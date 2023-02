Sóng đầu tư sẽ sớm đổ về 'siêu quần thể đô thị biển' Vinhomes

(VTC News) -

Nhiều xung lực giúp thị trường “đảo chiều” trong năm 2023

Báo cáo tâm lý khách hàng vừa được batdongsan.com.vn công bố cho thấy, bất động sản vẫn là một trong những kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu trong năm 2023. Theo đó, 68% người tham gia khảo sát cho biết sẽ mua nhà, đất trong vòng 1 năm tới và những người càng có nhiều bất động sản lại càng muốn thực hiện thêm các giao dịch. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vẫn rất lớn và ngày càng được bồi đắp khi những tín hiệu tích cực xuất hiện.

Công trường “siêu quần thể đô thị biển” 1.200ha của Vinhomes vẫn đang tấp nập đêm ngày, diện mạo của một trung tâm mới phía Đông Thủ đô cũng dần hiện lên rõ nét.

Niềm tin của nhà đầu tư là nhân tố cốt lõi giúp giá bất động sản giữ đà tăng suốt 2 năm qua, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nếu nhìn ở chu kỳ dài hơn, so với năm 2011, giá nhà đất ở nơi tăng thấp nhất cũng đã cao hơn trung bình gấp 3 lần. Do đó, trong khảo sát của batdongsan.com.vn vừa công bố, 80% người tham gia nhận định giá địa ốc sẽ tăng trong 1 - 5 năm tới, với 40% dự báo mức tăng là 5 - 10% và 23% cho rằng giá nhà, đất sẽ tăng trên 10%.

Xét về tỷ suất lợi nhuận, theo Dragon Capital, trong chu kỳ 15 năm, bất động sản có lợi suất lên tới 11,5% mỗi năm, cao hơn nhiều so với các lĩnh vực khác như tiền gửi, vàng, USD hay cổ phiếu.

Tuy vậy, “khẩu vị” của thị trường bất động sản đã có nhiều thay đổi khác trước. Để phòng ngừa nguy cơ rủi ro có thể trở lại, tiêu chí lựa chọn dự án ngày càng khắt khe.

“Siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes được chọn mặt, gửi vàng

Trên thực tế, trong thời gian qua, “siêu quần thể đô thị biển” 1.200 ha của Vinhomes luôn là tọa độ sôi động ở phía Đông Hà Nội. Các dự án được triển khai trong lòng Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown liên tục lập kỷ lục mới về tốc độ bán hàng.

Một trong những lý do khiến đây trở thành điểm sáng là vị trí “đắc địa” với khả năng siêu kết nối giúp nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng dài hạn trong tương lai.

Được ví như chiếc cầu nối giữa trung tâm Hà Nội với 9 tỉnh, thành phố nằm trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, trong tương lai, các đại đô thị biển Vinhomes sẽ nằm giữa trung tâm kinh tế thịnh vượng hàng đầu của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là điểm mút của tam giác tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Bên cạnh vị trí chiến lược là lợi thế về hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, các công trình nghìn tỷ như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nút giao Cổ Linh, phía Đông sẽ trở thành tâm điểm siêu kết nối khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ khánh thành trong năm nay, cùng các công trình quan trọng như cầu Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, tuyến đường vành đai 4, vành đai 3.5… chuẩn bị xây dựng.

“Siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes sở hữu nhiều tiềm năng trong tương lai.

Các đại đô thị biển Vinhomes lọt vào “mắt xanh” của giới đầu tư còn bởi chất lượng sống, được tạo ra bởi cảnh quan, môi trường sống khác biệt.

Lựa chọn an cư tại đây, cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng biển suốt 365 ngày trong năm với “kỳ quan” tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire hay vịnh biển bốn mùa Paradise Bay được ví như “Maldives thu nhỏ” tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown.

Đặc biệt, cùng với giai đoạn 1 của dự án là Vinhomes Ocean Park, mạng lưới hàng trăm sân thể thao, đường chạy bộ, đạp xe, tập dưỡng sinh, yoga cũng được bố trí giúp cư dân ở mọi lứa tuổi đều có cơ hội sống xanh, sống khỏe mỗi ngày.

“Siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes còn giành điểm cộng vàng 5 sao nhờ sở hữu hệ sinh thái dịch vụ lớn chưa từng có, nổi bật là hệ thống 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao, 40 trường học chất lượng cao và hệ thống trường liên cấp Vinschool, đại học tinh hoa VinUni…

Đây sẽ là mảnh ghép nổi bật giúp định hình diện mạo đô thị hiện đại ở phía Đông Hà Nội ngang tầm khu vực, thúc đẩy thị trường bất động sản sớm trở lại trạng thái nhộn nhịp như trước đây.

Bảo Anh