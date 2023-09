So sánh iPhone 15 Plus và iPhone 14 Pro Max: Mua máy nào tốt hơn?

(VTC News) -

Cuộc đấu giữa các phiên bản cấp thấp và phiên bản Pro của Apple trở nên quen thuộc với chúng ta. Nếu bạn muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa hai thiết bị này, hãy cùng so sánh với chúng tôi những điểm khác biệt giữa iPhone 15 Plus và iPhone 14 Pro Max.

Thiết kế

Hai thiết bị này có nhiều nét tương đồng. Cả iPhone 15 Plus và iPhone 14 Pro Max đều có viền bezel hẹp, mặt lưng kính và trọng lượng tương đương. Cả hai cũng được trang bị màn hình Dynamic Island, tạo điều kiện cho trải nghiệm và thao tác thuận tiện mà không bị chiếm diện tích.

Tuy nhiên, iPhone 15 Plus sử dụng khung nhôm, trong khi iPhone 14 Pro Max dùng chất liệu thép không gỉ cao cấp. iPhone 15 Plus có kích thước nhỉnh hơn một chút, với 160,8 x 78,1 x 7,65 mm, trong khi iPhone 14 Pro Max ra mắt năm 2022 có kích thước là 160,7 x 77,6 x 7,9 mm.

Màn hình

Cả iPhone 15 Plus và iPhone 14 Pro Max đều có màn hình OLED 6.7 inch, độ phân giải 2796 x 1290 pixel và tỷ lệ màn hình 19.5:9. Tuy nhiên, iPhone 14 Pro Max có tần số làm mới 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn. iPhone 14 Pro Max cũng có công nghệ Super Retina XDR và lớp phủ Ceramic Shield chống dấu vân tay và trầy xước. iPhone 15 Plus có cảm biến ánh sáng xung quanh và cảm biến tiệm cận, điều chỉnh độ sáng theo môi trường và hiển thị rõ nét.

Camera

iPhone 15 Plus sở hữu một hệ thống camera kép như các phiên bản trước đây, trong khi iPhone 14 Pro Max được trang bị bộ camera "3 mắt".

Tuy vậy, độ phân giải của camera chính trên iPhone 15 Plus đã được nâng lên 48 MP, không kém cạnh so với máy ảnh 48 MP trên iPhone 14 Pro Max. Điều này đảm bảo chất lượng ảnh tốt hơn cho người dùng khi sử dụng.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa hai mẫu điện thoại này là khả năng zoom quang học. Cả iPhone 15 Plus và iPhone 14 Pro Max đều được tích hợp khả năng zoom quang học 3x. Điều này được xem là một bước tiến lớn của phiên bản Plus mới từ Apple.

Hiệu năng

iPhone 15 Plus tiếp tục sử dụng chip A16 Bionic, kế thừa từ phiên bản Pro và Pro Max năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai thiết bị đều có khả năng xử lý tương đương, không gặp trục trặc khi chơi các trò chơi nặng hay thực hiện các tác vụ cao.

Cả iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Plus đều được trang bị RAM 6GB. Cho phép bạn mở nhiều ứng dụng cùng lúc và đa nhiệm mà không gặp vấn đề.

Về dung lượng lưu trữ, iPhone 14 Pro Max vượt trội hơn so với iPhone 15 Plus. Cụ thể, iPhone 14 Pro Max có 4 tùy chọn dung lượng bộ nhớ là: 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. Trong khi iPhone 15 Plus chỉ có 3 tùy chọn là 128GB, 256GB và 512GB.

Dung lượng pin

iPhone 15 Plus được trang bị một viên pin rất mạnh, với dung lượng lên đến 4.383 mAh. Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max sở hữu viên pin dung lượng 4.323 mAh. Đây là một cải tiến đáng kể để giúp iPhone 15 Plus sử dụng lâu hơn so với iPhone 14 Pro Max.

Tuy nhiên, iPhone 14 Pro Max lại có khả năng sạc vượt trội hơn so với iPhone 15 Plus. Nó hỗ trợ sạc không dây MagSafe với công suất sạc nhanh lên đến 27W, trong khi iPhone 15 Plus chỉ hỗ trợ công suất sạc nhanh 15W. Ngoài ra, khả năng sạc nhanh qua dây của iPhone 14 Pro Max cũng vượt trội.

Giá bán

Theo những tin tức gần đây, iPhone 15 Plus có giá khởi điểm là 799 USD, 899 USD và 1099 USD cho các dung lượng 128GB, 256GB và 512GB. Do đó, dự kiến giá của thiết bị này khi về Việt Nam sẽ là từ 24,5 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max hiện đang có giá bán lần lượt 25.690 triệu đồng, 28.590 triệu đồng và 35.790 triệu đồng cho phiên bản 128GB, 256GB và 512GB tương ứng. Từ đó, rõ ràng thấy iPhone 14 Pro Max có giá cao hơn so với iPhone 15 Plus. Lý do là bởi vì dòng Pro Max luôn được định vị cao cấp hơn rất nhiều so với phiên bản Plus.

Lưu ý: Giá bán của iPhone 15 Plus và iPhone 14 Pro Max được cập nhật đến ngày 18/09/2023 và có thể thay đổi theo thời gian.

Bài viết trên giúp mọi người hiểu rõ hơn về những điểm tương đồng và khác nhau giữa hai thiết bị này nhằm tìm được một smartphone phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

