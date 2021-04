Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên: Có báo cáo việc sang nhượng tài sản?

(VTC News) -

Ngày 9/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) lái xe Mercedes chạy tốc độ 84km/h tông tài xế GrabBike thiệt mạng và nữ tiếp viên hàng không thương tật vĩnh viễn 79%.

Sang nhượng tài sản trong lúc bị tạm giam

Trong phiên xử sơ thẩm trước đó tại TAND quận Phú Nhuận, Nguyễn Trần Hoàng Phong bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Đồng thời, HĐXX buộc Phong phải bồi thường 1,4 tỷ đồng cho bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) và 477 triệu đồng cho gia đình bị hại Lê Mạnh Thường (tài xế Grab Bike đã chết). Phong đồng ý với mức bồi thường này.

Bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) cùng luật sư đến phiên toà phúc thẩm ngày 9/4. (Ảnh: Thy Huệ)

Song, Phong khai rằng, tài sản duy nhất là căn hộ tại chung cư Dream Home (quận Gò Vấp) đã được chuyển nhượng cho bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ ruột Phong). Vì vậy, bản thân không có tiền để bồi thường. Đáng chú ý, việc chuyển nhượng căn hộ được thực hiện trong lúc Phong đang bị tạm giam.

"Khi đang bị tạm giam, mẹ bị cáo cùng người ở phòng công chứng đến và bị cáo chỉ ký vào giấy tờ chứ không biết chuyện gì", Phong khai tại toà.

Về lý do gấp gáp thực hiện chuyển nhượng căn hộ, bà Trần Hoàng Họa Mi trình bày, do số tiền bồi thường quá lớn nên bà nói Phong sang tên căn hộ cho bà, sau đó bà sẽ cầm cố căn hộ để có tiền bồi thường. Tuy nhiên, do căn hộ chưa có sổ đỏ nên "không ngân hàng nào đống ý cầm cố" và bà vẫn là người đứng tên sở hữu căn hộ.

Làm rõ thời điểm giao dịch tài sản

Trả lời VTC News, luật sư Trần Minh Cường - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, người bị tạm giam chỉ bị hạn chế quyền đi lại, những quyền khác (bao gồm các giao dịch dân sự) vẫn được đảm bảo thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, do trong thời gian tạm giam nên các giao dịch liên quan cơ quan điều tra phải biết và cho phép các bên gặp mặt để thực hiện giao dịch.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 44 Luật Công chứng, việc công chứng viên công chứng tại trại giam khi người đề nghị đang bị tạm giam và có sự cho phép của đơn vị giam giữ tại thời điểm chứng thực (giao dịch không có các văn bản/quyết định hạn chế/ngăn chặn việc chuyển nhượng) là phù hợp các quy định pháp luật về công chứng.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên toà phúc thẩm ngày 9/4. (Ảnh: Thy Huệ)

"Nếu vụ việc có dấu hiệu tẩu tán tài sản nhằm né trách nhiệm bồi thường thì theo Điều 128, 129 Bộ luật Tố tụng hình sự, để bảo đảm bồi thường thiệt hại, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản đối với bị can, bị cáo.

Tuy nhiên, do quy định các cơ quan chức năng "có thể” mà không phải là "buộc", nên chúng ta có thể hiểu rằng các cơ quan tiến hành tố tụng làm cũng được, không làm cũng không sao. Vì vậy, khi xảy ra việc tẩu tán tài sản của bị can thì chúng ta khó có thể quy trách nhiệm cho các cơ quan tố tụng vì việc chứng minh điều này trên thực tế là rất khó", luật sư Trần Minh Cường cho hay.

Theo ông Cường, trong vụ việc này cần làm rõ tại thời điểm giao dịch tài sản của bị can trong trại tạm giam thì bị hại (hoặc đại diện) đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan về yêu cầu bồi thường dân sự cũng như việc yêu cầu hạn chế chuyển dịch các tài sản của bị can để đảm bảo việc bồi thường sau này (nếu có) hay chưa. Từ đó, làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Liên quan đến vụ việc, Viện KSND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Viện KSND quận Phú Nhuận xác minh, bổ sung các tài liệu chứng cứ để làm rõ có hay không việc bị cáo chuyển nhượng, sang tên căn hộ. Nếu có, đề nghị xác định thời điểm sang tên, công chứng vào thời điểm nào.