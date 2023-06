Sở VHTT TP.HCM 'tuýt còi' cuộc thi Hoa Hậu và Nam vương Hoàn vũ 2023

(VTC News) -

Chiều 1/6, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng phòng nghệ thuật, Sở VHTT TP.HCM thông tin về cuộc thi Miss and Mister Universe World International 2023 – Hoa hậu và Nam vương Hoàn vũ Thế giới quốc tế 2023 diễn ra tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Trưởng phòng nghệ thuật, Sở VHTT TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

Ông Kiệt cho biết, cuộc thi này chưa thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận tổ chức trên địa bàn TP.HCM. Thanh tra Sở này đang phối hợp với phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ông Kiệt nói thêm, cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý với các cuộc thi mà ban tổ chức không thực hiện thủ tục để cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc tổ chức. Các đơn vị vi phạm luôn tìm cách né tránh và đối phó với cơ quan chức năng trước, trong và sau cuộc thi. Do đó, Sở phải phối hợp với các đơn vị liên quan như Công an thành phố, công an địa phương và Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện để xử lý.

"Sở sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết quả cụ thể", ông Kiệt nói thêm.

Hoàng Thọ