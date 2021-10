'Soi' hệ thống Smartsense trên Hyundai Santa Fe 2021

(VTC News) -

Ra mắt từ 5/2021, Hyundai SantaFe thế hệ mới ngay lập tức gây được tiếng vang và giành được sự chú ý từ phía khách hàng. Dù chỉ là một mẫu xe nâng cấp giữa vòng đời nhưng thế hệ mới của Santa Fe được hãng trang bị cho hàng loạt những nâng cấp xứng đáng được coi là một thế hế hoàn toàn mới.

Hyundai Santa Fe 2021 trang bị hệ thống Smartsense với nhiều tính năng vượt trội.

Santa Fe 2021có thiết kế mới dựa trên khung gầm N3-Platform mới nhất của hãng, tăng cường kích thước, gia tăng độ thoải mái cũng như gia tăng sự vững chắc khi vận hành. Đồng thời xe được trang bị thế hệ động cơ SmartStream mới hướng đến sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu cũng như có hiệu suất cao hơn, giảm phát thải môi trường tốt hơn.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất với Santa Fe 2021 đó là lần đầu tiên một mẫu xe Hyundai được trang bị hệ thống an toàn Smart Sense tại Việt Nam. Đây là xu thế tất yếu nếu Hyundai không muốn bị tụt lại khi các hãng đối thủ như Toyota với Toyota Safety Sense hay Honda với Honda Sensing đã gây được tiếng vang, hay thậm chí là Mazda với i-Activesense đã được áp dụng trên các mẫu xe trước đó của hãng tại Việt Nam.

Smart Sense là tên gọi của gói công nghệ an toàn thông minh được trang bị trên các dòng xe của tập đoàn ô tô Hyundai, từ thương hiệu hạng sang như Genesis cho đến xe điện như IONIQ.

Thực tế, Hyundai SmartSense không phải một công nghệ cụ thể, mà là tập hợp của các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Advanced Driving Assistance Systems (ADAS), giúp bạn duy trì khả năng kiểm soát xe trong khi vận hành và tránh va chạm khi gặp các mối đe dọa tiềm ẩn.

Smart Sense là một hệ thống phức tạp, khi sử dụng hàng loạt các công nghệ tiên tiến từ các cảm biến của hệ truyền động ghi nhận các tham số di chuyển, hệ thống radar siêu âm quét liên tục cho đến hệ thống camera ghi nhận hình ảnh. Các luồng dữ liệu đó được truyền về hệ thống xử lí trung tâm ECU để xử lí và đưa ra các biện pháp can thiệp khi cần dựa trên dữ liệu đã được lập trình.

Ở các phiên bản nâng cấp về sau, ECU được trang bị AI giúp tăng tốc và đưa ra xử lí kịp thời phù hợp hoàn cảnh hơn, đồng thời được kết nối với hệ thống máy chủ liên tục nhờ các ứng dụng iOT hệ thống băng thông rộng giúp nâng cấp và hoàn chỉnh sản phẩm hơn.

Dựa vào mức độ trang bị, Smart Sense được chia ra làm 2 gói tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn an toàn đồng bộ - Universal Safety

Universal Safety là tiêu chuẩn an toàn cơ bản của gói an toàn Smartsense, được trang bị cho hầu hết các mẫu xe ở các phân khúc. Universal Safety đảm bảo sự an toàn căn bản cho người lái xe, hành khách trên xem, người đi bộ cũng như các phương tiện khác lưu thông trên đường.

Các công nghệ được ứng dụng trong gói này bao gồm: FCA: Hỗ trợ tránh va chạm trước, LKA: Hỗ trợ giữ làn đường, BCA: Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, DAW: Cảnh báo chú ý của người lái, SVM: Màn hình quan sát xung quanh, PCA: Hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe.

Hệ thống hỗ trợ tránh va - chạm điểm mù – Blind Spot Collision – Avoidance Assist (BCA).

Hyundai là hãng xe tiên phong mang những công nghệ cao cấp xuống các dòng xe phổ thông với mức giá hợp lí. Ví dụ như tính năng FCA, hoạt động trên nguyên lí sử dụng radar quét liên tục, khi phát hiện có vật cản sẽ gửi tín hiệu về ECU và khi nhận biết có thể xảy ra va chạm, hệ thống sẽ có tác động phanh để đảm bảo an toàn. FCA trước đây chỉ có mặt ở các model xe cao cấp hạng sang, thì nay gần như đã trở thành tiêu chuẩn an toàn cơ bản trên các mẫu xe của Hyundai trên toàn cầu.

Gói an toàn tiện nghi – Selective Convenience

Các tính năng an toàn tùy chọn này được chọn lọc phù hợp với phân khúc của chiếc xe được trang bị cũng như phù hợp với điều kiện giao thông của chiếc xe lưu hành, ví dụ như Kiểm soát hành trình thông minh SCC, Hỗ trợ sau làn đường LFA, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc HAD hay Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa RSPA.

Trên cơ sở đó, Smartsense được chia làm 4 loại: Driving Safety – Hỗ trợ lái xe an toàn; Driving Convenience – Tiện nghi lái xe; Parking Safety – Đỗ xe an toàn và Parking Convenience – Tiện nghi đỗ xe.

