh dịch và bão lũ.

Song song với việc phát triển doanh nghiệp, Tập đoàn Đất Xanh còn chú trọng thực hiện các công tác xã hội tại các địa phương khó khăn.

Đây là năm thứ 2 Tập đoàn Đất Xanh tổ chức tặng quà Tết cho người dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đó, nhân dịp Tết Canh Tý 2020, Tập đoàn cũng trao tặng 250 triệu cho các hộ nghèo, khó khăn nơi đây, giúp người dân có thêm một cái Tết đầy đủ và trọn vẹn hơn. Cũng trong dịp Tết 2020, Đất Xanh còn hỗ trợ huyện Đức Hòa tổ chức bắn pháo bông đón Xuân Canh Tý. Theo đó, chính quyền huyện đã tổ chức bắn 90 dàn pháo hoa tầm thấp phục vụ bà con địa phương nơi đây góp phần mang tới không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp trong dịp Tết cổ truyền.

Năm 2020 cũng là năm Tập đoàn Đất Xanh đẩy mạnh nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Trong giai đoạn đầu năm, khi dịch COVID-19 bùng phát đợt 1, phía Tập đoàn đã thống nhất giảm giá thuê mặt bằng cho các đối tác nhà trẻ tại các khu dự án do Đất Xanh quản lý. Đất Xanh Miền Trung cũng có động thái giãn thời gian thanh toán trong thời kỳ thực hiện cách ly xã hội. Đồng thời toàn hệ thống tập đoàn cũng gửi tới các cơ quan tuyến đầu chống dịch và các bệnh viện của các địa phương những khoản ủng hộ lên tới hơn 1,2 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Đoàn công tác của Đất Xanh trao quà cho người dân vùng lũ tại Quảng Bình.

Giai đoạn cuối năm, các tỉnh miền Trung liên tiếp đón nhận các cơn bão cũng như các đợt lũ quét với mức lũ cao lịch sử. Giai đoạn này, Tập đoàn cùng các công ty thành viên cũng góp hơn 1,3 tỷ đồng gửi đến đồng bào nơi đây. Đồng thời cũng gửi nhiều đoàn công tác đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam,… nhằm chia sẻ khó khăn với bà con.

Song song đó, Tập đoàn cũng chú trọng tới việc phát triển các mầm non tương lai thông qua các học bổng và phần quà cho học sinh ở những khu vực Tập đoàn phát triển dự án. Bước vào năm 2021, Đất Xanh đặt mục tiêu nhấn mạnh hơn nữa vai trò của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển doanh nghiệp và xã hội bền vững trong thập kỷ mới.