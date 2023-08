Sức sống thần kỳ của bé sinh non nhẹ nhất Việt Nam

(VTC News) -

Bé An Chi, chào đời ngày 3/8/2022 tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khi mới được hơn 22 tuần tuổi. Lúc đó, bé chỉ nặng 400g, là em bé sinh non có tuổi thai và cân nặng nhỏ nhất trong các bé sinh non tại Việt Nam được nuôi sống thành công.

Mẹ bé Chi mang thai sau khi biết bản thân bị mắc COVID-19. Thời gian đó, chị đang hoàn thành luận án cao học ở Sóc Sơn, Hà Nội. Vừa đi học vừa đi làm, cường độ di chuyển gấp nhiều lần so với bình thường cùng áp lực công việc, chị từng lên cơn co và dọa sảy thai.

An Chi chào đời với cân nặng 400g.

Ngày 2/8/2022, chị bị vỡ ối và nhiễm trùng, được chồng đưa vào Khoa Sản - Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Các bác sỹ đánh giá tình hình vô cùng nguy kịch, ối đã bị cạn và nhiễm trùng phổ rộng…em bé có nguy cơ khó giữ.

Sau một đêm dài truyền đủ các loại thuốc và chịu nhiều cơn đau, sáng hôm sau bác sỹ Phạm Bá Nha - Trưởng Khoa Sản chỉ đạo ca đỡ đẻ đặc biệt này.

8h45 ngày 3/8/2022, An Chi chào đời trong không gian tĩnh lặng, không có tiếng khóc. Các cô y tá, hộ lý cho bé vào lồng ấp và hỗ trợ bình thở oxy cầm tay…

Bé được đưa xuống cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa, người mẹ về buồng hồi sức. Sau 7 ngày, chị được vào thăm con. Khoảnh khắc đầu tiên, người mẹ nhìn thấy con quá nhỏ, các máy móc thiết bị, dây truyền chằng chịt được cắm, kẹp lên đôi tay, đôi chân bé xíu. Bé An Chi nằm điều trị trong lồng ấp hơn 3 tháng rồi được đưa ra phòng điều trị tích cực.

Thời điểm An Chi được chuyển từ lồng ấp ra ngoài, một chuyên gia người Mỹ ngạc nhiên vì bé chào đời khi mới chỉ 22 tuần tuổi.

Bé An Chi hiện tại được 6,4kg sau 1 năm chào đời.

Thời điểm hiện tại An Chi được 6,4kg, cao 67cm, thể trạng ổn định. Hiện tại gia đình đang cho bé tập vận động hàng ngày, mỗi buổi 40 phút để kích thích não bộ và các cơ vận động, giúp vé có thể bắt kịp với các bạn đủ tháng.

Trước đó, An Chi biết lẫy ở giai đoạn 5 tháng hiệu chỉnh và 9 tháng chưa hiệu chỉnh. Hiện giờ bé đang tập bò và tập ngồi.

