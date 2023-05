Tai nạn kinh hoàng sân khấu xiếc: Thú dữ tấn công, mất mạng vì ngã từ độ cao 30m

Hôm 15/4, truyền thông châu Á chấn động với tin một nữ diễn viên Trung Quốc khi thực hiện tiết mục nhào lộn đã rơi từ độ cao khoảng 10 m xuống đất. Nữ diễn viên bị ngã khi đang thực hiện màn trình diễn để nắm lấy chiếc vòng được cẩu lên không trung.

Trong quá trình thực hiện động tác, nam diễn viên nhấc bổng bạn diễn lên thì bất ngờ bị tuột tay. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Tai nạn kinh hoàng ở Trung Quốc hôm 15/4.

Xiếc không chỉ đòi hỏi sự khổ luyện của người nghệ sĩ mà còn là lĩnh vực biểu diễn nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn chết người bất cứ khi nào cho dù đã có biện pháp đảm bảo an toàn nghiêm ngặt. Trong lịch sử đã có rất nhiều sự cố khủng khiếp trên sân khấu xiếc.

Hầu hết các tai nạn chết người hay chấn thương nghiêm trọng đều xảy ra ở tiết mục nhào lộn hay đu dây trên cao hoặc do động vật tấn công, thiết bị bảo hiểm bị hỏng. Tuy nhiên, đôi khi một đám cháy bất ngờ cũng có thể thiêu rụi tất cả.

Điển hình là vụ việc liên quan đến gánh xiếc Hartford xảy ra ngày 6/7/1944. Đám cháy bất ngờ lan rộng phủ kín chiếc lều nơi gánh xiếc đang biểu diễn bên trong khiến 169 người chết, hơn 700 người bị thương.

Những màn nhào lộn trên dây luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Tương tự như vụ nghệ sĩ Trung Quốc mới tử nạn, ngành xiếc thế giới ghi nhận vụ tai nạn của Dessi Espana - nghệ sĩ nhào lộn trên dây ở gánh xiếc Ringling Brothers and Barnum & Bailey. Sự việc xảy ra tháng 5/2004, Dessi Espana đã ngã từ độ cao 10 m xuống đất vì thực hiện sai kỹ thuật dẫn đến cái chết thương tâm ở bệnh viện vì chấn thương quá nặng.

Một thảm họa khác từ năm 1872 khi hai nghệ sĩ nhào lộn Fred Lazelle và Billy Millson thuộc gánh xiếc The St Louis Trapeze bị ngã khi đang đu dây trên không trung. Khủng khiếp hơn khi họ lại ngã trúng một nghệ sĩ bên dưới khiến cả 3 bị thương nặng.

Năm 1962, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khi các nghệ sĩ của nhóm The Flying Wallendas thuộc gánh xiếc gia đình Wallenda biểu diễn thăng bằng trên dây, xếp theo hình kim tự tháp gồm 7 người. Một người chùn bước dẫn tới 3 người bị ngã xuống đất, 2 người sau đó đã qua đời, người còn lại bị tàn phế suốt đời.

Chỉ một bất cẩn nhỏ cũng có thể khiến các nghệ sĩ phải trả giá bằng tính mạng.

Nghệ sĩ nhào lộn Sarah Guyard-Guillot của gánh xiếc nổi tiếng thế giới Cirque de Soleil ngã xuống từ độ cao 30 m ngày 29/6/2013 và tử vong trên đường đến bệnh viện. Đây cũng được xếp vào danh sách những tai nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử ngành xiếc thế giới.

Tháng 5/2014, 8 nghệ sĩ biểu diễn màn nhào lộn ở Providence, Rhode Island trước mặt 3.000 khán giả. Họ tạo thành một chiếc đèn chùm hình người, tất cả đều được treo bằng tóc từ một chiếc vòng tròn. Đột nhiên chiếc dây cố định vòng tròn thép bị gãy khiến cả 8 người rơi xuống đất từ độ cao 4,6 - 6,1m.

Hậu quả, 2 người bị chấn thương cột sống, 5 người gãy xương, 1 người bị rách gan... nhưng may mắn không ai mất mạng. 2 trong số 8 người đã quay trở lại công việc 6 tháng sau đó. Cơ quan quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ đã phạt rạp xiếc 7.000 USD vì không đảm bảo lắp đặt an toàn thiết bị biểu diễn.

Thế nhưng, khủng khiếp nhất vẫn là tai nạn khi bị thú dữ tấn công. Một nghệ sĩ thuần phục sư tử đã bị cả đàn tấn công trong buổi diễn ở Bolton, Anh ngày 3/1/1872. Massarti bị sư tử xé xác trước hàng trăm khán giả đang xem trực tiếp. Sự việc vẫn được nhắc lại với tư cách là một trong những tai nạn thảm khốc nhất lịch sử sân khấu xiếc thế giới.

(Nguồn: Vietnamnet)