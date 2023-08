Fashion show “Call out my name” của siêu mẫu Võ Hoàng Yến vừa diễn ra thành công với sự góp mặt của dàn chân dài đình đám. Đây là đêm trình diễn thời trang đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của thương hiệu D.A.M do chính nữ siêu mẫu sáng lập.