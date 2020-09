Sở Xây dựng TP.HCM sắp kiểm tra hàng loạt chung cư

Ngày 8/9, Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố danh sách các dự án chung cư sẽ được tiến hành kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng.

Chung cư The MARQ (Quận 1) nằm trong danh sách kiểm tra đợt này. (Ảnh: Minh Huy)

Các chung cư sẽ bị kiểm tra gồm: Khu thương mại dịch vụ và căn hộ (The MARQ), địa chỉ số 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1 do Công ty CP NDC An Khang làm chủ đầu tư.

Chung cư Vĩnh Hội (đường Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4) do Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Quận 4 làm chủ đầu tư, dự án đang thi công phần thô đến sàn tầng 12.

Trung tâm thương mại và siêu thị (Centre Mall) số 1466 Võ Văn Kiệt, Quận 6 do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) làm chủ đầu tư, dự án đang thi công móng hầm; chung cư Riverside (90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Công ty TNHH Bay Water làm chủ đầu tư.

Cao ốc văn phòng và căn hộ Cecico 135 Tower (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) do Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư; chung cư cao tầng block D Akari Hoàng Nam (phường An Lạc, quận Bình Tân) do Công ty CP Đầu tư Nam Long làm chủ đầu tư, dự án đã thi công phần thô tầng 11.

Chung cư Tilia Residences (lô 2-16 và 2-17 phường Thủ Thiêm, quận 2) do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện; chung cư cụm B - khu chức năng 13E (huyện Bình Chánh) do Công ty CP Bắc Phước Kiển Value Home làm chủ đầu tư, dự án đang thi công hoàn thiện; trung tâm thương mại dịch vụ Đông Sài Gòn (Saigon East Commercial Center) tại Khu công nghệ cao quận 9 do Công ty CP Xây dựng Beton 6 làm chủ đầu tư, dự án đang xây dựng tầng 1 và hạ tầng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc kiểm tra này nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn.

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra sự tuân thủ quyết định phê duyệt dự án, giấy phép xây dựng, điều kiện khởi công, năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng. Báo cáo tình hình kiểm tra để lãnh đạo Thanh tra Sở xây dựng xem xét, xử lý vi phạm và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định.