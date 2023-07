Tái hiện 100 năm Walt Disney bằng nhạc thính phòng và công nghệ trình diễn 3D Mapping

(VTC News) -

Để tôn vinh cột mốc 100 năm thành lập hãng phim hoạt hình Walt Disney, hơn 100 nghệ sĩ tài năng đã quy tụ trong 3 đêm nhạc Concert of Childhood Memory: A Leap of Faith tại Hà Nội. Đêm nhạc thu hút hơn 2.000 khán giả tham dự, được tổ chức đúng thời điểm cả thế giới đang tôn vinh cột mốc 100 năm vàng son của hãng phim hoạt hình Walt Disney.

Sự kết hợp ăn ý giữa visual và công nghệ mapping cùng hệ thống âm thanh ánh sáng đã đưa khán giả vào không gian của phép màu.

Những bản nhạc phim bất hủ đã gắn liền với người yêu nhạc trên khắp thế giới như: When You Wish Upon a Star (phim Pinocchio), Circle of Life (phim Vua Sư Tử), A Whole New World (phim Aladdin)... được tái hiện đầy cảm xúc qua màn trình diễn của hơn 100 nghệ sĩ.

Năm nay ngoài sự xuất hiện của dàn nhạc như mọi năm, chương trình còn có sự góp giọng của Dàn hợp xướng cùng các ca sĩ trẻ Lan Quỳnh (Quán quân Sao Mai 2022, dòng nhạc thính phòng) và Hoàng Phương (Á Quân The Debut 2018).

Màn trình diễn Aladdin Suite mở ra không gian của một “thế giới mới” với những hình ảnh và thước phim sống động

Bên cạnh đầu tư cho chất lượng âm nhạc, Concert of Childhood Memory còn gây bất ngờ cho các khán giả bằng việc lần đầu tiên ứng dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping trên sân khấu. Những nét vẽ hoạt hình mang đầy sắc màu cổ tích, vốn đã rất quen thuộc đến từ hãng phim Walt Disney đã được tái hiện trên sân khấu đầy sống động bằng công nghệ trình chiếu 3D hiện đại.

3D Mapping, hay còn được gọi là Projection Mapping hoặc Video Mapping, là ý tưởng độc đáo kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem.

Điều khiến công nghệ 3D Mapping trở nên đặc biệt chính là việc thể hiện những nội dung thông qua các hiệu ứng dạng 3D hình thành lên các khối hình ảnh tương tác trong một không gian 3 chiều thay vì chỉ 2 chiều như truyền thống.

Hiệu ứng sân khấu đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào.

Chương trình đã ứng dụng những thiết bị hàng đầu hiện nay, đặc biệt là sự xuất hiện của bộ cấu hình máy chiếu Barco G100-W22 đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư CETECH - một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Projection Mapping tại Việt Nam.

Ông Trần Trọng Việt, Giám đốc CETECH cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping vào các chương trình âm nhạc thính phòng sẽ trở thành bước tiến đột phá, mang đến một “làn gió mới” cho các chương trình âm nhạc thính phòng tại Việt Nam. Khả năng sáng tạo không giới hạn của công nghệ sẽ góp phần giúp các chương trình ngày càng có sức hút hơn đối với khán giả trẻ”.

Thế giới “băng giá” của Elsa bao trùm không gian phòng hòa nhạc trong tiếng violin da diết của nghệ sĩ Nguyễn Mỹ Hương.

Thông qua những bản nhạc phim hoạt hình Walt Disney và hiệu ứng sân khấu ấn tượng, Concert of Childhood Memory 2023 kể câu chuyện về những “Bước nhảy niềm tin” - A Leap of Faith, với mong muốn tôn vinh những giá trị nhân văn về niềm tin và lòng dũng cảm.

Đây là những phẩm chất tuyệt vời đã tạo nên sức mạnh cho các nhân vật chính trong phim hoạt hình Disney và đồng thời là nguồn cảm hứng chủ đạo cho hành trình hoạt động hơn một thế kỷ của hãng phim hoạt hình lừng danh này.

Nghệ sĩ Piano Lã Tuấn Cường, đại diện chương trình chia sẻ: “Concert of Childhood Memory xuất phát từ mong muốn của các nghệ sĩ trẻ về những chương trình đầy ắp khán giả và đặc biệt chúng tôi muốn thông qua chương trình này để thu hút khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về âm nhạc thính phòng. Đó cũng là lý do mà chương trình lựa chọn những chủ đề nhạc phim quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ mỗi người”.

Chương trình Concert of Childhood Memory 2023 khép lại với những tràng pháo tay kéo dài của hơn 2100 khán giả tham dự chương trình.

Sau 8 năm bền bỉ mang đến những concert nhạc phim ấn tượng tại Hà Nội và TP.HCM, Concert of Childhood Memory - Hòa nhạc ký ức tuổi thơ trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc của khán giả yêu âm nhạc trên khắp cả nước. Mỗi lịch diễn mới của chương trình đều được khán giả đón nhận tích cực, tạo hiệu ứng “cháy vé” - điều ít thấy ở các chương trình âm nhạc thính phòng, không có sự tham gia của những ngôi sao nổi tiếng.

Bảo Anh