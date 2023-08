Tân Á Đại Thành ra mắt bình nước nóng Rossi 30

(VTC News) -

Bình nước nóng Rossi 30 thuộc phân khúc sản phẩm cao cấp, là sự kết tinh của 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Sản phẩm được kỳ vọng tiếp tục là dấu ấn vàng trong hành trình phát triển, chinh phục sự tin yêu của người tiêu dùng và duy trì vị thế thị phần số 1 Việt Nam cho thương hiệu Rossi.

Bình nước nóng Rossi 30 bao gồm mẫu bình vuông và mẫu bình ngang với dung tích mỗi loại lần lượt là 15, 20 và 30 lít. Sản phẩm có thiết kế tinh tế, sang trọng, được Tân Á Đại Thành đặt hàng trực tiếp với chuyên gia hàng đầu về thiết kế kiểu dáng công nghiệp của Pháp.

Bình nước nóng Rossi 30 chính thức ra mắt thị trường.

Tiết kiệm điện và an toàn cho người sử dụng là những yếu tố được đặc biệt chú trọng ở Bình nước nóng Rossi 30 phiên bản đặc biệt này. Sản phẩm cho phép tối ưu điện năng tiêu thụ nhờ bộ ổn nhiệt có độ chính xác cao, an toàn tuyệt đối do được tích hợp bộ ELCB chống rò điện siêu nhạy.

Mặt khác, với thanh gia nhiệt siêu bền, sản phẩm tăng hiệu suất làm nóng tới 97,9%. Đặc biệt, ruột bình nước nóng Rossi 30 được tráng men Nano Bạc bằng công nghệ UMC nên rất bền và kháng khuẩn.

Bình nước nóng Rossi 30 tối ưu điện năng tiêu thụ.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam với công suất đạt hơn 1,5 triệu sản phẩm mỗi năm đáp ứng được sản lượng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhà máy có tổng diện tích gần 140,000 m2, được trang bị dây chuyền đồng bộ hiện đại, tự động hoá, được nhập khẩu trực tiếp 100% từ các nước Châu Âu như Pháp, Đức, Ý. Đặc biệt, nhà máy đề cao và ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất.

Bình nước nóng Rossi 30 được thiết kế kiểu dáng bởi chuyên gia Pháp.

Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam là minh chứng cho triết lý kinh doanh và phát triển bền vững của tập đoàn, liên tục tái đầu tư, cập nhật và nâng cao ứng dụng công nghệ, bắt kịp với xu thế phát triển chung của thế giới. Nhà máy Tân Á Đại Thành Hà Nam là dự án khởi đầu cho các dự án nhà máy tiêu chuẩn Smart Factory của tập đoàn.

Khách hàng tìm hiểu các dòng sản phẩm Bình nước nóng mới của Tân Á Đại Thành.

Ông Trương Công Phong, Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty Công nghiệp Tân Á Đại Thành (Thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành) cho biết: “Bình nước nóng Rossi 30 được nghiên cứu kĩ lưỡng và tích hợp những tính năng ưu việt phù hợp với thói quen và tập quán sử dụng của người Việt để trở thành món quà tri ân tới hàng triệu khách hàng đã đồng hành cùng Tập đoàn suốt 03 thập kỷ vàng”.

Khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm.

Chương trình Dấu ấn 30 là một trong những sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh bình nước nóng Rossi 30, Tập đoàn Tân Á Đại Thành còn ra mắt các sản phẩm mới khác như bồn inox, máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồn nhựa Plasman phiên bản đặc biệt.

Ca sỹ Bằng Kiều đã có một buổi biểu diễn đầy cảm xúc tại sự kiện

Ngoài ra, các vị khách mời còn được tham quan triển lãm “Hành trình rực rỡ - 20 năm tạo dấu ấn vàng” của thương hiệu Rossi và thưởng thức liveshow ca nhạc của ca sĩ Bằng Kiều cùng các nghệ sĩ khác.

Bảo Anh