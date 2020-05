BIDV nâng gói cho vay cá nhân mùa COVID-19 lên 50.000 tỷ đồng

Với gói vay mới này, khách hàng được hưởng lãi suất hấp dẫn hơn với các kỳ hạn linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu vay sản xuất kinh doanh. Cụ thể, khách hàng được áp dụng lãi suất chỉ từ 6%/năm đối với các khoản vay có kỳ hạn dưới 06 tháng và chỉ từ 6,5%/năm đối với các khoản vay từ 06 tháng đến 12 tháng.

Ngoài ra, các cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh trong thời gian này sẽ đồng thời được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để quản lý hiệu quả tài khoản cá nhân như: Miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử; Tặng đến 0,5%/năm lãi suất khi gửi tiền Online; Ưu đãi giảm tới hơn 70% phí chuyển tiền Online ngoài hệ thống; Nhận ngay 100% giá trị thẻ nạp (tối đa 100.000 đồng/khách hàng) khi đăng ký mới và nạp tiền điện thoại trên BIDV SmartBanking; Nhận thêm 30.000 đồng khi đăng ký BIDV SmartBanking online.

Khách hàng cũng được nhận ngay mã giảm giá 10% (tối đa 50.000 đồng) khi mua hàng VinMart Online qua tính năng VnShop trên ứng dụng BIDV SmartBanking; Tặng đến 500.000 đồng bằng thẻ điện thoại khi mua mới/tái tục bảo hiểm người vay vốn; Hưởng các ưu đãi thẻ tín dụng theo từng thời kỳ…

Từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV giải ngân khoảng 35.000 tỷ đồng với lãi suất từ 6,5%/năm giúp khách hàng cá nhân duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các gói vay đều được đông đảo khách hàng quan tâm, ủng hộ và nhanh chóng kết thúc trước hạn.

Với những gói tín dụng phù hợp, kịp thời, BIDV được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao, là ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam 4 năm liên tiếp 2016-2019 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & Tổ chức dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn; Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015-2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Khách hàng có thể liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất và tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ, tư vấn thông tin.