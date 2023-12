Bê bối ma túy, ngoại tình của tài tử phim 'Ký sinh trùng' vừa chết trong ô tô

(VTC News) -

Sáng 27/12, cảnh sát nhận được trình báo từ nữ diễn viên Jeon Hye Jin - vợ của Lee Sun Kyun với nội dung: “Chồng tôi đã rời khỏi nhà sau khi viết một tờ giấy trông giống thư tuyệt mệnh. Tôi không thể liên lạc với anh ấy từ hôm qua”.

Cảnh sát tìm thấy Lee Sun Kyun qua đời trong một chiếc ô tô tại công viên Waryong, quận Jongno, Seoul vào sáng 27/12.

Sau đó, cảnh sát phát hiện thi thể của Lee Sun Kyun trong xe ô tô đóng kín ở công viên Waryong, quận Jong-no, Seoul. Một viên than tổ ong được tìm thấy ở ghế hành khách. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc Lee Sun Kyun đã có lựa chọn cực đoan sau bê bối sử dụng chất cấm. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết.

Lee Sun Kyun đang bị cảnh sát điều tra cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma tuý với một nữ tiếp viên. Diễn viên bị cáo buộc sử dụng chất cấm tại một quán bar chỉ tiếp những người thuộc top 1% giàu nhất Hàn Quốc. Theo New Daily, quán bar này có tiếp viên là các cựu người mẫu, ca sĩ. Lee Sun Kyun là khách quen của quán.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể Lee Sun Kyun.

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001. Những năm đầu, sự nghiệp của Lee Sun Kyun không có gì khởi sắc. Từng chật vật với loạt vai phụ mờ nhạt, Lee Sun Kyun chăm chỉ đóng phim điện ảnh và truyền hình, dần tạo được chỗ đứng cho mình. Năm 2010, nam diễn viên mới nổi tiếng khắp châu Á với dự án phim truyền hình Pasta. Ngoài ra, anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Quán cà phê hoàng tử, Quyền lực trắng, Triple, Ông chú của tôi, ...

Năm 2014, anh đạt giải Ảnh đế tại lễ trao giải Baeksang với bộ phim điện ảnh A hard day. Năm 2019, anh tham gia phim Ký sinh trùng, đóng vai người đàn ông giàu có. Tác phẩm do Bong Joong Ho làm đạo diễn thành công vang dội, đoạt giải Oscar đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc vào năm 2020.

Lee Sun Kyun là diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc.

Về đời tư, anh kết hôn với diễn viên Jeon Hye Jin vào năm 2009. Cặp đôi có hai con trai. Lee Sun Kyun và vợ được coi là một trong những cặp đôi diễn viên được ngưỡng mộ bởi hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Tuy nhiên sự nghiệp và hình tượng trong sạch 22 năm qua của nam diễn viên bất ngờ sụp đổ trước loạt bê bối sử dụng ma tuý, ngoại tình, bị tống tiền.

Ngày 28/10, Lee Sun Kyun ra trình diện cảnh sát sau một tuần vướng cáo buộc sử dụng ma túy. Thông tin Lee Sun Kyun dùng chất cấm chấn động showbiz Hàn. Tại Sở Cảnh sát, nam diễn viên cúi đầu xin lỗi khán giả. "Tôi chân thành xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng. Tôi cúi đầu xin lỗi những người luôn tin tưởng, yêu thương và ủng hộ. Tôi có lỗi với gia đình, người thân tôi chịu đựng quá nhiều về việc này", Lee Sun Kyun nói.

Mặc dù nam diễn viên có kết quả âm tính với ma túy trong ba lần kiểm tra, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra dựa trên những tin nhắn Lee Sun Kyun đã gửi cho gái mại dâm mà anh đã gặp tại cơ sở giải trí. Không những vậy, Ảnh đế Hàn Quốc còn bị phát hiện ngoại tình với một nữ tiếp viên quản lý cơ sở giải trí.

Lee Sun Kyun trình diện vào ngày 28/10.

Nam diễn viên Lee Sun Kyun phủ nhận ngoại tình, anh nói mình là nạn nhân, bị người này tống tiền 300 triệu won (hơn 230.000 USD), đồng thời làm đơn tố cáo người này và hai người khác. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa Lee Sun Kyun và tình nhân khiến công chúng rất bức xúc.

Lee Sun Kyun đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No way out. Ba dự án phim The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt vì bê bối của nam diễn viên.

Ngoài ra, cái tên Lee Sun Kyun bị các nhãn hàng hủy hợp đồng, gạch tên khỏi quảng cáo. Thậm chí quảng cáo chung của anh và vợ đều bị gỡ bỏ khiến họ đối mặt với khoản tiền đền bù vi phạm hợp đồng khổng lồ. Có thông tin cho biết Jeon Hye Jin sốc, ngã quỵ vì các bê bối của chồng. Cô phải bán nhà để lo cho chồng, đồng thời làm thủ tục đưa hai con trai đi du học để không bị ảnh hưởng bởi bê bối của Lee Sun Kyun.

Lee Sun Kyun qua đời trong sự tai tiếng, để lại vợ và hai con trai.

Trước khi nổ ra tin ngoại tình, truyền thông Hàn đưa tin hôn nhân của Lee Sun Kyun và vợ không ổn định. Hồi tháng 8, khi trả lời truyền thông, vợ của tài tử Parasite nói: "Tôi có 4 con trai, gồm con trai cả Lee Sun Kyun, sau đó là hai đứa con trai, cùng một chú chó. Con trai lớn của tôi là vấn đề lớn nhất trong gia đình. Anh ấy quá độc lập và tách biệt với người nhà".

Lee Sun Kyun qua đời trong sự tai tiếng, bỏ lại 1 vợ, 2 con trai và một số tác phẩm chưa lên sóng. Cái chết đột ngột của Lee Sun Kyun khiến ngành giải trí Hàn Quốc chấn động. Nhiều lịch trình giải trí trong ngày đã phải hoãn, huỷ bỏ vì sự ra đi của nam diễn viên.

Nữ diễn viên Claudia Kim viết: "Quá sốc và đau lòng khi nghe tin này. Ai cũng đều xứng đáng được tha thứ cho lỗi lầm của mình. Ai cũng đều xứng đáng có cơ hội thứ hai...Thật là một sự mất mát lớn lao đối với ngành giải trí Hàn Quốc.. Gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của anh ấy..”.