Song Luân bàng hoàng kể giây phút máy bay rơi tự do: 'Cả đoàn la hét hoảng loạn'

Song Luân vừa khiến khán giả lo lắng khi cho biết chuyến bay của anh đã gặp sự cố nghiêm trọng. "Tạ ơn Cha vì đã che chở cho phi hành đoàn của chúng con hạ cánh an toàn. Thật sự hoảng loạn" - Song Luân chia sẻ.

Nam diễn viên Hậu duệ mặt trời chia sẻ, thời điểm máy bay gặp sự cố, cả đoàn la hét trong hoảng loạn còn phi công liên tục nhắc nhở hành khách ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn.

Song Luân vừa trải qua một chuyến bay đầy sợ hãi khi di chuyển giữa các bang ở Mỹ. Sau khi đã bình tĩnh hơn, anh nhanh chóng trở lại với công việc và chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình để trấn an khán giả.

"Tôi nghĩ nhiều thứ lắm ngay lúc đó nhưng may mắn có ơn trên. Mọi người hạ cánh an toàn và phi công đã gửi lời xin lỗi đến hành khách. Máy bay rơi tự do, lật ngang lật ngửa, mặt ai cũng tái mét. Lúc đó tôi còn sợ không biết máy bay có chịu nổi không hay sẽ gãy mất" - Song Luân kể lại.

Nam diễn viên cũng nói thêm, anh bay tổng cộng 3 tiếng đồng hồ nhưng đã sống trong sợ hãi suốt 2 tiếng vì lo lắng máy bay bị gãy làm đôi.

Nam ca sĩ đi lưu diễn nước ngoài với nhiều nghệ sĩ khác như Hồng Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Isaac...

Được biết, Song Luân đang có chuyến lưu diễn ở nước ngoài với nhiều ca sĩ đàn anh đàn chị khác. Chuyến bay này là khi anh di chuyển giữa các bang tại Mỹ để tiếp tục công việc nhưng gặp sự cố. Vài giờ sau, anh đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh mới của mình đồng thời trấn an bạn bè, khán giả rằng mình không sao.

Song Luân: ‘Tôi ngượng ngùng, gặp khó khăn khi lần đầu diễn cảnh hôn Khả Ngân' Nam diễn viên cho biết, cả hai tốn khá nhiều thời gian cho phân cảnh hôn đầu tiên giữa bộ đôi nhân vật chính.

Dung Phạm