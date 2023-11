Showbiz ngày 14/11: Hoàng Thùy Linh tự nhận 'lố' ở họp báo, Diễm My lên xe hoa

(VTC News) -

Điểm lại những sự kiện chính của showbiz Việt ngày 14/11.

Hoàng Thùy Linh thừa nhận "lố" trong họp báo ra mắt liveshow

Những phát ngôn của Hoàng Thùy Linh trong buổi họp báo ra mắt liveshow đã khiến nữ ca sĩ phải hứng chịu không ít chỉ trích từ công chúng. Đa phần khán giả cho rằng những phát ngôn này thể hiện thái độ trịch thượng, kiêu ngạo. Sự việc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nữ ca sĩ cũng như liveshow.

Ngày 14/11, chia sẻ trên Người Lao Động, Hoàng Thùy Linh thừa nhận bản thân đã quá "lố" nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc:

"Dường như tôi đã "lố" và làm cho mọi người mất vui rồi. Tôi buồn lắm. Buồn vì làm mọi người không vui. Buồn vì bao tâm huyết công sức đổ ra cho liveshow, nhưng cuối cùng lại không trọn vẹn vì chính những điều không hay. Thật lòng tôi không có ác ý gì cả".

Hoàng Thùy Linh thừa nhận đã "lố" trong những phát ngôn tại buổi họp báo ra mắt liveshow.

Nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định phát ngôn của cô với nam phóng viên trong buổi họp báo hoàn toàn không có chút "thái độ" nào:

"Nhưng thật lòng, tôi chỉ nghĩ rằng, mọi người đều thân thiết với mình, như người nhà của mình. Tôi chia sẻ và hành động như thể tất cả mọi người đã biết tôi 15 năm qua và dành cho nhau tình cảm quý mến của những thành viên trong gia đình với nhau".

Diễm My 9X tổ chức đám cưới vào tháng 12

Theo thông tin từ đại diện nữ diễn viên Diễm My 9X, hôn lễ của cô sẽ diễn ra vào 21/12 tới đây. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng đăng tải bức ảnh cô diện váy cưới, đầu đội soiree, nắm tay "người bí ẩn" đầy tình tứ cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Đã đến lúc".

Đông đảo bạn bè, người thân cũng đăng tải ảnh cưới của Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn lên trang cá nhân và gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Hôn lễ của Diễm My 9X và chồng doanh nhân sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2023.

Diễm My 9X và Vinh Nguyễn quen biết từ năm 2016, cặp đôi từng có thời gian dài yêu xa. Trong khoảng thời gian này, Vinh Nguyễn sống ở Australia còn Diễm My 9X tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam.

Đến cuối năm 2022, Diễm My 9X chia sẻ hình ảnh cô được bạn trai doanh nhân cầu hôn tại Australia. Được biết, Vinh Nguyễn đã chuyển về Việt Nam sống và làm việc để được gần Diễm My 9X.

Hòa Minzy đáp trả khi bị chê "mất hình tượng"

Trong đám số khách mời tham dự đám cưới của cặp đôi Gin Tuấn Kiệt và Puka, Hòa Minzy là người nổi bật vì liên tục có những màn "quậy đục nước". Ở hôn lễ tại Khánh Hòa, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh không ngần ngại túm váy lên ngang đùi, đội thùng carton nhảy múa hết mình.

Còn ở hôn lễ tại TP.HCM, Hòa Minzy một lần nữa khiến khán giả xôn xao bàn tán khi kéo tà váy dạ hội lên cao cho tiện "quẩy", chổng ngược đầu, có hành động thân mật với Duy Khánh.

Những hình ảnh gây tranh cãi của Hòa Minzy.

Những hình ảnh này khiến nữ ca sĩ bị chê "làm lố", "mất hình tượng". Đáp lại, Hòa Minzy thẳng thắn cho hay: "Hình tượng là gì, hình tượng tôi trước giờ chưa bao giờ là sang trọng, lịch sự hay hiền ngoan.

Tôi vẫn luôn là một cô bé hoạt bát, quậy, lầy. Tôi đi đám cưới của bạn, nên căn bản nghĩ tôi và mọi người vui vẻ là trên hết. Còn tôi đi diễn mà lố bịch trên sân khấu thì tôi hoàn toàn nhận lời góp ý".

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh cũng khẳng định cô "hết mình" với bạn bè để sau này mọi người cũng "hết mình" với cô.

Đặc biệt, Hòa Minzy nhấn mạnh những hành động của cô tại đám cưới Gin Tuấn Kiệt và Puka không phải do cô say xỉn: "Tôi không hề say và hoàn toàn kiểm soát được những hành động của mình".

Đại diện Thủy Tiên phủ nhận tin đồn bị hủy show phút chót

Việc nữ ca sĩ Thủy Tiên không xuất hiện trong 1 chương trình ca nhạc dù hình ảnh của cô có mặt trong poster đã khiến khán giả chú ý. Điều này khiến mạng xã hội rộ tin đồn Thủy Tiên bị BTC hủy show vào phút chót.

Xuất hiện thông tin Thủy Tiên bị hủy show phút chót.

Trước sự việc, người quản lý fanpage của Thủy Tiên đã lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên. Người này cho hay phía Thủy Tiên chủ động xin vắng mặt khỏi buổi biểu diễn vì nữ ca sĩ gặp vấn đề về sức khỏe:

"Sự thật là do chị Tiên phải phẫu thuật gây mê vết mổ còn rất đau không thể hát ngay được, nên chị Quỳnh quản lý chị Tiên đã xin phép ban tổ chức chương trình được huỷ phần biểu diễn vì sức khoẻ chưa ổn".

Đại diện của ca sĩ Thủy Tiên cũng đăng tải hình ảnh hóa đơn viện phí cho thấy nữ ca sĩ phải nhập viện vào ngày 10/11 - trước show diễn 1 ngày.