Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và an toàn điện trong dân

(VTC News) -

Theo Công ty Điện lực Lai Châu, đơn vị quản lý vận hành cung cấp điện từ hệ thống lưới điện Quốc gia; với khối lượng trên 440km đường dây 110kV, 2.200km đường dây trung thế 22, 35kV, 1.900km đường dây hạ thế, cùng với 1.100 máy biến áp phân phối điện.

Với nhiều đường dây đi qua rừng tự nhiên, khu vực rừng đồi trồng cây của các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng sản xuất của Công ty Cao su. Cùng với đó là tốc độ phát triển đô thị hóa tại các trung tâm từ xã, huyện đến tỉnh dễ dẫn đến nguy cơ các công trình dân sinh lấn chiếm hành lang lưới điện.

Điện lực Tân Uyên (PC Lai Châu) tuyên truyền an toàn điện và sử dụng điện tiết kiệm tại trường học.

Trong những năm qua, công tác quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện (HLBVATLĐ); giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp được Công ty Điện lực Lai Châu đánh giá và xác định là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác Quản lý vận hành lưới điện.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, vẫn xảy ra tình trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp như tình trạng trèo lên lưới điện trộm cắp tài sản, câu cá gần, dưới đường dây điện cao áp, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố mất an toàn cho người và thiết bị, làm gián đoạn việc cung cấp điện.

Điện lực Phong Thổ (PC Lai Châu) tuyên truyền an toàn điện cho bà con nhân dân.

Ông Võ Mạnh Hồng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: Thời gian qua PC Lai Châu đã nỗ lực, tập trung triển khai nhiều giải pháp.

Trong đó, tập trung tuyên truyền HLBVATLĐ, an toàn điện trong dân (đặc biệt ở những khu vực đường dây đi qua khu đông dân cư) trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phối hợp tốt với chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp (HLLĐCA) các cấp tổ chức tuyên truyền tại các địa bàn xã, phường, thôn/bản; phát tờ rơi tại các trường học; gửi văn bản đến chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, bằng loa di động cá nhân được dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc địa phương như tiếng Mông, Dao, Thái...

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn, khuyến cáo người dân các biện pháp phòng tránh tai nạn điện; cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ an toàn lưới điện.

Cụ thể như: Nghiêm cấm trèo lên cột điện, trạm điện, cây cối dưới gầm đường dây điện bắt chim, bắn chim đậu trên dây điện, trạm điện hoặc quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện. Nghiêm cấm câu cá gần, dưới đường dây điện, trạm điện. Không đứng gần cột điện khi trời mưa hoặc lúc có giông sét.

Không sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa được thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp.

Không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp. Tuyệt đối không mắc dây dẫn vào thân cây, quấn vòng qua thân cây, không được dùng dây dẫn đang mang điện làm dây phơi, các vị trí đỡ dây phải dùng cột chắc chắn có độ cao là 4, 5m trở lên, các vị trí qua đường có độ cao 5,5m trở lên đảm bảo khoảng cách an toàn giao thông.

Các dây dẫn được cố định vào các cột chắc chắn và buộc trên cổ sứ hạ thế, không bó buộc các dây dẫn của nhiều hộ gia đình với nhau tránh sự cố của nhà này làm ảnh hưởng đến nhà khác, các dây dẫn không nên nối quá hai mối nối trong một khoảng cột.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện; ngắt attomat khi xảy ra chạm chập; phối hợp với ngành điện lực kiểm tra, khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót trong việc cung ứng, truyền tải điện trong khu vực dân cư đến các hộ tiêu thụ điện, đề phòng chập, cháy từ đường dây lan vào nhà ở, khu chợ. Trong giờ cao điểm các gia đình cần hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện, nhất là các thiết bị có công suất lớn...

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các đợt tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiệt kiệm và hiệu quả tại các trường học; phối hợp với Ban Chỉ đạo bảo vệ HLLĐCA các huyện, thành phố, các huyện đoàn, thành đoàn, xã đoàn, các nhà mạng Viettel; Vinaphone… định kỳ hàng quý tổ chức ra quân tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện và phát quang hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn các huyện, thành phố, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân các kiến thức về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Điện lực Mường Tè (PC Lai Châu) tổ chức ra quân chiến dịch tuyên truyền bảo vệ an toàn và phát quang hành lang lưới điện cao áp.

Cụ thể: Trong năm 2022, toàn Công ty đã thực hiện tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại 22 trường học trên địa bàn tỉnh với tổng số học sinh được tuyên truyền trực tiếp là gần 13 nghìn học sinh; phối hợp với các huyện/thành đoàn, các địa phương tổ chức 32 đợt phát động chiến dịch tuyên truyền và ra quân bảo vệ hành lang lưới điện cao áp.

Từ đầu năm 2023 đến nay; các đơn vị phối hợp với các huyện/thành đoàn, các địa phương tổ chức 24 đợt phát động chiến dịch tuyên truyền và ra quân bảo vệ hành lang lưới điện cao áp; bên cạnh đó, đoàn thanh niên, hội Cựu Chiến binh Công ty và các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến các em học sinh thông qua chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’...

Việc duy trì và đẩy mạnh tuyên truyền đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu. Nhờ đó, góp phần giảm sự cố lưới điện do vi phạm hành lang lưới điện và giảm tại nạn điện trong dân.