Sơn Tùng M-TP tung poster dự án mới, khẳng định sự góp mặt của Hải Tú

(VTC News) -

Tối 22/2, fanpage chính thức của Sơn Tùng M-TP đăng tải poster dự án Chúng ta của tương lai. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nam ca sĩ quê Thái Bình trong năm 2024.

Điều đáng nói, trong tấm poster này, ngoài hình ảnh của Sơn Tùng còn xuất hiện hình bóng Hải Tú. Đặc biệt hơn, tên của Sơn Tùng và Hải Tú được in rõ trên tấm poster thay cho lời khẳng định đây là sản phẩm âm nhạc có sự hợp tác của cả hai.

Fanpage của Sơn Tùng M-TP cũng ấn định thời điểm ra mắt dự án Chúng ta của tương lai vào lúc 0h ngày 8/3/2024.

Poster dự án "Chúng ta của tương lai" với sự xuất hiện của Hải Tú.

Động thái này từ phía nam ca sĩ Thái Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu mến anh. Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ niềm vui khi cặp đôi chính thức xuất hiện trong dự án âm nhạc mới. Mọi người cũng động viên nhau chuẩn bị "cày view" cho dự án Chúng ta của tương lai.

Trước đó, Sơn Tùng và Hải Tú khiến khán giả chú ý khi hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội đồng thời tung ra những dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể, Hải Tú đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng: "No one can change the past..." (không ai có thể thay đổi quá khứ...) , phía Sơn Tùng đáp lại: "... But someone gotta try" (... nhưng có một người sẽ thử).

Động thái này khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cặp đôi trục trặc tình cảm. Tuy nhiên, đến tối 19/2, fanpage của Sơn Tùng M-TP đã đăng tải hình ảnh giới thiệu dự án mới mang tên Chúng ta của tương lai với lời giới thiệu là dòng trạng thái của Sơn Tùng và Hải Tú ghép lại: "Không một ai có thể thay đổi được quá khứ. Nhưng có một người sẽ thử…".

Sơn Tùng và Hải Tú sẽ cùng góp mặt trong dự án mới của nam ca sĩ.

Từ sự việc, cộng thêm tên dự án âm nhạc mới, khán giả đồn đoán rằng đây là phần 2 của MV Chúng ta của hiện tại. Theo đó, nhiều người cho rằng Hải Tú sẽ xuất hiện trong dự án mới vì ở MV Chúng ta của hiện tại, cô đảm nhiệm vai nữ chính.

Bên cạnh đó, đầu năm 2024, Sơn Tùng M-TP từng cho biết sẽ có buổi offline dành cho các fan vào ngày 7/3. Có thể thấy, những động thái nói trên đều là kế hoạch của Sơn Tùng M-TP nhằm quảng bá cho MV mới của mình.