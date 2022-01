Tận dụng chính sách cuối năm, nhiều khách hàng mua được nhà giá 'hời'

(VTC News) -

Để thu hút lượng cầu tăng cao vào dịp cuối năm, nhiều chủ đầu tư đã mạnh tay áp dụng những chính sách bán hàng khủng. Trong đó, phải kể đến MIKGroup với chuỗi chương trình “mua nhà, tặng ô tô” từ dự án The Matrix One đến Imperia Smart City.

Cuối tháng 12, MIKGroup đã tổ chức chương trình bốc thăm và trao tặng khách hàng mua căn hộ The Matrix One xế hộp tiền tỉ. Ngay sau đó, đầu năm 2022, đơn vị này lại tiếp tục công bố sẽ trao tặng khách hàng mua căn hộ Imperia Smart City xe ô tô Mazda-3 cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác, áp dụng khách mua từ nay đến ngày 15/01/2022.

MIKGroup vừa “tung” giỏ hàng căn hộ The Mirae Park (Dự án Imperia Smart City) view trực diện hồ điều hòa.

Ngoài ưu đãi mua nhà, tặng ô tô, hiện phân khu The Mirae Park (Dự án Imperia Smart City) đang được áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi hấp dẫn, phù hợp cho những khách hàng muốn mua nhà trước Tết, với chỉ từ 300 triệu đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ. Đây chính là yếu tố “hot” khiến lượng khách hàng tăng nhanh chóng, lượng chốt căn, đặt cọc cũng tăng mạnh.

Ngoài ra, MIKGroup còn công bố chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn khi chiết khấu cao nhất lên tới 14% và ưu đãi vay vốn lên tới 80% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng.

Cùng thời điểm này, MIKGroup tung giỏ hàng đẹp bậc nhất dự án tại phân khu The Mirae Park với view trực diện hồ điều hòa, gần công viên càng khiến lượng khách hàng quan tâm và mua phân khu này tăng đột biến.

The Mirae Park “đốn tim” nhiều gia đình hiện đại nhờ hệ tiện ích “All-in-one”.

Theo đại diện sàn phân phối dự án Imperia Smart City cho biết, nhờ loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn cùng giỏ hàng đẹp của The Mirae Park, lượng khách hàng từ giữa tháng 12/2021 đến nay tăng đột biến. Mỗi ngày có ít nhất từ 50 khách hàng “nét” liên hệ tìm hiểu, tham quan dự án, tăng gấp 3 lần so với tháng 10/2021. Một số căn hộ có vị trí đẹp nhất mặt sàn thường có tới 2 – 3 khách cùng hỏi mua một thời điểm.

Trên thực tế, cuối năm luôn là thời điểm mua nhà lý tưởng với nhiều người, nhất là những người có nhu cầu mua ở thực. Đây cũng là dịp để tậu nhà đẹp vì nhiều dòng tiền cùng đổ về như lương, thưởng, tiền chốt lời chứng khoán và các kênh đầu tư khác.

Anh Nguyễn Bá Tuấn (Cầu Giấy) chia sẻ, anh lập gia đình được 3 năm nay và ý định mua nhà cũng xuất phát từ việc cần có một căn nhà của riêng vợ chồng. Tuy nhiên, hai năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc của anh không ổn định nên thu nhập có giảm đi. Vừa rồi, nhờ bạn bè, anh em hỗ trợ nên anh cũng đã “chốt” được một căn ở The Mirae Park đúng như ý nguyện của vợ anh.

Cuối năm là thời điểm nhiều khách hàng có nhu cầu mua ở thực “xuống tiền” sở hữu nhà.

Nói về sức mua dịp cuối năm, đại diện sàn giao dịch bất động sản CenLand cho hay, cứ khoảng 2 tháng trước tết, lượng khách thăm quan, tìm hiểu và đăng ký mua luôn tăng đột biến. Năm nào cũng vậy, cứ đến đầu tháng 11 là nhân viên công ty không có thời gian nghỉ ngơi trong ngày cũng như cuối tuần.

Theo các chuyên gia, tận dụng chính sách kích cầu cuối năm sẽ giúp người mua nhà tiết kiệm được một phần chi phí để giảm tải áp lực tài chính, vừa có được nhiều cơ hội lựa chọn và nếu may mắn thì chủ nhân sẽ có cả xế xịn cùng nhà mới chào đón năm mới hạnh phúc, ấm áp.

Tuy nhiên, để khách hàng mở hầu bao cuối năm mua một căn nhà tiền tỷ, ngoài chính sách ưu đãi hấp dẫn, chương trình cho vay ưu việt thì bản thân dự án đó phải thật “chất” và “nuông chiều” cảm xúc của người mua.

Như tại Phân khu The Mirae Park, một khảo sát khách hàng gần đây của MIKGroup cho biết, ngoài chính sách ưu việt được dùng làm đòn bẩy tài chính, người mua nhà The Mirae Park còn đánh giá cao không gian xanh lý tưởng với 102.000m2 công viên trung tâm, gần 50.000m2 hồ cảnh quan; 15 công viên chủ đề… Ưu thế của dự án được cho là lý do chính khách hàng “xuống tiền”.

Chào đón năm mới 2022, đơn vị phát triển MIKGroup tổ chức sự kiện online ““Mua nhà sang trúng ngàn lộc phát” vào 09h00 ngày 09/01/2022 trên kênh Fanpage Imperia Smart City.

Tại sự kiện, MIKGroup sẽ tổ chức quay số trúng thưởng dành cho khách hàng đặt cọc căn hộ từ ngày 29/5/2021 – ngày 12/09/2021 và ký HĐMB trước ngày diễn ra sự kiện với các phần quà giá trị như: 01 giải đặt biệt là căn hộ I4.0310 trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; 01 giải nhất là xe máy SH trị giá 95 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Thông tin chi tiết dự án Imperia Smart City truy cập Website: http://imperiasmartcity.com