Tập đoàn BĐS An Gia tổ chức chương trình vẽ tranh trung thu cho bé

(VTC News) -

Chương trình được An Gia tổ chức từ 11/9 - 21/9 với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú dành cho trẻ em nhân dịp Trung thu năm nay.

Chương trình vẽ tranh “Điều ước Trăng rằm” được triển khai từ 11/9 - 21/9.

Theo đại diện An Gia, do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên doanh nghiệp không thể tổ chức các chương trình vui chơi tập trung dành cho các bé, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự háo hức của trẻ thơ. Thay vì rước đèn, xem múa lân, phá cỗ… như mọi năm, các bé được tự do sáng tạo và phát huy năng khiếu hội họa trong một không gian an toàn dưới sự tư vấn, hỗ trợ từ các bậc phụ huynh.

“Chúng tôi mong rằng, chương trình vẽ tranh sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị dành cho các bé trong những ngày giãn cách kéo dài vì dịch bệnh”, đại diện An Gia cho biết thêm.

Với chủ đề “Điều ước Trăng rằm”, chương trình chào đón những ý tưởng độc đáo dưới mọi chất liệu như sơn nước, sơn dầu, bút chì hay thậm chí là vẽ tranh trên laptop, máy tính bảng…

Các tác phẩm dự thi có thể tự do thể hiện một Trung thu mới mẻ với tư duy nghệ thuật và cảm xúc riêng của mỗi tác giả nhí. Theo đó, BTC chương trình sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng với cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất (10 triệu đồng), 01 giải nhì (5 triệu đồng), 01 giải ba (3 triệu đồng) và 01 giải yêu thích (3 triệu đồng).

Tác phẩm “Điều ước mùa Trung thu” của bé Lê Huỳnh Ngọc Châu (10 tuổi).

Chia sẻ về chương trình, đại diện BTC cho biết, ngay sau khi phát động, sự kiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều tài năng nhí cũng như các bậc phụ huynh, cư dân sinh sống trong các dự án của An Gia cùng đông đảo người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cung bậc cảm xúc với cách thể hiện độc đáo và thông điệp nhân văn, ý nghĩa.

Hàng nghìn chiếc đèn trên bầu trời đêm như những ngôi sao ước mơ đang bay cao trong bức tranh “Chúng em vui Trung thu bên bờ biển” của bé Lê Ngọc Anh Thư (14 tuổi).

Bức tranh “Ước mơ tham gia lễ rước đèn” của em Nguyễn Trần Quốc Anh (15 tuổi) miêu tả khung cảnh rước đèn đêm trăng với những chiếc đèn lồng sặc sỡ trong tiếng hò reo của trẻ thơ cùng tiếng trống múa lần tưng bừng, rộn rã.

Bức tranh "Nhớ Trung thu" của "họa sĩ nhí" Uyên Khanh (6 tuổi).

Những nét vẽ ngộ nghĩnh trong tác phẩm “Đêm hội Trăng rằm” của bé Trang Khanh (9 tuổi).

Một “Trung thu hạnh phúc bên gia đình” được hiện lên sinh động, đáng yêu trong tác phẩm của bé Lê Đình Đức.

Quá nhiều sự dễ thương trong bức tranh của bé Bùi Hà Vy (6 tuổi) với ước mơ gặp chị Hằng, cùng chị Hằng bay khắp mọi nơi để vui Tết Trung thu.

Được biết, ngoài chương trình vẽ tranh “Điều ước Trăng rằm”, thời gian qua, Tập đoàn BĐS An Gia tích cực triển khai các chương trình “Trao gửi yêu thương”, trang bị “Góc Y tế” cho cộng đồng cư dân tại các dự án của công ty bao gồm: Skyline, Riverside, River Panorama 1& 2, The Star, The Garden, nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng cư dân trong mùa dịch và góp phần mang đến trải nghiệm sống tốt hơn.