Shophouse sở hữu lâu dài ở Nam Phú Quốc: Mua là thắng?

(VTC News) -

The Center - shophouse điểm 9 lên điểm 10 nhờ “sở hữu lâu dài”

Trực thuộc “thị trấn Địa Trung Hải” - tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí do Sun Group kiến tạo tại Nam Phú Quốc, khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence có nhiều tòa cao ốc, nhưng chỉ có duy nhất phân khu shophouse là The Center.

Phân khu này bao gồm 364 căn shophouse trực diện hướng biển với chiều cao từ 3-5 tầng xen kẽ nhau, mặt tiền từ 8-12m. Lấy cảm hứng từ ngôi làng Taormina trên đảo Sicilia, kiến trúc The Center tái hiện khung cảnh miền nam nước Ý, thể hiện rõ nét qua màu sắc rực rỡ của dãy nhà phố nằm thoai thoải trên triền đồi, điểm xuyết những giàn hoa đa sắc bên các khung cửa sổ rộng thoáng.

The Center không chỉ thuận lợi để kinh doanh mà còn sở hữu kiến trúc giàu tính nghệ thuật.

Nổi bật trên thị trường 2021, giới đầu tư thực tế sớm truyền tai nhau về The Center - dòng shophouse vị trí vàng, kiến trúc hoàn mỹ, sở hữu vô vàn tiện ích và khả năng tiếp cận khách vào loại hàng đầu ở Phú Quốc.

Song song với loạt ưu điểm đó, yếu tố sở hữu lâu dài chính là cú “áp phê” giàu sức nặng đã thuyết phục nhiều nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền. Đây là lợi thế kép “2 trong 1” dành cho các khách hàng mong muốn sản phẩm BĐS có thể kinh doanh sinh lời vượt trội mà vẫn tìm kiếm sự an toàn, mục tiêu tích lũy tài sản, tạo giá trị truyền đời cho thế hệ sau.

Hiếm có shophouse nào tựa lưng đồi, hướng mặt biển ở Phú Quốc có được quyền sở hữu lâu dài như The Center. Từ nguồn khách của cáp treo Hòn Thơm và khách đến hệ sinh thái Sun Group, việc kinh doanh shophouse The Center không phải là bài toán khó.

“Trước mắt 6 ngành Lưu trú, F&B, Spa, Thời trang, Nghệ thuật và Du lịch – lữ hành sẽ được tôi ưu tiên lựa chọn” - anh Hoàng Danh Minh, chủ sở hữu 2 căn The Center chia sẻ trong sự háo hức, khi nghe tin Phú Quốc là nơi đầu tiên ở Việt Nam được chọn thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine để đón khách quốc tế trong thời gian tới.

Giống như anh Minh, nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng sự hồi sinh của du lịch Phú Quốc sẽ tạo đà cho cú bùng nổ kinh doanh vào năm sau khi The Center chính thức được bàn giao.

The Center là sản phẩm shophouse hiếm hoi có quyền sở hữu lâu dài.

Nằm thoai thoải trên triền đồi với cao độ 45-60m so với mực nước biển, The Center có địa thế chuẩn “tựa sơn hướng thủy”, thu trọn vào tầm mắt màu lam ngọc của biển trời Nam đảo. Khung cảnh phồn hoa của Sun Premier Village Primavera hòa nhịp với những tòa căn hộ cao tầng The Hill, The Sea, The Sky hiện đại, đại diện cho sự phát triển của thành phố trẻ Phú Quốc.

Không chỉ có tầm nhìn trác tuyệt, từ The Center, du khách hay chủ nhân chỉ vài bước chân là tới bãi tắm và loạt công trình biểu tượng khác như: tháp đồng hồ, cột đá cổ Pompei, nhà ga cáp treo mô phỏng đấu trường La Mã,…

Với đặc thù sản phẩm sở hữu lâu dài, lợi ích mà các căn shophouse The Center thụ hưởng không có giới hạn, khi các công trình điểm nhấn: như Cầu Hôn, sân khấu Show Vortex,… liên tục được xây dựng, dịch vụ mới liên tục được bồi đắp và các chuỗi lễ hội, sự kiện quanh năm không ngừng được tổ chức, để khuấy động Nam Phú Quốc trong suốt vòng đời dự án. Đó là giá trị mang đến sức hút cho điểm đến và nguồn lợi nhuận kếch xù cho nhà đầu tư.

Sở hữu lâu dài - tấm vé đón đầu quy hoạch điều chỉnh Phú Quốc

Tháng 3/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Trong số 8 điểm điều chỉnh quy hoạch lần này, có tới 5 điểm thuộc phường An Thới (Nam đảo).

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng phường An Thới phía Nam đảo Ngọc trở thành một hình mẫu đô thị biển vươn tầm quốc tế.

“Thị trấn Địa Trung Hải” sẽ nâng tầm diện mạo của Nam Phú Quốc.

Theo các chuyên gia, nếu 5 năm qua là giai đoạn xây dựng nền tảng, thì 5 năm tiếp theo sẽ là chu kỳ “vàng”, để Nam đảo tăng tốc “cất cánh” cả về chất và lượng. 5 năm tới đây cũng là giai đoạn dự án The Center được bàn giao và đi vào hoạt động. Điều này thêm một lần chứng minh cho sự sáng suốt của giới đầu tư đã chọn lựa dòng shophouse trên đỉnh đồi thuộc tổ hợp “thị trấn Địa Trung Hải”.

Với quy hoạch là cảng du lịch và hàng hóa quốc tế, Bãi Đất Đỏ - tiếp giáp “thị trấn Địa Trung Hải” là cửa ngõ giao thương và phát triển du lịch tàu biển. Nhờ đó, “thị trấn Địa Trung Hải” trở thành bến cảng phồn hoa sôi động 24/7 - nơi mà bất cứ du khách nào đến Phú Quốc cũng không nên bỏ lỡ.

Quyền sở hữu lâu dài của The Center theo dòng thời gian, là điểm tựa để giá trị bất động sản hay tiềm năng kinh doanh sinh lời của phân khu shophouse này tạo cú bứt phá mạnh mẽ.

Đầu tư shophouse The Center để đón đầu tương lai thịnh vượng nơi thành phố đảo.

Đặc biệt, để sở hữu shophouse The Center, “tấm vé” đón đầu quy hoạch điều chỉnh Phú Quốc, hiện nhà đầu tư được nhận các ưu đãi hấp dẫn như: hỗ trợ vay vốn 70% giá trị căn shophouse với lãi suất 0% lên tới 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 40 tháng cùng loạt chính sách chiết khấu khác. Bên cạnh đó, khi đưa vào kinh doanh, khách hàng có cơ hội nhận gói hỗ trợ kinh doanh: 1 tỷ đồng và miễn phí 60 tháng quản lý.