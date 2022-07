Sun Group mang Lễ hội Carnival đa sắc màu 'cập bến' Hòa Bình

(VTC News) -

Sau hàng loạt lễ hội tưng bừng khiến mùa hè xứ Thanh và Đà Nẵng như bừng lửa, Sun Group tiếp tục mang tới miền đất mới Hòa Bình những sắc màu và thanh âm sôi động, đậm bản sắc văn hóa miền Tây Bắc, với 2 sự kiện nghệ thuật độc đáo.

Lễ hội đường phố Carnival Hòa Bình trong hai ngày 30 & 31/7/2022 và Lễ trao bằng chứng nhận văn hóa phi vật thể và chương trình nghệ thuật “Hòa Bình – Thanh âm Xứ Mường” vào tối ngày 31/7/2022.

Lễ hội Carnival Đà Nẵng.

Khai màn cho loạt sự kiện lễ hội tại Hòa Bình sẽ là Lễ hội Carnival “Take me to the Sun” đường phố, được tổ chức trong khung giờ từ 19h00 đến 20h30 vào ngày 30/7 và 17h đến 18h30 vào ngày 31/7.

Lễ hội Carnival sẽ diễu hành 6 xe mô hình được dựng kỳ công, mô phỏng các công trình mà Sun Group kiến tạo tại những vùng đất đã đặt chân đến, trong đó 5 xe thể hiện các công trình quen thuộc của Phú Quốc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sa Pa và Đà Nẵng. Xe thứ 6 đặc biệt mô phỏng đặc trưng văn hóa của Hòa Bình – điểm đến tiếp theo của Sun Group trong hành trình làm đẹp những vùng đất, kiến tạo những biểu tượng mang dấu ấn vượt thời gian.

Lễ hội Carnival Đà Nẵng.

Trên cung đường dự kiến kéo dài 1km từ ngã tư đường Cù Chính Lan, qua trục đường Chi Lăng và kết thúc tại điểm biểu diễn chính của lễ hội là Quảng trường Thành phố Hòa Bình, đoàn diễu hành với 80 vũ công sẽ trình diễn những vũ điệu sôi động, nóng bỏng đậm chất carnival đường phố.

Tại điểm biểu diễn chính là Quảng trường Thanh phố Hòa Bình, các nhóm diễn viên, vũ công trong trang phục mang đặc trưng của các vùng đất sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và độc đáo như múa lửa, nhào lộn, trình diễn vũ điệu truyền thống với trống của Argentina - Malambo, biểu diễn cà kheo…

Những cung đường tại Hòa Bình hai ngày cuối cùng của tháng 7 hứa hẹn sẽ là “bữa tiệc của những giác quan” khi mang đến dàn xe mô hình và các vũ công lộng lẫy cùng âm thanh rộn rã và những vũ điệu nóng bỏng.

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Sau những phút giây sôi động với Lễ hội Carnival đường phố, tối 31/7, từ 20h10, du khách và người dân Hòa Bình sẽ được chìm đắm trong không gian nghệ thuật nhiều cảm xúc của chương trình “Hòa Bình - Thanh âm Xứ Mường”, chào mừng Lễ công bố và đón nhận bằng Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ hội khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình”, “Lịch đoi của người Mường”.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến sự kết hợp hài hoà giữa những nét bản sắc riêng của Hoà Bình và nghệ thuật đương đại, đưa hình ảnh Hòa Bình đến gần hơn với khán giả mọi miền tổ quốc.

Chương trình “Hòa Bình - Thanh âm Xứ Mường” được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Dương Thảo – người đã đã làm nên thành công của nhiều chương trình nghệ thuật văn hóa du lịch trên khắp cả nước như Festival biển Nha Trang, Festival Hoa Đà Lạt...; nhà sản xuất kiêm giám đốc nội dung MC Vũ Anh Tuấn – người đứng sau hàng loạt những show diễn đình đám mang tên tuổi thế giới đến Việt Nam cùng ekip nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn, biên đạo múa NSND Nguyễn Hồng Phong. Sự kiện sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam.

Trên sân khấu được thiết kế từ ý tưởng những nét văn hoá đặc trưng xứ Mường tại Quảng trường thành phố Hoà Bình, sau phần nghi lễ trao bằng chứng nhận văn hoá phi vật thể cấp quốc gia, chương trình nghệ thuật với 3 chương sẽ đưa khán giả đến với những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và văn hoá đậm bản sắc của Tỉnh Hoà Bình được sân khấu hoá thông qua âm nhạc, nghệ thuật múa và trình diễn.

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Chương đầu tiên của phần nghệ thuật với tên gọi “Miền đất cổ” sẽ mang tới những tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, ngợi ca vùng đất Hòa Bình- nơi hòa quyện của âm dương ngũ hành, của sinh khí đất trời Tây Bắc. Đồng thời, “Miền đất cổ” cũng sẽ kể câu chuyện nguồn gốc người Mường, hành trình giao thoa văn hóa cùng sự hình thành của những phong tục tập quán đặc sắc của dân tộc Mường.

Chương hai - “Bản hòa ca Xứ Mường” mở ra không gian rực rỡ của thiên nhiên Tây Bắc với hoa cỏ bốn mùa đẹp mê mải. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương hai còn tái hiện theo hình thức sân khấu hoá Lễ Khai Hạ của người Mường, được thể hiện bởi các nghệ nhân, thầy Mo và các trò chơi dân gian trong Lễ hội Khai Hạ, hứa hẹn mang tới cho khán giả những khoảnh khắc rộn rã, mê say.

Đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Chương kết của đêm nghệ thuật mang tên “Vang xa thanh âm Xứ Mường” sẽ dệt nên bức tranh đầy màu sắc của văn hóa Hòa Bình với nhiều tiềm năng phát triển, mang hình ảnh đẹp của Hoà Bình đến với người dân Việt Nam và Thế giới.

Điểm nhấn của chương trình sẽ là màn pháo hoa nghệ thuật với không khí âm nhạc DJ sôi động, mở ra chương mới cho du lịch Hòa Bình – tưng bừng và rộn rã, hứa hẹn sẽ được kiến tạo nhờ sự chung tay và đồng hành của những doanh nghiệp lớn trong tương lai.

Sau hành trình từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Hạ Long, Sun Group tiếp tục mang sức sống và sự sôi động của các sự kiện văn hóa nghệ thuật đến Hòa Bình, một điểm đến giàu tiềm năng đang chờ đợi được đánh thức, thổi bùng lên sức hút đặc biệt độc đáo và hấp dẫn của văn hóa bản địa, và góp thêm sắc màu sống động và rộn rã từ các vùng đất khắp ba miền đất nước, để “xứ Mường” vang mãi những thanh âm cuốn hút, sẵn sàng cho một công cuộc bứt phá mới trong tương lai không xa.