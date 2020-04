Doanh nghiệp thép nghìn tỷ ‘chết lâm sàng’, lỗ vượt vốn

Những thông tin được đơn vị kiểm toán AAC nêu trong báo cáo tài chính cho thấy tình trạng bết bát của Công ty cổ phần Thép Dana – Ý (Thép Dana – Ý, mã DNY). Theo đó, năm 2019, Thép Dana – Ý Thép lỗ ròng gần 358 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với con số tại báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp ngừng sản xuất, “đắp chiếu” trong suốt cả năm do dính dáng đến ô nhiễm môi trường.

Thép Dana - Ý ngày càng bết bát.

Trong năm Thép Dana – Ý phát sinh doanh thu thuần 21 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thanh lý hoặc xuất trả một số vật tư thiết bị có thời hạn sử dụng ngắn và một phần nguyên liệu để trang trải kinh phí.

Dù không có doanh thu nhưng DNY vẫn phát sinh các chi phí hoạt động, trong đó riêng chi phí tài chính 57 tỷ đồng, trả lãi vay 38 tỷ đồng, chi phí duy trì doanh nghiệp 9,1 tỷ đồng…

Bức tranh tối màu của Thép Dana – Ý được tô đậm hơn bởi các ý kiến từ đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (AAC). Cụ thể, AAC đặt dấu hỏi về giá trị thực tế của các khoản mục tài sản ghi nhận vào thời điểm 31/12/2019 tại báo cáo tài chính.

Nguyên nhân do kiểm toán viên cho biết không thể thu thập được bằng chứng thích hợp về tính hiện hữu của toàn bộ giá trị hàng tồn kho, tức gần 489 tỷ đồng ghi nhận thời điểm cuối 2019.

Thêm nữa các tài sản của Thép Dana – Ý gồm gần 489 tỷ đồng hàng tồn kho, gần 398 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình và 297 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang đã bị hoen rỉ và suy giảm chất lượng.

Do đó đơn vị kiểm toán viên lưu ý rằng số liệu tại báo cáo tài chính vẫn chỉ là những con số theo giá trị ghi sổ ban đầu chưa tính đến sự điều chỉnh nào liên quan đến việc sụt giảm giá trị. Với các tài liệu kế toán được cung cấp vào thời điểm lập báo cáo, kiểm toán viên không thể định lượng được giá trị của các tài sản đã nêu trên.

Ngoài ra một số khoản nợ phải trả của Thép Dana – Ý trị giá gần 16 tỷ đồng cũng chưa được đối chiếu xác nhận tại thời điểm 31/12/2019.

“Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp do đó không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm”, đại diện đơn vị kiểm toán viên nêu.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh sức khoẻ tài chính của Thép Dana – Ý và cho biết “khả năng thanh toán trong 12 tháng tới hoàn toàn phụ thuộc vào việc có được các ngân hàng, các bên liên quan, các cổ đông cung cấp các khoản tín dụng, khoanh nợ gốc, nợ lãi vay, hỗ trợ tài chính hay không”.