Smartphone tầm trung kháng nước để đi biển, đâu là lựa chọn dành cho bạn?

Đa số người dùng vẫn tỏ ra do dự khi dùng smartphone để chụp ảnh ở biển, do tâm lý lo ngại máy bị hỏng hóc do lọt nước. Điều này vô tình khiến cho họ bỏ lỡ những kỷ niệm đáng nhớ. Chính vì vậy, sở hữu một chiếc smartphone với khả năng kháng nước để sẵn sàng cho kỳ nghỉ sắp tới là vô cùng cần thiết.

Thậm chí, ngay cả khi bạn không có nhu cầu chụp ảnh dưới nước, một chiếc điện thoại kháng nước vẫn là vô cùng lợi hại. Bởi lẽ, “tai nạn” trong cuộc sống hàng ngày là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và tính năng kháng nước như một lớp bảo vệ để cứu nguy trong nhiều tính huống.

Smartphone thế nào là đạt chuẩn kháng nước?

Khả năng kháng nước và bụi của một chiếc smartphone được đánh giá dựa trên chuẩn IP, một tiêu chuẩn được IEC (International Electrotechnical Commission - Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) đặt ra.

Để có khả năng kháng nước, một chiếc smartphone cần đạt chuẩn IP67 (kháng nước ở độ sâu 1m trong 30 phút) hoặc IP68 (1.5m trong 30 phút). Hiện nay có một số smartphone đạt chuẩn IP53, tuy nhiên thực tế mức này chỉ có thể bảo vệ khỏi những cú tạt nước, vậy nên không thật sự hiệu quả.

Khả năng kháng nước của smartphone được quyết định bởi chứng chỉ IP.

Smartphone tầm trung kháng nước hiệu quả

Mặc dù đóng vai trò cực kỳ thiết yếu, nhưng kháng nước vẫn được coi là tính năng cao cấp và thường chỉ có mặt trên các dòng máy đầu bảng, có giá lên đến vài chục triệu đồng. Lý do là bởi quy trình sản xuất smartphone đạt chuẩn kháng nước phức tạp hơn rất nhiều so với những chiếc smartphone thông thường, ngoài ra cũng cần trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt mà chỉ các thương hiệu hàng đầu mới đủ sức đáp ứng.

Vậy, liệu người dùng ở phân khúc trung cấp (dưới 10 triệu đồng) có cơ hội được trải nghiệm công nghệ cao cấp này không?

Kháng nước là tính năng thường chỉ có mặt trên các dòng máy cao cấp

Nhiều người kỳ vọng sẽ được có được tính năng này khi mua những mẫu smartphone cao cấp qua sử dụng. Tuy nhiên, đây thực chất là một canh bạc rủi ro, bởi người dùng không thể kiểm soát được chất lượng máy cũ. Những chiếc máy cũ hoàn toàn có thể đã bị “mổ bụng” trước đó và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng kháng nước. Ngoài ra, khả năng kháng nước của một chiếc smartphone cũng có thể bị hao mòn trong quá trình sử dụng.

Vì vậy, để đảm bảo khả năng kháng nước tuyệt đối, người dùng nên bỏ qua smartphone cũ, mà nên chọn những mẫu smartphone mới, chưa qua sử dụng.

Trên thị trường hiện nay, Samsung là thương hiệu chiếm ưu thế trong lĩnh vực này, với hàng loạt model Galaxy A với mức giá dễ tiếp cận, nhưng vẫn có khả năng kháng nước cao cấp đạt chuẩn IP67.

Samsung Galaxy A52 - Mức giá tham khảo: 6,8 triệu đồng

Galaxy A52 là smartphone với mức giá “mềm” nhất với khả năng kháng nước mà người dùng có thể sở hữu. Là mẫu máy đình đám ở phân khúc tầm trung năm 2021, mặc dù đã có tuổi đời hơn 1 năm tuổi nhưng Galaxy A52 vẫn tương đối hấp dẫn ngay cả ở thời điểm năm 2022.

Màn hình 6.5 inch AMOLED tần số quét 90Hz, kết hợp dung lượng RAM 8GB đem đến cho người dùng một trải nghiệm tương đối mượt mà. Bộ 5 camera chuyên nghiệp, trong đó bao gồm với camera chính độ phân giải tới 64MP hỗ trợ công nghệ chống rung quang học OIS và camera selfie 32MP sẽ giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong kỳ nghỉ. Dung lượng pin lớn 4500mAh giúp Galaxy A52 đủ sức "trụ" cả ngày dài.

Samsung Galaxy A52s 5G - Mức giá tham khảo: 8 triệu đồng

Galaxy A52s 5G là phiên bản nâng cấp của Galaxy A52, kế thừa đầy đủ ưu điểm về màn hình, camera, dung lượng pin và kháng nước. Tuy nhiên, Galaxy A52s 5G nâng trải nghiệm lên một tầm cao mới với chip Snapdragon 778G mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Galaxy A52s 5G cũng hỗ trợ công nghệ mạng 5G tiên tiến nhất, sẵn sàng cho tương lai.

Samsung Galaxy A53 5G - Mức giá tham khảo: 9,8 triệu đồng

Galaxy A53 5G là smartphone tầm trung mới nhất của Samsung, cũng là phiên bản kế nhiệm của Galaxy A52. Galaxy A53 5G nhận nhiều nâng cấp đáng giá về mạng 5G, màn hình tần số quét 120Hz mượt mà và dung lượng pin 5000mAh "trâu" hơn.

Samsung Galaxy A33 5G - Mức giá tham khảo: 8,3 triệu đồng

Galaxy A33 5G là phiên bản rút gọn của Galaxy A53 5G, được trang bị chip Exynos 1280 8 nhân, RAM 6GB, bộ 4 camera 48MP, màn hình 6.4 inch AMOLED tần số quét cao 90Hz và pin 5000mAh.

Bên cạnh những model Samsung Galaxy A nói trên, đối thủ Apple cũng có một mẫu smartphone tầm trung đạt chuẩn kháng nước IP67, tuy có các thông số còn lại không hấp dẫn bằng.

iPhone SE 2020 64GB - Mức giá tham khảo: 9,5 triệu đồng

iPhone SE 2020 có thế mạnh về cấu hình với chip A13 Bionic tương đương iPhone 11, kết hợp với hệ điều hành iOS để đem đến trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên, các yếu tố còn lại của chiếc máy này không thật sự hấp dẫn, như thiết kế lỗi thời, màn hình LCD kích cỡ nhỏ, camera đơn và đặc biệt là dung lượng pin thấp.