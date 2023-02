'Số phận' cổ phiếu FLC sau hủy niêm yết: Tiếp tục đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã có văn bản trả lời về việc đăng ký giao dịch của cổ phiếu FLC sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc. Đại diện HNX cho biết, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC (FLC) đã bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) hủy niêm yết bắt buộc do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà SGDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo quy định, trong trường hợp CTCP Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng thì cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, phía HNX dẫn điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch. Theo đó, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do SGDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

“Do đó, trong trường hợp SGDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu FLC thì cổ phiếu FLC sẽ bị đình chỉ giao dịch”, phía HNX cho trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư.

Trước đó, vào ngày 14/2, HoSE đã quyết định hủy niêm yết cổ phiếu FLC từ 20/2/2023 nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Từ 9/9/2022, FLC bị đình chỉ giao dịch cũng do vi phạm quy định về công bố thông tin.

“Nút thắt” lớn của FLC ở thời điểm hiện tại cũng là chưa thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 cũng như năm 2022 vừa qua. Báo cáo tài chính quý IV/2022 cũng chưa được phát hành dù đã quá thời hạn công bố.

Trong kiến nghị gửi đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp này đã đề nghị được xem xét đến các lý do khách quan và hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin.

Nguyên nhân FLC không công bố báo cáo tài chính kiểm toán là bởi không thể tìm kiếm được công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính (BCTC) của FLC.

“Trong thời gian gần đây, Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn trong quá trình hoạt động do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin, cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến việc một số cựu lãnh đạo bị tạm giam để điều tra. Sau rất nhiều nỗ lực, ngày 20/9/2022, FLC đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo đó, UHY sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các BCTC năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, đến thời điểm hiện tại, FLC vẫn chưa nhận được kết quả kiểm toán của UHY”, FLC cho hay.

Việc chưa thể gỡ được các nút thắt về báo cáo tài chính kiểm toán, để tuân thu quy định về công bố thông tin vẫn đang là nguyên nhân trực tiếp khiến cổ phiếu FLC chưa thể trở lại giao dịch.

Hiện cổ phiếu FLC đã được chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu FLC từ thị trường HoSE sang thị trường UPCoM từ ngày 22/02/2023 theo quyết định của Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD).

