Sơn Tùng M-TP muốn đi thẳng vào trái tim khán giả sau 1 năm im ắng

Sơn Tùng M-TP tái xuất sau 1 năm im ắng

Bản audio ca khúc "Making my way" được phát hành trên các nền tảng: Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Music, Soundcloud, Tidal và nhiều nền tảng thông dụng khác trên thế giới.

Ở lần trở lại này, hàng loạt các clip quảng bá cho "Making my way" đều được chính nam nghệ sĩ thực hiện, mang về chỉ số và lượt tương tác ấn tượng, liên tiếp xuất hiện trên top thịnh hành. Điều này chứng tỏ sức hút của thương hiệu Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ hạ nhiệt.

Cái tên Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ hạ nhiệt

Sơn Tùng M-TP chia sẻ lý do anh thực hiện Music video cho "Making my way": "Tùng rất muốn thay đổi cách mà Tùng mang âm nhạc đến cho khán giả. Tùng muốn mọi người thật sự cùng Tùng hãy chìm đắm trong âm nhạc, hãy cùng nhau tận hưởng những điều chúng ta dành cho nhau."

Sơn Tùng M-TP luôn tạo nên làn sóng trending trên nền mạng tảng xã hội khi ra mắt ca khúc mới

"Making my way" sở hữu giai điệu bắt tai, ca từ sâu sắc. Theo Sơn Tùng, ca khúc này có ý nghĩa rất lớn bởi giai điệu của ca khúc khiến anh quên hết những điều chưa như ý trong cuộc đời, nhắc nhở bản thân rằng hãy cứ làm bất kì điều gì trái tim mách bảo, đi đến bất kì nơi chốn nào mà âm nhạc chỉ dẫn nên đi. "Đó là lý do tôi thực sự hy vọng ca khúc này cũng sẽ tìm được con đường vào thẳng trái tim của bạn!" - nam ca sĩ bộc bạch.

"Sau bản audio chắc chắn sẽ là MV, tuy nhiên thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Sau "Making my way" sẽ là một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui…" - Sơn Tùng M-TP tiết lộ thêm.

Thùy Trang