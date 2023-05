SUV cỡ C dù khuyến mãi sâu doanh số vẫn giảm

Mở đầu quý II, doanh số của thị trường ôtô Việt vẫn chưa ghi nhận tín hiệu quan khi số lượng xe tiêu thụ tuột dốc sau khi tăng trưởng nhẹ trong tháng 3. Nhóm SUV cỡ C cũng cho thấy sự suy giảm mạnh mẽ khi chỉ bán được được 2.215 xe trong tháng 4, giảm 22,5% so với tháng trước. Doanh số toàn phân khúc SUV cỡ C cũng chưa bằng một nửa doanh số cùng kỳ (5.180 xe).

Doanh số cả phân khúc SUV cỡ C đều giảm mạnh. (Ảnh: Hùng Nguyễn)

Mazda CX-5 giữ vững ngôi vương trước Ford Territory

Trong tháng 4, Thaco đã bán ra 812 chiếc Mazda CX-5, giảm xấp xỉ 20,5% so với tháng trước đó. So với tháng 4/2022, con số này cũng chỉ tương đương khoảng 46%.

Mặc dù doanh số giảm mạnh, Mazda CX-5 vẫn cho thấy sức hút đáng kể trong nhóm SUV hạng C tại Việt Nam, tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Thaco đã bàn giao đến tay khách hàng 3.266 chiếc Mazda CX-5, cao gấp 3 lần Kia Sportage hay Hyundai Tucson. Thậm chí nếu so với Mitsubishi Outlander, số lượng bán ra của mẫu SUV cỡ C này cao gấp đến 6 lần.

Trong tháng 5, Mazda CX-5 tiếp tục được áp dụng chương trình ưu đãi lớn của hãng với tổng giá trị khuyến mãi đến 100 triệu đồng. Khi liên hệ đến một đại lý Mazda tại quận Gò Vấp (TP.HCM), nhân viên tư vấn tại đây cho biết mẫu SUV cỡ C của Mazda được giảm 80-110 triệu đồng tùy phiên bản, màu sắc.

Cụ thể, 2 phiên bản cao cấp có mức giảm cao nhất, lên tới 110 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của phiên bản 2.0 Premium và 2.5L Signature Premium AWD lần lượt còn 809 triệu đồng và 947 triệu đồng.

Phiên bản 2.0L Deluxe hiện được bán với giá 759 triệu đồng, thấp hơn 80 triệu so với niêm yết của hãng. Mazda CX-5 2.0L Luxury cũng được giảm 80 triệu đồng, đưa giá sau khuyến mãi của phiên bản này về mức 799 triệu đồng.

Sau nhiều tháng đạt doanh số cao ấn tượng, tân binh Ford Territory cũng dần chịu cảnh số lượng tiêu thụ tuột dốc trong những tháng đầu năm nay. Trong tháng 4, mẫu xe của Ford này chỉ bán được 585 xe, thấp hơn 25,12% so với tháng trước đó (776 xe). Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp doanh số của mẫu SUV cỡ C này thấp hơn 1.000 xe.

Ford Territory bán chạy thứ nhì toàn phân khúc. Ảnh: Hội An.

Từng được kỳ vọng sẽ vượt qua Mazda CX-5 trở thành mẫu CUV bán chạy nhất thị trường, lũy kế doanh số 4 tháng đầu năm của Ford Territory cũng chỉ đạt 2.436 xe, nâng khoảng cách giữa nó và Mazda CX-5 lên 830 xe.

Từ đầu tháng 4, giá bán của các mẫu Ford Territory đã được điều chỉnh tăng thêm 10-19 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, phiên bản Titanium tăng 10 triệu đồng, nâng mức giá niêm yết lên 909 triệu đồng, phiên bản Titanium X ghi nhận mức tăng 19 triệu đồng. Sau điều chỉnh, giá của Ford Territory phiên bản Titanium X chạm mốc 954 triệu đồng.

Mức giá niêm yết tăng nhanh chóng cùng việc thiếu hụt các chương trình ưu đãi cũng là lý do chính khiến doanh số mẫu SUV cỡ C này bị tụt dốc nhanh chóng trong tháng 4.

