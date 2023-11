Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng 14,1%

(VTC News) -

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 14,1%

Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,2% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/9/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá, tương đương 708 tỷ đồng, dự tính sẽ chi trả cuối năm 2023. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Dự kiến tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (15/01/1965 – 15/01/2025), Bảo Việt triển khai chiến lược phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các giá trị mới và chia sẻ các giá trị đó với cộng đồng.

Năm 2023, Bảo Việt được công nhận trong bảng xếp hạng tính bền vững doanh nghiệp toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global. Để được đánh giá trong bảng xếp hạng DJSI, Bảo Việt cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trên nhiều yếu tố như: sức khỏe tài chính doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu, tính minh bạch, hoạt động bền vững của doanh nghiệp…

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8.575 tỷ đồng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8.575 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 2,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Bảo hiểm Bảo Việt luôn đặt khách hàng làm trung tâm để xây dựng các chương trình bảo hiểm đa dạng, quyền lợi tối ưu, đảm bảo toàn diện các nhu cầu thực tiễn của khách hàng.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Bảo Việt nhiều năm liên tiếp được công nhận là Nhà bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam; được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá ghi nhận và trao tặng các giải thưởng uy tín như “Sáng kiến Bảo hiểm số của năm” (Insurance Asia Awards).

“Sáng kiến chuyển đổi bảo hiểm số tốt nhất Việt Nam” (Global Business Outlook Awards 2022) cũng như Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mang lại sự hài lòng và hạnh phúc cho Khách hàng (Global Banking & Finance Review).

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập, với mục tiêu tiên phong và đồng hành cùng khách hàng trong thời đại số, Bảo hiểm Bảo Việt hiện đang triển khai website mới phiên bản beta tại địa chỉ: https://beta.baovietonline.com.vn/.

Tại phiên bản mới, website được cập nhật thêm tính năng so sánh các chương trình bảo hiểm, gợi ý sản phẩm phù hợp có thể mua cùng, công cụ tính phí bảo hiểm… giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chủ động tài chính để ra quyết định lựa chọn các giải pháp bảo vệ phù hợp, hướng tới sự an tâm trong cuộc sống.

Bảo hiểm Bảo Việt đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi bảo hiểm với mong muốn khách hàng có thể chủ động lựa chọn cho bản thân và gia đình các chương trình bảo vệ với quyền lợi tối ưu ở các mức phí linh hoạt như chương trình hoàn tiền 10% hoặc tham gia bảo hiểm trả góp lãi suất 0% trong cả năm.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 8,5%

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng doanh thu khả quan 8,5%, đạt 33.170 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 796 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Luôn coi khách hàng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, thấu hiểu, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của các gia đình Việt, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng đổi mới, sáng tạo, tích cực ứng dụng công cụ mới vào đào tạo kỹ năng trên toàn hệ thống để phục vụ, tư vấn và tiếp cận khách hàng ngày một thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng tích cực nghiên cứu và đưa vào thị trường những sản phẩm ngày càng ưu việt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục lần thứ 7 là đơn vị dẫn đầu TOP 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam 2023 và được vinh danh là “doanh nghiệp truyền cảm hứng” 2023 do Enterprise Asia - Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á khảo sát, đánh giá và bình chọn.

Kinh doanh chứng khoán nỗ lực vượt khó trước các thách thức của thị trường.

Sau 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 564 tỷ đồng doanh thu và đạt 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện).

Thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua nhất là trong Quý 3/2023 chứng kiến nhiều biến động, có những điểm sáng và có cả những tín hiệu ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, BVSC đã tổ chức chuỗi webinar “Thứ 4 pit-stop” nhằm đem đến những buổi phân tích chuyên sâu về thị trường và các ngành trọng điểm, đồng thời giải đáp những quan tâm đến từ người tham dự.

Một loạt các chương trình khuyến mại về mở tài khoản chứng khoán, ưu đãi lãi suất margin cũng được triển khai để thu hút cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu. Bên cạnh đó, các hoạt động nghiên cứu cập nhật nền tảng giao dịch mobile app vẫn được thực hiện thường xuyên với nhiều tính năng mới, hỗ trợ quá trình đầu tư của khách hàng.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định

Đối mặt với tình hình kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn và thử thách, sau 9 tháng đầu năm 2023, công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với 119 tỷ đồng tổng doanh thu, 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Với tổng tài sản quản lý đạt gần 121.000 tỷ đồng, BVF tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

Tính đến thời điểm 30/09/2023, các quỹ mở của BVF cho thấy những kết quả hoạt động đáng chú ý: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) tăng trưởng lần lượt 21,4% và 13,7% vượt cả mức tăng trưởng bình quân của thị trường và benchmark.

Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tăng trưởng 6,5% cao gấp 2 lần so với benchmark là lãi suất tiền gửi 6 tháng của 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MBBank). Bên cạnh đó với tình hình thị trường nhiều biến động, các danh mục đầu tư của khách hàng vẫn đạt mức tăng trưởng tốt và bám theo kế hoạch đề ra.

Năm 2023 cũng là một năm nhận được nhiều tin vui của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt khi BVF ra mắt thành công quỹ ETF BVFVN DIAMOND (BVFVND) mô phỏng rổ chỉ số ưu việt VNDIAMOND của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Tính đến hết Qúy III/2023 tức khoảng 2 tháng kể từ khi ra mắt, quỹ BVFVND đã đạt mức tăng trưởng 13,4% so với mệnh giá.

Bên cạnh đó năm nay BVF lại tiếp tục vinh dự nhận giải thưởng "Best Fund Manager - Vietnam 2023" (Công ty quản lý quỹ Tốt nhất Việt Nam 2023) do Tạp chí International Finance trao tặng. Trong hạng mục giải thưởng Financial Award, Baoviet Fund cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh.