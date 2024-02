Táo quân và những bản nhạc chế 'cười ra nước mắt'

(VTC News) -

Hơn 20 năm lên sóng, Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi đêm 30 Tết. "Đặc sản" không thể thiếu của chương trình chính là những ca khúc nhạc chế với giai điệu quen thuộc, ca từ hài hước và phản ánh về vấn đề nổi cộm trong năm.

Mỗi năm lên sóng, Táo quân lại có những ca khúc nhạc chế khiến khán giả nhớ mãi. Thậm chí có nhiều ca khúc chế còn khiến khán giả thuộc hơn cả bản gốc.

Thi xong xuôi tất cả lại về - Táo thể thao

Trong Táo quân 2006, nghệ sĩ Tự Long vai Táo thể thao đã có bản báo cáo chi tiết về những vinh quang cũng như các vụ bê bối gian lận của ngành thể thao trong nước qua ca khúc Thi xong xuôi tất cả lại về - được chế dựa trên nhạc nền của bài hát chủ đề World Cup 2006.

Khán giả không khỏi bật cười với những ca từ hài hước của bài hát.

Lụt từ ngã tư đường phố - Táo Thoát nước

Bài hát Từ một ngã tư đường phố đã được Táo thoát nước Tự Long chế thành Lụt từ ngã tư đường phố để tái hiện lại cảnh ngập lụt tại Hà Nội trong trận lụt lịch sử năm 2008.

Ca khúc "Lụt từ ngã tư đường phố".

Sau hơn 20 năm lên sóng, đây cũng được xem là một trong những màn trình diễn kinh điển nhất trong các mùa Táo quân.

Đi học - Nam Tào, Bắc Đẩu

Những câu hát quen thuộc của bài hát Đi học đã được cô Đẩu “chế” thành: “Hôm qua em tới trường, bạn đánh em gần chết”, để nói về vấn nạn bạo lực học đường đang diễn ra tràn lan.

Câu hát từng "gây bão" một thời và được cho nhiều khán giả hát đi hát lại.

Hoang mang style - Táo kinh tế

Đây là một trong những ca khúc “chế” nổi tiếng nhất của của chương trình Táo quân, phổ biến tại Việt Nam ngang tầm với bài hát gốc Gangnam Style.

“Một năm kinh tế buồn” cũng theo đó trở thành câu cửa miệng của nhiều người khi than thở về tình hình kinh tế khó khăn.

Ca khúc bất hủ "Hoang mang style" của Táo kinh tế.

Trong tiết mục này, "Táo kinh tế" Quang Thắng không chỉ hát mà còn thể hiện khả năng vũ đạo sao y bản gốc.

Bài ca liên ngành - Táo y tế và Táo kinh tế

Trên nền nhạc của ca khúc Cô gái vót chông, Táo kinh tế - Táo y tế đã sáng tác Bài ca liên ngành tại chương trình vào năm 2012. Ca khúc phân trần việc nhận hối lộ, nhận phong bì là do “bởi vì quý người dân, nên sợ phật ý người dân”.

"Bài ca liên ngành" của bộ đôi "Song tế".

Đây là bài hát mà theo Táo y tế sẽ được anh em bác sĩ hát tập thể vào cuối giờ chiều làm việc hàng ngày, nhằm nêu cao tinh thần nói không với phong bì.

Thật bất ngờ - Táo xã hội

Tại Táo quân 2018, ca khúc Thật bất ngờ của Trúc Nhân được Tự Long "chế" để phản ánh cách sử dụng mạng xã hội của giới trẻ.

Trên nền nhạc, nghệ sĩ hài Tự Long đã lên án một loạt thói quen sử dụng mạng xã hội như sống ảo, "anh hùng bàn phím" hay thậm chí là "câu view" bằng chuyện tình yêu.

Tự Long là Táo có nhiều bài ca bất hủ nhất chương trình.

Lời bài hát có những câu: "Facebook, biết bao nhiêu anh em đang đợi chờ. Dù chuyện nhỏ chuyện to hay chẳng phải việc mình phải lo, nhưng vẫn vào để cùng nhỏ to. Xong cãi lộn thì mặt lại nhăn nhó. Facebook, bỗng dưng trao cho ta bao nhiêu quyền. Nào là quyền câu like, xong đến quyền dạy đời cho ai, xong đến chuyện chửi người ta sai. Khi thấy cần thì rủ nhau đấu tố".

Big kinh tế boi - Táo kinh tế

Táo quân 2021 gây ấn tượng khi Quang Thắng thể hiện bản rap chế Bigcityboi với nhiều ca từ hài hước về lĩnh vực kinh tế trong năm. Chất giọng của diễn viên hài cũng nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Táo kinh tế một lần nữa gây chú ý với bản hit "Big kinh tế boi".

“Trói em bằng tiền bạc / Bao thiên đình kinh ngạc”, là câu rap đang lan truyền trên nhiều diễn đàn sau khi ca khúc được "Táo kinh tế" Quang Thắng thể hiện ở chương trình.

Doanh nghiệp lao đao vì COVID

Cũng tại Táo quân 2021, diễn viên Duy Nam vào vai doanh nhân lên thiên đình cùng với các tinh tú. Anh gây ấn tượng với màn trình bày khó khăn của các doanh nghiệp trong năm qua giai điệu của ca khúc Có chàng trai viết lên cây.

Ca khúc "Có chàng trai viết lên cây" được chế lại.

Giai điệu của bài hát rất phù hợp với nỗi buồn của doanh nghiệp trong năm 2023. Chính bởi lẽ đó mà màn thể hiện phiên bản "doanh nhân" của diễn viên Duy Nam gây ấn tượng trong chương trình Táo quân 2021.

Bên trên tầng lầu - Thiên Lôi

Tại Táo quân 2023, Bên trên tầng lầu được viết lại lời và do các Thiên Lôi thể hiện để nói về cuộc sống trên thiên đình cũng như “nói xấu” Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu.

Dàn Thiên Lôi thể hiện "Bên trên tầng lầu" trong Táo quân 2023.

Ca khúc có phần lời dí dỏm: “Thiên đình nguy nga/ Em trông như là dân chơi/ Quanh năm ngày tháng hô mưa gọi gió đứng gác thiên cung/ Nhưng em lại cứ thích nhốt em trong một thiên đình/ Thiên đình của những yêu thương bất tận”.

Tiết mục này cũng được đông đảo khán giả đón nhận.