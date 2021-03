Skylink Group: Gã 'tân binh' khổng lồ

Skylink Group có mặt trên thị trường vào năm 2013, hoạt động trên lĩnh vực mua bán quảng cáo trực tuyến. Đến năm 2016, công ty bắt đầu phát triển đầu tư trực tiếp vào các dự án mũi nhọn. Cuối năm 2019, công ty đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ chưa từng có, đổi tên thành công ty TNHH Skylink Group và bắt đầu chuyển dần mô hình kinh doanh.

Dấu mốc quan trọng của công ty phải kể đến năm 2020, dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo đầy tài năng, công ty chuyển sang hoạt động dưới mô hình Holdings, tập trung toàn bộ nguồn lực để xây dựng thương hiệu Bán lẻ, Công nghệ, Social Media. Nhờ đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, công ty đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường cùng ngành và bắt đầu phát triển thêm nhiều lĩnh vực mới đúng như tên gọi Skylink Group.

Tân binh nhưng đầy quyết liệt

Ngay từ đầu, công ty Skylink Group xác định tầm nhìn trở thành tập đoàn đại chúng vào năm 2040, xác định rõ sứ mệnh của mình là đầu tư và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao có ích cho xã hội với phương châm luôn phấn đấu vì mục tiêu chung, dành hết tâm huyết cho công việc, sáng tạo trong suy nghĩ và tư duy trong cách làm việc. Do đó, hiện tại công ty đã có rất nhiều mảng, và đều mang lại giá trị hiện hữu và có tiềm năng phát triển dài hạn trong tương lai, có thể kể đến như:

Skylink Media: Đầu tư, hợp tác và khai thác nội dung kỹ thuật số. Định hướng phát triển thành công ty truyền thông đa lĩnh vực, bao gồm: Truyền thông mạng xã hội, Digital marketing, tổ chức sự kiện, quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim/ clip viral/ MV ca nhạc, sản xuất và hỗ trợ truyền thông từ các sản phẩm giải trí (âm nhạc, phim, TV show,…)

Skylink Tech: Hoạt động sản xuất các Casual game trên đa nền tảng trực tuyến, Đầu tư và phát triển công cụ báo cáo, phân tích hỗ trợ tối ưu cho việc bán hàng và Marketing online, phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Skylink Retail: Chuyên sản xuất, phân phối và nhập khẩu mỹ phẩm, chăm sóc xe ô tô, nội thất online, đồ chơi trẻ em,..

Bên cạnh đó, Skylink Group may mắn là nơi tin tưởng của rất nhiều đối tác, quan hệ theo hình thức đối tác độc đáo “Phong cách Skylink”. Qua đó, các bên liên quan trong Skylink Group đều hợp tác bình đẳng, phát huy thế mạnh bản thân để cùng thực hiện chiến lược chung đã đề ra.

Lợi thế của một doanh nghiệp tràn đầy sức trẻ

Hiểu rõ triết lý sự tăng trưởng của doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì hoạt động tuyển dụng và giữ chân nhân viên có triển vọng cao. Vì vậy, Skylink Group luôn quan tâm đến việc chiêu mộ nhân tài. Hiện tại công ty có nền tảng nhân viên vừa có sức trẻ vừa có sự sáng tạo vượt bậc.

Có thể ví công ty như một “giant-start-up” và mỗi nhân viên là một doanh nhân trẻ, có tính linh động và thích ứng rất cao. Cùng với đó, công ty có một chế độ đãi ngộ vô cùng “khác biệt”, giúp mỗi nhân viên dù vừa mới vào nghề cũng có trong tay rất nhiều cơ hội để phát triển, được thể hiện và để chinh phục bản thân mình. Do đó công ty đã có sự tín nhiệm rất lớn đối với mỗi nhân viên và công ty đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Để có được hàng loạt sản phẩm từ công nghệ cho đến tiêu dùng mang tính đột phá và ưu việt ngày hôm nay, Skylink Group đã xây dựng một đội ngũ nhân sự hùng hậu với trên 200 nhân viên làm việc và hoạt động chuyên nghiệp tại TP.HCM. Với tinh thần “Innovation-NonStop – Sáng tạo cho cộng đồng”, Skylink Group là mái nhà chung dành cho những người trẻ yêu công việc, đam mê sáng tạo.

Bên cạnh đó, không gian làm việc là một điểm mà Skylink Group rất tự hào. Có thể nói ở văn phòng của Skylink, nhân viên được hưởng tất cả các điều kiện làm việc để luôn cảm thấy thoải mái như ở nhà nhà. Một số không gian trong văn phòng đều được thiết kế với Open Platform, cực kỳ thoải mái và tiện nghi với ứng dụng Smart Home. Văn phòng của Skylink khiến người xem choáng ngợp bởi một phong cách thiết kế chuyên nghiệp nhưng lại hết sức thân thiện, vừa tạo sự thoải mái, giúp nâng cao năng suất làm việc, khác hẳn những văn phòng tiêu chuẩn thường thấy.

Tiềm năng vươn mình trở thành tập đoàn đại chúng

Dù không thể phủ nhận sự bứt phá của “tân binh” Skylink đã làm nên một điều kì tích bùng nổ như năm 2020, nhưng để thay đổi thực sự ngôi thứ, đặc biệt là để lọt vào top công ty hàng đầu lại là câu chuyện khác. “Tân binh” Skylink vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó có thể làm nên điều kỳ diệu trong một sớm một chiều. Tuy là một doanh nghiệp đầy tham vọng, nhưng cái nhìn của công ty lại khá thực tế.

Thế nên, Skylink Group đang từng bước một thực hiện hóa giấc mơ của mình. Đến năm 2040, Skylink Group sẽ là một tập đoàn đại chúng có chỗ đứng tại thị trường không chỉ Việt Nam. Để làm được điều đó, công ty đã biến những bất lợi thành những lợi thế cạnh tranh hiệu quả. Với tiêu chí hoạt động “Đơn giản hơn, hiệu quả hơn, lấy khách hàng làm trọng tâm”, Skylink Group sẽ tiếp tục tạo ra nét riêng cho mình và trở thành tập đoàn Đại chúng trong tương lai gần nhất.

Công ty TNHH Skylink Group

Địa chỉ: Số 6, đường 31C, Khu C, Đô thị An Phú, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Hotline: 08 26254 9999

Website: http://skylink.vn

Facebook: https://www.facebook.com/skylinkgroupcom