Giảm giá sâu, doanh số của Honda CR-V chỉ tăng nhẹ

Honda CR-V liên tục được nhà sản xuất ôtô Nhật Bản áp dụng loạt ưu đãi phí trước bạ trong nhiều tháng liền. Tuy nhiên, doanh số của mẫu SUV cỡ C này vẫn chưa ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt. Trong tháng 4, Honda Việt Nam bán được 237 chiếc CR-V, tăng 10 xe so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe duy nhất của phân khúc bất ngờ tăng trưởng doanh số.

Lũy kế 4 tháng, số lượng bán ra của Honda CR-V đạt tổng 1.169 xe, vẫn là mẫu SUV cỡ C bán chạy thứ 3 thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, con số này còn không bằng doanh số của Honda CR-V vào tháng 4 năm trước (2.093 xe).

Trong tháng 5, khách hàng mua Honda CR-V tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị tối đa 136 triệu đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký. Bên cạnh đó, khách hàng mua Honda CR-V trong giai đoạn này còn được tặng bảo hiểm thân vỏ có thời hạn một năm cùng nhiều phần quà từ đại lý phân phối.

Hiện, mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá niêm yết lần lượt 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng , 1,118 tỷ đồng và 1,138 tỷ đồng .

Hyundai Tucson lại tiếp tục trở thành mẫu xe bán chạy thứ 3 trong phân khúc khi doanh số đạt 259 xe, thấp hơn tháng trước đó 48 xe, tương đương mức giảm 18,5%. So với cùng kỳ (580 xe), doanh số của mẫu SUV cỡ C này chỉ bằng khoảng 42% dù được áp dụng ưu đãi giảm giá trong suốt tháng 4.

Tính đến đầu tháng 5, TC Group bán được 990 chiếc Hyundai Tucson, bán chậm thứ nhì toàn phân khúc chỉ xếp trên Mitsubishi Outlander. Có thể nhận thấy với tình trạng khan hàng kéo dài, Hyundai Tucson đã dần đánh mất sức hút. Vì vậy khi nguồn cung dồi dào trở lại, thị phần của “cựu vương" cũng bị thu hẹp trước sức cạnh tranh của tân binh như Kia Sportage hay Ford Territory.

Nhóm bán chậm không thay đổi

Mitsubishi Outlander trong tháng vừa qua bán được 126 xe, giảm 44% so với tháng trước đó, vẫn là mẫu SUV cỡ C bán chậm nhất phân khúc. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Mitsubishi Việt Nam đã trao đến tay khách hàng 599 chiếc Outlander, chiếm 27% tổng doanh số cả phân khúc.

Trong tháng 5, mẫu CUV này tiếp tục được hãng áp dụng chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ nhằm xả kho lô xe số VIN 2022. Một số đại lý còn tặng kèm phụ kiện như camera 360, thảm lót sàn nhằm kích cầu mua sắm.

Mitsubishi Outlander vẫn bán chậm nhất phân khúc dù khuyến mãi sâu. Ảnh: MMV.

Hiện, Mitsubishi Outlander được hãng niêm yết giá 825-950 triệu đồng. Như vậy mức giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ có giá trị khoảng 42-47,5 triệu đồng tùy nơi đăng ký xe.

Doanh số của Kia Sportage không ghi nhận quá nhiều sự thay đổi trong tháng vừa qua, đạt 200 xe/tháng. Tổng kết 4 tháng đầu năm, Thaco Việt Nam bán được 1.002 chiếc Sportage, vẫn tiếp tục trở thành mẫu SUV cỡ C bán chạy thứ 4 toàn thị trường.

Khách hàng có nhu cầu mua Kia Sportage trong tháng 5 sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 100 triệu đồng. Cụ thể, ,2 phiên bản 2.0D Signature và Signature X-Line sẽ được áp dụng giảm giá 100 triệu đồng . Trong khi đó, các phiên bản còn lại của mẫu SUV cỡ C có mức ưu đãi dao động 40-60 triệu đồng.

(Nguồn: Zing News)