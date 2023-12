(VTC News) -

Trong các dịp sinh nhật, năm mới và các dịp lễ lớn, người dân các nước nói tiếng Anh thường hay dùng từ “happy” trong câu chúc, chẳng hạn như "Happy new year", "Happy birthday".... Tuy nhiên, với lễ Giáng sinh, câu chúc “Merry Christmas” lại phổ biến hơn rất nhiều so với “Happy Christmas”.

Tại sao lời chúc Noel là 'Merry Christmas' thay vì 'Happy Christmas'?

Dù các hoạt động tổ chức Giáng sinh bắt đầu từ thế kỷ thứ tư nhưng chỉ đến năm 1699, cách nói “Merry Christmas” mới xuất hiện khi một sỹ quan hải quân sử dụng nó trong bức thư thân mật. Cụm từ này xuất hiện lần thứ hai vào năm 1843 trong tác phẩm của Charles Dickens - “Bài hát đón mừng Giáng sinh”.

Trong dịp lễ Giáng sinh, không chỉ người theo Thiên Chúa giáo mà phần lớn mọi người đều gửi đến nhau lời chúc “Merry Christmas”.

Trong cụm từ này, “Merry” có nghĩa là niềm vui. Nghĩa của từ “Christmas” có nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ, tức là ngày giáng sinh của Chúa Jesus, nhưng cũng có nghĩa là các con chiên của Chúa (cách dùng trong tiếng Anh cổ).

Từ “Merry” gieo vào lòng người niềm hân hoan, cảm giác ấm áp hạnh phúc vì nó gắn liền với dịp lễ Giáng sinh.

Một số người sử dụng từ “Happy” thay cho “Merry” để chúc nhau trong dịp Giáng sinh. Cụm từ “Happy Christmas” trở nên phổ biến trên toàn thế giới vào thế kỷ XIX khi nó được sử dụng bởi chính nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Đôi khi để rút gọn, nhiều người sử dụng từ Xmas thay cho Christmas. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, không cụm từ hay cách nói nào phổ biến bằng cụm từ “Merry Christmas”.

Cùng với đó, sự ra đời của bài hát nổi tiếng “We wish you a Merry Christmas” giúp cho cụm từ này càng phổ biển và được sử dụng rộng rãi.

Vào năm 1843, khi công nghệ in ấn bắt đầu phát triển, người ta in cụm từ "Merry Christmas" lên tấm thiệp in mừng Giáng sinh đầu tiên. Kể từ đó, "Merry Christmas" được dùng như một câu "cửa miệng" mỗi khi muốn dành tặng nhau những lời chúc Giáng sinh an lành.

Hiện chỉ người Anh và người Ireland vẫn dùng cách nói “Happy Christmas” bởi trong thế kỷ 19, từ "Merry" ở Anh được hiểu với nghĩa là "chếnh choáng, ngà ngà say". Và kể từ đó, người ta vẫn sử dụng câu chúc "Happy Christmas" thay vì "Merry Christmas" như phần còn lại của thế giới.

Ý nghĩa tên gọi Christmas và Noel

Chữ Christmas gồm có chữ Christ và Mas. Chữ Christ (Đấng chịu sức dầu) là tước vị của Đức Giêsu. Chữ Mas là chữ viết tắt của Mass (thánh lễ). Khi chữ Christ và Mas viết liền thành ra chữ Christmas. Christmas có nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ, tức là ngày lễ Giáng sinh của Đức Giêsu.

Chữ Christmas và Xmas đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Vì chữ Hy lạp viết chữ Christ là Xpiơtós hay Xristos. Người ta dùng phụ âm X để tượng trưng cho nguyên chữ Xristos hay Xpiơtós, rồi thêm chữ Mas kế cận để thành chữ Xmas. Như vậy Xmas cũng có nghĩa là ngày lễ của đấng Christ.

Còn Noel là từ tiếng Pháp Noël, dạng cổ hơn là Naël, có gốc từ tiếng Latinh nātālis (diēs) có nghĩa là "(ngày) sinh". Cũng có ý kiến cho rằng tên gọi Noel xuất phát từ tước hiệu Emmanuel, tiếng Hebrew nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta", như được chép trong sách Phúc âm Matthew.

1. Sending thoughtful wishes your way in the hope you have the joy and treasures that come with the Christmas season.

Gửi tặng bạn những lời chúc sâu sắc với hy vọng bạn có nhiều niềm vui và những người yêu quý trong mùa Giáng sinh này.

2. May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!

Tôi chúc cho Giáng Sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh.

3. Christmas is the perfect season to reach out to others when laughter and good tidings are in the air. Here’s hoping that your Christmas will find you among family and friends, sharing the spirit of the season.

Giáng sinh là mùa hoàn hảo để tiến gần tới những người khác khi tiếng cười và những tin tốt lành lan tỏa trong không bầu không khí này. Hy vọng rằng bạn cùng gia đình và bạn bè của bạn chia sẻ không khí mùa Giáng sinh này.

4. Happiness - May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.

Hạnh phúc - Hãy để cuộc sống của bạn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, mỗi ngày mới sẽ mang lại nhiều khoảnh khắc thương yêu cho bạn.

5. Love - On this joyous day, and throughout the new year, may your life be filled with an abundance of love.

Tình yêu - Vào ngày vui vẻ này, và chúc cho cuộc sống trong suốt năm mới của bạn tràn ngập tình yêu.

6. Fulfillment - Merry Christmas and may you live a long and happy life filled with goodwill and friendship.

Mãn nguyện - Giáng sinh vui vẻ và chúc bạn sống lâu và có cuộc sống hạnh phúc tràn ngập lòng tốt và tình bạn.

7. Peace - May this new year bring you peace and tranquility, and as you walk your path may it bring you contentment.

An lành - Chúc bạn năm mới an lành và thanh bình, và con đường bạn đi đầy sự mãn nguyện.

8. Prosperity - On this joyous day, and throughout the coming year, may your life be filled with good luck and prosperity.

Sự thịnh vượng - Vào ngày vui vẻ này, chúc cuộc sống của cậu sẽ tràn đầy may mắn và thịnh vượng suốt năm tới này.

9. Joy of Giving - May your heart be filled with the joy of giving, as it is the expression of the love in your heart and the kindness in your soul.

Niềm vui của việc cho đi - Hãy để trái tim bạn tràn ngập niềm vui khi cho đi, như thể hiện tình yêu trong trái tim bạn và lòng tốt trong tâm hồn bạn.

10. Blessings -May the light of love shine upon you, and may your life be filled with blessings in this Christmas season.

Phước lành - Chúc ánh sáng tình yêu chiếu lên bạn, và cuộc sống của bạn tràn ngập phước lành trong mùa Giáng sinh này.