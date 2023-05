Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận 'kinh hoàng' khi làm HLV tại The Face Vietnam 2023

(VTC News) -

Chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam – The Face Vietnam 2023 vừa có buổi ra mắt dàn HLV và thí sinh. Đảm nhận vị trí HLV tại mùa này gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Vũ Thu Phương và bộ đôi Hoa hậu Kỳ Duyên - Minh Triệu. Nam Trung vẫn được đảm nhận vị trí Host của chương trình.

Trở lại showbiz sau thời gian vắng bóng, siêu mẫu Anh Thư thừa nhận thời gian làm huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2023 khiến cô phải miêu tả bằng hai chữ "kinh hoàng".

"Thời gian tham gia The Face Vietnam 2023 là khoảng thời gian kinh hoàng nhất sự nghiệp của tôi. Nếu nhìn lại cả quãng đời làm nghệ thuật thì tất cả đều không bằng một góc của chương trình này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình truyền hình thực tế nên cũng có rất nhiều áp lực. Nhiều lúc tôi bị ăn hiếp tới mức không thể ăn uống vì nuốt không trôi", người đẹp nói.

Nữ siêu mẫu tiết lộ cô đã sụt 4kg vì không ngủ được trong vòng nửa tháng. Anh Thư cũng hài hước cho biết không ít lần nghĩ đến việc từ bỏ nghệ thuật để quay lại với công việc thẩm mỹ điêu khắc chân mày.

Siêu mẫu Anh Thư lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế.

“Nhiều lúc tôi thấy vai trò HLV quá sức so với tôi. Một huấn luyện viên không chỉ đào tạo kỹ năng về tạo dáng, catwalk… mà còn phải làm nhiều vai trò khác. Nhiều khi tôi cảm thấy áp lực nhưng cuối cùng mọi thứ đã xong. Đây là hành trình cả đời tôi không bao giờ quên", siêu mẫu nói thêm.

Anh Thư nói về khoảng thời gian "kinh hoàng" khi làm HLV The Face Vietnam 2023.

Kỳ Duyên - Minh Triệu là bộ đôi HLV tại The Face Vietnam 2023. Kỳ Duyên thừa nhận trong quá trình ghi hình, cô và Minh Triệu không tránh khỏi bất đồng.

Tiếp lời, siêu mẫu Minh Triệu nói khi nhận lời mời ngồi ghế đôi tại chương trình, cả hai đã ngồi lại nói chuyện để thống nhất cách làm việc thay vì cách đối đầu với những huấn luyện viên khác. "Chúng tôi thân nhau quá, hiểu nhau quá nhưng khi vào việc thì ai cũng có cái tôi và có chính kiến riêng. Nếu không thống nhất được mục tiêu để làm kim chỉ nam thì sẽ dẫn đến tình trạng mâu thuẫn", Minh Triệu tiết lộ.

Kỳ Duyên - Minh Triệu nhiều lần bất đồng quan điểm.

Về phía Vũ Thu Phương, cô cho biết dù là một người cá tính, gai góc nhưng thông điệp cô muốn mang đến The Face Vietnam 2023 chính là "tịnh tâm, thư thái, thanh thản". "Dù đã rất cố gắng để tịnh tâm, tuy nhiên có những lúc cao trào khiến tâm trạng lên xuống thất thường. Mặc dù vậy tôi tin mùa giải năm nay sẽ có những khúc lắt léo vì chính tôi đã cũng đã phải rơi nước mắt rất nhiều", siêu mẫu thừa nhận.

Vũ Thu Phương thừa nhận phải tiết chế cảm xúc nhiều tại chương trình.

Bà Trang Lê - CEO công ty MultiMedia JSC - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình cũng thừa nhận The Face Vietnam 2023 là mùa giải được đầu tư và dành tâm huyết nhiều nhất. "Như thường lệ Tuần lễ thời trang Việt Nam sẽ được diễn ra vào cuối tháng 5 này nhưng cũng vì The Face mà hoãn lại. Chúng tôi đã không muốn phụ lòng những khán giả yêu mến và vì vậy, hôm nay không có gì hạnh phúc hơn khi kế hoạch đã thành hiện thực. Và tôi rất tự tin khi được đứng ở đây và nói với khán giả. Chúng tôi đã sẵn sàng để mang đến một mùa giải hấp dẫn và lôi cuốn", bà nói,

Khi được hỏi về việc liệu chương trình có sợ bị so sánh với The New Mentor (chương trình có sự góp mặt của dàn HLV gồm Hương Giang, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà), bà Trang Lê thẳng thắn cho biết tại Việt Nam nếu có sự đối đầu là thì Vietnam's Next Top Model và The Face Vietnam sẽ là những đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên cả 2 chương trình này đều cùng một nhà sản xuất. Vì vậy đối với bà, ở Việt Nam, The Face Vietnam không có đối thủ.

Bà Trang Lê - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất của The Face Vietnam 2023.

Về giải thưởng, quán quân sẽ nhận được tiền mặt trị giá 200 triệu đồng và chụp ảnh trang bìa tạp chí thời trang Harper's Bazzaar Vietnam. Người chiến thắng cũng sẽ là gương mặt quảng bá cho Tuần lễ thời trang Việt Nam quốc tế Thu Đông 2023 và đặc biết là chuyến trải nghiệm có một không hai - đến 4 tuần lễ thời trang danh giá nhất của thế giới thuộc 4 kinh đô thời trang bao gồm Milan, Paris, London và New York.

Tập 1 của The Face Vietnam 2023 sẽ phát sóng vào 20h30 chủ nhật, ngày 04/06 trên VTV9.

Tùng Thanh