(VTC News) -

Gà là loại động vật được xếp vào lớp chim với đặc điểm chung là có mỏ, đẻ trứng và biết bay. Gà mang đầy đủ đặc điểm của một con chim, nhưng trong khi các loài chim chao liệng trên bầu trời thì gà không có khả năng này. Tại sao gà không thể bay dù có cánh có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người.

Theo Sohu, dù gà có nguồn gốc từ các loài chim bay hoang dã, quá trình con người nhân giống chọn lọc qua rất nhiều thế hệ đã tạo ra những giống gà không có khả năng bay. Những con gà này thường lớn hơn và nặng hơn rất nhiều so với tổ tiên hoang dã của chúng, được nuôi để lấy thịt và đẻ trứng chứ không phải để bay.

Mặt khác, gà dần dần quen với môi trường sống trên mặt đất và theo thời gian, mô cơ cánh của chúng bị thoái hóa, cơ thể ngày càng nặng nề hơn. Các đặc điểm này được di truyền từ đời này sang đời khác và đó là lý do tại sao tại sao gà không thể bay dù có cánh.

Tại sao gà không thể bay dù có cánh? Đó là do gà có thân hình cồng kềnh, nặng nề, cánh nhỏ và cơ ngực yếu. (Ảnh: The Happy Chicken Coop)

Mặc dù cánh gà có vẻ nhỏ bé và vô dụng nhưng chúng cũng có thể phục vụ một số mục đích quan trọng. Chức năng chính của cánh gà là duy trì sự cân bằng và ổn định khi chúng đi hoặc chạy.

Đôi cánh còn đóng vai trò như một loại phanh hơi, giúp gà giảm tốc độ hoặc nhanh chóng đổi hướng khi chạy. Ngoài ra, cánh gà có vai trò rất quan trọng trong giao tiếp, đặc biệt là khi muốn thiết lập sự thống trị trong đàn.

Gà được nhân giống chọn lọc theo hướng sản xuất thịt nên thân hình to, nặng hơn tổ tiên hoang dã của chúng, đó là lý do tại sao gà không thể bay dù có cánh. (Ảnh: Dine a Chook)

Cơ ngực của gà (đối với loài chim, loại cơ này chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho chuyến bay) tương đối yếu so với cơ chân. Điều này là do gà được nhân giống chọn lọc để sản xuất thịt, dẫn đến thân hình ngày càng to và nặng hơn, làm giảm khả năng bay của chúng.

Ngoài ra, hình dạng của xương ức gà không có lợi cho sự bay; nó thiếu xương sống cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các cơ bay mạnh mẽ có ở loài chim.

Thực tế gà vẫn có thể bay nhưng không thể bay cao, cùng lắm là chỉ lướt thoáng qua, không thể thay đổi hướng bay theo ý muốn và cũng không thể bay trong thời gian dài. (Ảnh: Backyard Poultry)

Không phải cứ có cánh là bay được. Điều này còn phụ thuộc vào bộ xương đặc biệt của loài chim. Xương chim là loại vật liệu rỗng và rất nhẹ, chỉ chiếm 5% đến 6% trọng lượng cơ thể (trong khi xương người chiếm tới 18% trọng lượng cơ thể). Vì xương nhẹ nên cánh rất dễ cử động.

Ngoài ra, trong cơ thể chim có nhiều túi khí nối với phổi, rất có lợi cho việc giảm trọng lượng và tăng sức nổi. Gà không có hai đặc điểm quan trọng trên nên không thể bay, hay nói đúng hơn là không thể bay cao, cùng lắm là chỉ cất mình lên khỏi mặt đất một cách thoáng qua, không thể thay đổi hướng hay bay theo ý muốn.