Một điểm đáng lưu ý, Hyundai cho biết do là một chuỗi các tính năng an toàn trên thực tế vận hành theo điều kiện hạ tầng giao thông của từng thị trường, nên không phải bất cứ xe nào có Smart Sense là tính năng sẽ giống hệt nhau. Tùy từng quốc gia mà các tính năng được kiểm tra mức độ hoạt động có ổn định hay không. Qua các bài kiểm tra đánh giá mà hãng sẽ quyết định kích hoạt hay không kích hoạt tính năng nào.Trở lại với Santa Fe 2021, mẫu xe được trang bị các tính năng hữu dụng, có thể kể đến như sau:Các công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn bao gồm: Hệ thống hỗ trợ giữ làn – Lane Keeping Assist (LKA)

Khi xe đang di chuyển theo đường thẳng mà tài xế đưa xe rời khỏi làn mà không bật tín hiệu xi-nhan, hệ thống LKA sẽ cảnh báo bằng cách rung vô lăng cảnh báo. Nếu xe tiếp tục chệch làn đường, LKA sẽ tự động hỗ trợ đánh lái để giữ xe di chuyển trên đúng làn đường của mình.

Hệ thống hỗ trợ tránh va - chạm điểm mù

Khi sử dụng đèn xi nhan để báo hiệu chuyển làn, nếu có nguy cơ va chạm với xe phía sau, BCA đưa ra cảnh báo. Sau khi cảnh báo, nếu nguy cơ va chạm tăng lên, BCA sẽ tự động điều khiển xe để giúp tránh va chạm.‎Ngoài ra, ‎nếu rời khỏi một điểm đỗ xe song song và có nguy cơ va chạm với một chiếc xe phía sau, BCA sẽ tự động hỗ trợ phanh khẩn cấp.‎

Hệ thống hiển thị điểm mù - Blind-Spot View Monitor BVM: Khi xe đang di chuyển, người lái sử dụng xi-nhan để chuyển làn hoặc rẽ thì 2 camera được trang bị ở 2 bên gương sẽ truyền hình ảnh điểm mù thực tế lên màn hình ODO, giúp người lái quan sát được điểm mù trực quan.

Hệ thống này giúp lái xe tập trung giữ xe ở giữa làn đường.

Đèn pha thích ứng Adaptive High Beam (AHB)

Với công nghệ này, nhờ sử dụng hệ thống camera quét liên tục, khi xe đang bật chế độ pha và di chuyển gặp xe chạy ngược chiều , đèn sẽ tự động hạ thấp vùng sáng, tránh gây chói mắt cho phương tiện. Khi xe ngược chiều đi qua, đèn pha sẽ tự động bật trở lại tăng cường khả năng chiếu sáng cho xe.

Hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ

Hệ thống này hoạt động Camera gắn ở phía trước xe. Khi hoạt động, hệ thống sẽ nhận dạng người đi bộ và nếu người đi bộ nằm trong phạm vi nguy hiểm, hệ thống sẽ cảnh báo và có tác động đến hệ thống phanh để giảm tốc độ, tránh va chạm. Hệ thống này hoạt động khi xe di chuyển trên 20 km/h và dưới 64 km/h.

Công nghệ tiện nghi hỗ trợ lái xe

Hệ thống hỗ trợ sau làn đường – Lane Forward Assist LFA: Hệ thống này giúp lái xe tập trung giữ xe ở giữa làn đường.

Các công nghệ hỗ trợ đỗ xe an toàn

Hệ thống Surround View Monitor SVM công nghệ Camera 360

Khi đỗ xe, hệ thống Camera 360 được kích hoạt với 4 camera: 1 phía trước, 1 phía sau, 2 camera ở 2 bên gương sẽ tạo dựng hình ảnh xung quanh xe trên màn hình taplo trung tâm. Tài xế có thể điều chỉnh góc nhìn qua bảng điều khiển trên màn hình, để từ đó có thể đỗ xe an toàn hơn.

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA

RCCA hoạt động dựa trên cụm radar quét liên tục ở phía sau xe. Khi xe lùi, nếu phát hiện có phương tiện ở phía sau tiến đến trong vùng nguy hiểm, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Nếu nguy cơ va chạm tăng lên, hệ thống sẽ can thiệp bằng phanh khẩn cấp.

Ngoài ra, để hỗ trợ đỗ xe an toàn còn có các công nghệ như Cảm biến khoảng cách PDW, Hỗ trợ tránh va chạm đỗ xe PCA,…

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động

Khi xe đang trong trạng thái di chuyển, người lái có tác động đến phanh khiến xe dừng hẳn và mở cửa bước ra ngoài mà chưa chuyển sang chế độ số P, hộp số điện tử sẽ tự can thiệp đưa xe về trạng thái đỗ xe (P) và tự động cài phanh tay điện tử.

Hệ thống khóa an toàn thông minh SEA

SantaFe sẽ sử dụng hệ thống radar để quét các phương tiện đi tiến sát đến vùng nguy hiểm khi mở cửa xe, trong trường hợp có xe tiến đến, SEA sẽ tự động khóa cửa cho đến khi đảm bảo an toàn, tránh tai nạn xảy ra.