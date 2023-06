Tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Một nạn nhân còn hôn mê, tiên lượng không tốt

(VTC News) -

Chiều 25/6, thông tin về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe container va chạm với ô tô con cùng chiều trên cao tốc Nha Trang- Cam Lâm làm 5 người thương vong, bác sĩ Võ Quang Minh Hiếu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện tại bệnh nhân Nguyễn Đức Anh Khoa (SN 1997, ở Quảng Ngãi) đã tạm ổn, được điều trị tại Khoa Lâm sàng. Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuân (SN 1972, quê TP. HCM) vẫn đang hôn mê.

“Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuân đang điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại, hiện tại vẫn đang hôn mê, tiên lượng không được tốt lắm”, bác sĩ Hiếu cho biết

Trước đó ngày 24/6, đại diện Bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn lúc 1h sáng nhập viện đều là nam giới, có 2 ca nặng bị chấn thương sọ não và đa chấn thương đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà ngay trong sáng cùng ngày.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, phía cơ quan chức năng đo nồng độ cồn tài xế container, xác định tài xế này không vượt quá nồng độ cồn theo quy định.

Hiện nay cao tốc Cam Lâm - Nha Trang đã được thông xe chính thức. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên tuyến chưa được lắp đặt camera giám sát hành trình và đang được chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều tài xế chủ quan, lái xe vượt quá tốc độ cho phép.

Hiện trường chiếc xe ô tô 5 chỗ bẹp dúm trong vụ tai nạn thảm khốc.

Như VTC News đã đưa tin trước đó, khoảng 1h ngày 24/06/2023, tại Km 48+100 cao tốc Nha Trang–Cam Lâm (đoạn thuộc thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con (hiệu Toyota Vios, loại 05 chỗ) do anh Nguyễn Tấn D. (SN 1982, trú xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Bắc – Nam, trên xe chở theo 03 người gồm: Nguyễn Thành T. (SN 1977), Nguyễn Văn Tuân (SN 1972, cùng trú phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đức Anh Khoa (SN 1997, trú xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) với xe ô tô đầu kéo do Nguyễn Văn Hạnh (SN 1983; trú xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng cùng chiều phía sau; trên xe đầu kéo chở theo 02 người, gồm 01 phụ xe là Vũ Văn Ngọc ( SN 1989, trú xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và 01 người đi nhờ là Hoàng Đình Hà (SN 2004, trú xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Hậu quả khiến anh Nguyễn Tấn D., Nguyễn Thành T. tử vong tại chỗ; Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Đức Anh Khoa, Hoàng Đình Hà bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh; sau đó Tuân và Khoa được chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị; 02 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Nguyễn Gia - Minh Minh