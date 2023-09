(VTC News) -

Nếu thường xuyên đi đổ xăng ở các cửa hàng xăng dầu, hẳn sẽ có lúc bạn để ý đến những thùng cát này và thắc mắc về công dụng của chúng.

Tại sao cây xăng thường đặt các thùng cát lớn gần trụ bơm?

Sự cố mà các cây xăng cần đề phòng, cảnh giác với mức độ cao nhất chính là hỏa hoạn. Tất cả các cửa hàng xăng dầu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các phương án để dập tắt ngọn lửa khi hỏa hoạn xảy ra. Đó là lý do tại sao các cây xăng thường đặt các thùng cát lớn gần trụ bơm xăng.

Trên thực tế, không phải ai cũng biết cách sử dụng bình chữa cháy và không phải bình chữa cháy nào cũng dùng được trong hỏa hoạn xăng dầu. Trong trường hợp đó, cần có cách chữa cháy đơn giản nhất, dụng cụ chữa cháy dễ sử dụng nhất để mọi người đều có thể tham gia, đó là cát.

Tại sao các cây xăng thường đặt các thùng cát lớn gần các trụ bơm xăng? Câu trả lời là để chữa cháy. (Ảnh: Thefrankworld)

Cát có khả năng hấp thụ nhiệt rất lớn bởi thành phần chính là silic đioxit (SiO2) có nhiệt độ nóng chảy lên đến 1.650 độ C và nhiệt độ sôi khoảng 2.230 độ C. Do đó trong các vụ hỏa hoạn xăng dầu, cát sẽ là dụng cụ chữa cháy hữu hiệu.

Một mặt, cát hấp thụ nhiệt làm hạ nhiệt độ của đám cháy, mặt khác sẽ tạo thành màn ngăn cách khí ôxy - chất duy trì sự cháy - với đám cháy, góp phần làm cho lửa tắt.

Xăng dầu nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên trên mặt nước. Vì vậy, không được dùng nước để dập lửa trong đám cháy xăng, vì cách đó sẽ làm đám cháy càng lan rộng. Do đó tại các trạm xăng, vật liệu được dùng để dập lửa trước hết là cát.

Để dùng cát chữa cháy, cần chứa cát vàoh bể, hố trước các kho. Đồng thời, các trạm xăng còn bố trí nhiều xẻng, xô để có thể ứng phó nhanh nhất khi có sự cố cháy.

Ngoài ra, có thể dùng các bình bọt chữa cháy vì bọt nhẹ hơn xăng dầu nên sẽ nổi trên bề mặt chất cháy,liên kết tạo thành màng ngăn ôxy tiếp xúc chất cháy.

Cát còn có tác dụng gì ở trạm xăng?

Dùng cát để dập lửa không phải là đáp án duy nhất cho câu hỏi tại sao cây xăng thường đặt các thùng cát lớn gần các trụ bơm xăng? Ngoài tác dụng chữa cháy, thùng cát ở các trạm xăng dầu còn có tác dụng hữu ích trong một số trường hợp sau:

- Xử lý sự cố tràn xăng dầu: Cát được sử dụng để làm sạch xăng hoặc chất lỏng nguy hiểm tràn ra ngoài. Xăng bị đổ sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra cháy nổ nếu được tiếp xúc với nguồn gây cháy như tàn thuốc lá.

Bằng cách dự trữ cát, trạm xăng dầu có thể dễ dàng dọn sạch các vết tràn xăng dầu, giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn. Đây là biện pháp an toàn quan trọng vì xăng rất dễ cháy và có thể gây cháy nghiêm trọng nếu không được làm sạch đúng cách.

- Giúp khách hàng rửa qua đôi tay sau khi xử lý nhiên liệu hoặc các vật liệu dầu nhớt khác: Cát như một chất mài mòn, giúp loại bỏ bụi bẩn hoặc dầu còn sót lại trên tay.

- Chống trơn trượt: Nếu chẳng may xăng dầu tràn ra ngoài, rất có thể ai đó sẽ trượt chân rơi vào vũng xăng dầu. Cát sẽ giúp họ không bị trơn trượt dẫn đến bị thương.