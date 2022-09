Suzuki Ertiga chạy 3 năm bán lỗ 160 triệu đồng

Hiện nay phân khúc mini MPV đang khá sôi động khi thị trường xe mới có tất cả 5 mẫu xe gồm: Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza, Toyota Veloz, Kia Rondo. Tới đây có thể sẽ thêm xe của Hyundai và Nissan tham gia phân khúc khá “chật” này.

Theo quy luật thị trường, khi một phiên bản hoặc thế hệ mới sắp bán, phiên bản cũ sẽ có xu hướng giảm giá trên chợ xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô cũ tại Việt Nam có sự biến động theo hướng giữ hoặc tăng giá các dòng xe quen thuộc do khan hiếm xe mới.

Mặc dù vậy, người mua vẫn có thể kiếm được mẫu xe cũ vừa túi tiền do nằm ngoài “cơn sốt” xe nói trên. Một trong những lựa chọn khó có thể bỏ qua là mẫu Suzuki Ertiga đời 2019.

Suzuki Ertiga đời 2019 hiện đang có giá rẻ nhất phân khúc. Bản AT được rao giá từ 460-470 triệu đồng.

Hiện nay trên thị trường, Suzuki Ertiga đời 2019 đang được chào bán giá khoảng 460 triệu đồng cho phiên bản số tự động, giảm mạnh từ 20 đến 30 triệu đồng so với hồi đầu năm. Nguyên nhân của đợt hạ giá bắt đầu từ “tháng Ngâu” đến nay có lẽ phần nhiều đến từ thông tin Suzuki Việt Nam sắp bán Ertiga hybrid ngay trong tháng 9 này.

Người tiêu dùng Việt đã đón nhận thông tin về chiếc Ertiga hybrid khá tích cực khi giá bán dự kiến khoảng 700 triệu đồng, tương đương Toyota Veloz Cross hay Mitsubishi Xpander bản cao cấp. So với phiên bản máy xăng, bản hybrid Ertiga cao hơn 100 triệu đồng nhưng bù lại ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu trung bình chỉ 5,38 lít/100 km so với mức 6,2 lít/100km.

Chính nhờ sức hút của phiên bản mới, cộng với trong quá khứ Suzuki Ertiga không bán chạy nên giá xe cũ thời điểm này là “mềm” nhất nhì phân khúc.

Với giá bán 460 triệu đồng như chiếc Suzuki Ertiga bản số tự động đời 2019 rao bán trong bài viết này, mức “lỗ” sau 3 năm sử dụng vào khoảng 160 triệu đồng (giá lăn bánh Hà Nội là 620 triệu đồng). Trong khi đó, Toyota Avanza AT đời 2019, hiện đang bán giá 480 triệu đồng (lỗ 199 triệu so với giá lăn bánh 679 triệu đồng). Giữ giá nhất vẫn là Mitsubishi Xpander AT 2019, đang có giá 570 triệu đồng (mức lỗ là 147 triệu đồng so với giá lăn bánh 717 triệu đồng).

Nếu lựa chọn Suzuki Ertiga đời 2019 số tự động, người mua không chỉ lợi về giá mà còn không bị lỗi thời về thiết kế so với bản hybrid sắp bán. Phiên bản này vẫn là thế hệ mới ra mắt Việt Nam cuối tháng 6/2019 và ngay cả bản hybrid sắp bán không có quá nhiều thay đổi. Chỉ khác nhau về công nghệ động cơ.

Phiên bản 2019 và phiên bản mới nhất 2021 không quá khác biệt về ngoại hình.

Thực tế Suzuki Ertiga khi ra mắt thời điểm giữa năm 2019 đã thay đổi khá nhiều, dù chưa thực sự bắt mắt như Mitsubishi Xpander nhưng vóc dáng thanh thoát và dễ coi hơn thế hệ cũ. Kích thước của xe đạt 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm). Khoang chứa đồ của xe có dung tích 153L. Thiết kế đuôi xe thể thao hơn khi kết hợp với cụm đèn hậu LED hình chữ L, cột D sơn đen tăng thêm sự thanh thoát cho xe và cụm đèn phanh trên cao tích hợp cánh lướt gió.

Bên trong, Suzuki Ertiga sử dụng kiểu thiết kế đối xứng lấy vị trí bệ trung tâm làm điểm nhấn, với tấm ốp gỗ bóng ở bản số tự động, vô-lăng kiểu D-Cut, có khởi động nút bấm Start Sop Engine, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 7 inch, vô-lăng tích hợp nút bấm, điều hòa 2 giàn lạnh, với 4 cửa gió cho hàng ghế thứ 2, gương gập điện chỉnh điện, ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế, hộc đựng ly làm mát nước...

Mặc dù phần lớn Ertiga đời 2019 hiện nay khi bán lại chủ xe đã nâng cấp bọc da cho ghế nỉ hoặc thay màn hình android lớn hơn nhưng chất lượng sẽ khó đồng bộ như nâng cấp của phiên bản mới hoặc so với đối thủ Mitsubishi Xpander hay Toyota Avanza.

Vô-lăng và cụm màn hình tap-lô xe thiết kế đẹp, nhưng phiên bản 2019 bị chê ở màn hình trung tâm nhỏ, ít tính năng giải trí.

Hàng ghế thứ 3 trên Suzuki Ertiga 2019 có thể gập phẳng, cửa gió treo trần xe là ưu điểm tiện ích.

Suzuki Ertiga đời này được trang bị động cơ K15B, 4 xy-lanh thẳng hàng 1,5L VVT, cho công suất tối đa 104,7 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 v/ph, momen xoắn tối đa 138 Nm tại tốc độ tua máy 4.400 v/ph. So về sức mạnh không hề thua kém với các đối thủ, nhưng trang bị an toàn trên bản 2019 thiếu cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, khá thiệt thòi nếu so với đối thủ bán kém hơn là Toyota Avanza. Phải từ phiên bản 2021, Suzuki Ertiga mới bổ sung 2 trang bị này.

Chọn Suzuki Ertiga đời 2019, người mua sẽ được lợi về giá bán và công năng 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nếu mục đích là sử dụng cho gia đình. Tuy nhiên, cần xác định đây là dòng xe giữ giá kém, không phù hợp để làm tài sản “dự phòng” trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, dù hiện nay Suzuki đã cam kết đảm bảo hơn về giá cũng như thời gian cung cấp phụ tùng, nhưng chất lượng dịch vụ sửa chữa chính hãng vẫn bị đánh giá kém hơn Toyota, Kia và Mitsubishi.