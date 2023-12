Tại sao vàng lại là kênh đầu tư an toàn?

(VTC News) -

Vàng được đánh giá cao hơn so với tiền giấy, tiền xu hay những tài sản khác vì vàng luôn duy trì giá trị theo thời gian. Do đó, đầu tư vàng không chỉ được xem như một kênh đầu tư hiệu quả mà còn là nơi trú ẩn an toàn, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường tài chính có nhiều biến động mạnh.

Đầu tư vàng là gì?

Đầu tư vàng là hình thức dùng tiền mua vàng với kỳ vọng thu lợi nhuận trong một tương lai dài hạn. Nếu sử dụng tiền để mua vàng nhưng lại muốn thu lợi nhanh chóng, có thể nay mua, mai bán ngay lập tức thì đó được xem là hình thức đầu cơ lướt sóng.

Lý do vàng là kênh đầu tư an toàn

Có nhiều lý do khiến vàng luôn được xem là kênh trú ẩn an toàn. Trên thực tế, so với đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc kinh doanh thì đầu tư vào vàng ít rủi ro hơn ngay cả khi kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng.

Vàng là hàng rào bảo vệ khi kinh tế rơi vào suy thoái

Từ xa xưa, vàng đã đóng vai trò là phương tiện thanh toán ở một số hoạt động kinh tế đặc biệt, đồng thời là nguyên liệu chế tác đồ trang sức và sản xuất một số mặt hàng đặc biệt. Trước biến động tiêu cực của nền kinh tế như lạm phát hay suy thoái, giá trị của vàng càng tăng thêm.

Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, vàng được xếp vào một phần trong danh mục đầu tư để tạo sự cân bằng và an toàn bất chấp tình hình thị trường. Khi lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá cũng không làm ảnh hưởng đến giá trị của vàng. Khi thị trường chứng khoán suy thoái, vàng cũng là giải pháp bảo vệ tài chính tốt nhất.

Vàng không bao giờ lỗi thời

Vàng được sử dụng nhiều trong cuộc sống, nhiều nhất là dùng vàng làm đồ trang sức, làm quà tặng, của hồi môn, chế tác các vật dụng trang trí nhà cửa...

Ngày nay, vàng càng trở nên quan trọng bởi nó là kim loại được sử dụng trong các mối nối, thiết bị chuyển mạch quan trọng trong điện thoại di động, linh kiện laptop, chủ yếu trong các chip và CPU. Vì vậy, vàng luôn là kim loại quý giá từ xưa đến nay.

Vàng ngày càng khan hiếm

Việc tìm kiếm mỏ vàng và tiến hành khai thác cực kỳ tốn kém, quá trình gia công cũng mất nhiều thời gian và công sức. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi giá trị của vàng cao gấp nhiều lần.

Theo các nhà khoa học, vàng trên Trái Đất có nguồn gốc từ các mạch trầm tích hình thành từ 3 tỷ năm trước. Thiên nhiên phải mất 100.000 năm để tạo thành 100 tấn vàng. Ước tính trữ lượng vàng trên thế giới tổng cộng 250.000 tấn. Con người đã khai thác được khoảng 150.000 tấn vàng từ lòng đất. Với sản lượng khai thác hàng năm trung bình 2.300 tấn thì quặng vàng sẽ cạn kiệt vào năm 2050.