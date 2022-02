(VTC News) -

Ngày 14/2, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C nên sáng sớm nay, sương muối đã xuất hiện phủ trắng đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai).

Nguyên nhân của đợt sương muối là do đêm qua, không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn biến tính gây trời quang mây, bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ khu vực quanh đỉnh Fansipan giảm sâu. Sương muối xuất hiện nơi có độ cao từ 2.800m trở lên, càng lên cao lớp sương muối phủ càng dày hơn.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, dự báo đêm về sáng 15/2, nhiệt độ trên núi Fansipan vẫn ở mức thấp và khả năng sương muối sẽ tiếp tục xảy ra.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng thêm đến các khu vực ở Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ không mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay không mưa. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.