Tại sao một vụ án dân sự lại đi vào 'ngõ cụt'?

(VTC News) -

Căn biệt thự trị giá 2 triệu USD trên đường Pasteur (phường 4, TP Đà Lạt) mặc dù đang là tài sản tranh chấp nhưng vẫn được giao dịch, tiếp tục trở thành tài sản của một vụ kiện dân sự kéo dài suốt 4 năm, trải qua nhiều lần xét xử, vẫn chưa kết thúc.

Ngày 21/12/2020, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM ra thông báo, không kháng nghị bản án số 134/2020/DS-PT ngày 28/9/2020 do không có cơ sở pháp lý để chấp nhận các yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thanh An nêu trong đơn gửi VKSND cấp cao tại TP. HCM.

Căn biệt thự trị giá 2 triệu USD, tài sản bị bán khi tòa đang thụ lý vụ kiện tranh chấp ngôi nhà này.

Bất ngờ, ngày 15/1/2021, TAND cấp cao tại TP.HCM ra quyết định (số 15/2021/KN-DS) kháng nghị Giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm số 134 của TAND tỉnh Lâm Đồng.

Theo quyết định này, TAND cấp cao giao TAND tỉnh Lâm Đồng xử phúc thẩm lại vụ án nói trên.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Thanh An không phải đương sự trực tiếp trong vụ án này, mà chỉ là người mua tài sản từ bị đơn, là Công ty TNHH Tiền Tài (số 115, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Bà Nguyễn Thị Thanh An không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, không được tòa triệu tập trong các lần xét xử, nhưng lại là người đứng tên thực hiện giao dịch mua bán trong quá trình tòa đang thụ lý vụ kiện.

Vụ án trở nên phức tạp vì tài sản - căn biệt thự 2 triệu USD - được mua bán trong quá trình tranh chấp, thời điểm tòa cấp sơ thẩm đang thụ lý, khiến các cơ quan tư pháp ở Lâm Đồng mất quá nhiều thời gian, công sức để phân định đúng sai bằng các bản án từ sơ thẩm đến phúc thẩm.

Nay đến lượt các cơ quan tư pháp cấp cao tại TP.HCM thể hiện quan điểm trái chiều, khiến vụ kiện đi vào “ngõ cụt”.