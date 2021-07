So Natural: Khẳng đinh vị thế mỹ phẩm thiên nhiên tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngành mỹ phẩm thế giới đã trải qua rất nhiều thời đại, nhưng những sản phẩm từ thiên nhiên vẫn luôn được ưa chuộng hàng đầu, bởi không có gì thân thiện và mang lại tác dụng tuyệt vời hơn những điều mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Đặc biệt là với làn da nhạy cảm, một sản phẩm với nguồn nguyên liệu tự nhiên an toàn, hiệu quả và lành tính luôn là sự lựa chọn tối ưu.

Những năm gần đây, ngành mỹ phẩm tại Việt Nam bắt đầu phát triển bởi sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Nếu trước kia, muốn mua mỹ phẩm từ nước ngoài phải đặt hàng một thời gian dài, hoặc khá vất vả để tìm kiếm một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên uy tín, thì bây giờ, những thương hiệu với chiến lược mang đến những sản phẩm ưu đãi hơn, nhờ tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có từ thiên nhiên trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài. Một trong số đó là So Natural - cái tên đang thu hút sự quan tâm của nhiều chị em.

Gia nhập thị trường với vô số đối thủ cạnh tranh có vị thế, So Natural lựa chọn hướng đi phát huy lợi thế có sẵn, đó là khai thác nguồn nguyên liệu tự nhiên để làm ra sản phẩm, kết hợp với công nghệ hiện đại của Hàn Quốc để tạo nên những sản phẩm với chất lượng quốc tế.

So Natural khẳng định thế mạnh bởi các dòng sản phẩm sản xuất từ những nguyên liệu hết sức thân thuộc trong đời sống nhưng cũng không kém phần hiệu quả và hết sức an toàn.

Vì vậy, sau nhiều năm nghiên cứu, So Natural cho ra đời các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên như: sữa, rau má, ngải cứu, nano curcumin, bạch linh, dâu tằm,... Với công nghệ tân tiến Hàn Quốc, sữa dưỡng trắng hồng da ban ngày, ban đêm, kem dưỡng ẩm, tinh chất serum,… có tác dụng làm sáng da, giúp da mềm mượt, cải thiện làn da mụn, mờ thâm, se khít lỗ chân lông, giúp liền sẹo. Đặc biệt, ngay cả viêm da cơ địa hay rạn da cho phụ nữ đang mang bầu cũng có thể sử dụng một cách an toàn.

Không chỉ đơn thuần là một nhãn hàng mỹ phẩm, So Natural còn là tâm huyết và sự tận tâm của những con người đang muốn mang đến cho lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam một diện mạo mới. Hi vọng với con đường đi đúng đắn, So Natural sẽ mang đến cho phụ nữ Việt những sản phẩm tốt hơn nữa trong tương lai.