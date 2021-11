Tâm tình: Giới thiệu người yêu với bạn thân, chết đứng vì việc cô ấy làm sau đó

Từ lúc lên thành phố học đại học, N. luôn là người bạn thân thiết mà mình coi như chị em ruột vì mình là con một, không có anh chị em. Mình thì suốt mấy năm đại học đều chỉ cắm đầu vào sách vở, không hẹn hò ai, trong khi N. thì cũng có quen vài người, nhưng đều không lâu, cùng lắm là vài ba tháng. Chỉ tới khi vừa ra trường, đi làm một thời gian mình mới bắt đầu hẹn hò một anh cùng công ty.

Vốn dĩ hai đứa hay thường tâm sự với nhau mọi chuyện, nên chuyện tình cảm của mình cũng không ngoại lệ. Vì N. là người có kinh nghiệm nên mình cũng thường hay tâm sự nhờ cô ấy tư vấn giúp.

(Ảnh minh họa)

Rồi mình cũng quyết định giới thiệu cho hai người gặp nhau như lời N. gợi ý. Thỉnh thoảng tụi mình cũng đi ăn, xem phim, tất nhiên là có bạn trai của N. nữa. Mình thật sự sẽ không bao giờ dám nghi ngờ điều gì về mối quan hệ của hai người họ nếu như mình không vô tình đọc được tin nhắn của N.

Hóa ra, hai người họ đang lén lút thả thính, tán tỉnh nhau trên mạng. Nếu không nói, mình sẽ tưởng đây là tin nhắn của một cặp đôi yêu nhau. Thậm chí lời lẽ của bạn trai trong tin nhắn ấy còn tình cảm hơn với mình.

Lúc mình vặn hỏi thì N. nói rằng tất cả là đều là dự tính của cô ấy cả. N. muốn thử lòng bạn trai mình để xem anh ấy có xứng đáng với tình cảm của mình không, chưa kịp nói với mình thì đã bị phát hiện.

(Ảnh minh họa)

Mọi người có thể tin được những lời giải thích ấy không? Thật sự mình cảm thấy như một con ngốc bị xoay như chong chóng. Rõ ràng N. biết rằng đây là người con trai đầu tiên mình có tình cảm và mình đã yêu anh ta đến mức nào. Vì sao cô ấy lại có thể nghĩ ra cái trò như vậy được chứ. Dù với bất kỳ lý do nào thì mình thật sự cũng không chấp nhận được.

Có người đồng nghiệp an ủi mình rằng cũng nhờ có N. mà mình mới nhận ra được bộ mặt của bạn trai. Nhưng liệu có ai nghĩ rằng nếu không phải do N. làm vậy thì anh ấy đâu thay lòng. Và mình cũng không chắc rằng có thật là N. làm vậy vì lo cho mình hay vì lý do nào khác.

Mấy hôm nay N. cứ khóc lóc năn nỉ xin mình tha thứ mãi. Nhưng thật sự càng nhìn thấy mặt cô ấy mình lại càng căm hận. Đau lòng lắm mọi người. Giờ mình chẳng dám tin vào ai, cả bạn bè và người yêu đều tồi tệ như nhau.