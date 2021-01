SHB lọt Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam  

(VTC News) -

VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín đã có mặt 14 năm, được công bố dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report. Trong khuôn khổ VNR500, Vietnam Report đã vinh danh SHB Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam.

Giải thưởng là sự ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp đạt doanh thu xuất sắc nhất, duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định, bền vững trong suốt giai đoạn 2019-2020 và đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đây đồng thời là sân chơi đẳng cấp dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu và là cầu nối đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.

Năm 2020, trước nhiều biến động thị trường gây ra bởi dịch bệnh, thiên tai…, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh doanh, mục tiêu tăng trưởng; SHB vẫn đồng thời thúc đẩy nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ cùng nền kinh tế và cộng đồng vượt qua thách thức chung. Với vai trò của Ngân hàng thương mại top đầu, SHB đã liên tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Việt giai đoạn 2019-2020.

Trong đó, trước tác động của COVID-19, SHB là một trong những ngân hàng đầu tiên nhanh chóng triển khai hai gói tín dụng quy mô gần 28 nghìn tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trên cả nước. Đồng thời, SHB tích cực mở rộng cơ hội thúc đẩy thương hiệu hàng Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo đó, tiếp nối sự hợp tác năm 2019, SHB và tập đoàn T&T tiếp tục phối hợp cùng Amazon, đưa hàng hóa trong nước tăng cường xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường lớn khác. Sự hỗ trợ của SHB nói riêng và dự án nói chung đã góp phần mạnh mẽ đưa thương hiệu Việt vươn ra biển lớn, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, không ngừng mở rộng tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn.

Đại diện SHB, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thị Mai Thảo vinh dự nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam

“Với những nỗ lực vượt qua khó khăn cũng như sự đóng góp và đồng hành cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống COVID-19 trong suốt thời gian qua, thành viên Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào khi là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu nhất, những nhân tố quan trọng góp phần ổn định nền kinh tế, tạo cơ hội để Việt Nam khẳng định và vươn lên” – VNR nhận định. Sự ghi nhận khách quan và kịp thời của giải thưởng là minh chứng cho sự phát triển bền vững, là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực toàn diện của SHB.

Đại diện SHB, bà Hoàng Thị Mai Thảo – Phó Tổng Giám đốc cho biết: “Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam cho thấy vị thế và cống hiến vượt bậc của SHB thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về con người, công nghệ, hạ tầng…tạo nền tảng phát triển toàn diện về chất lượng và quy mô, trở thành đối tác tài chính vững chắc, tin cậy và luôn phù hợp cho khách hàng”.

Giải thưởng là minh chứng cho sự phát triển bền vững, là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực toàn diện của SHB.

Cùng với Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, sự năng động và chủ động thích ứng của SHB sẽ là lợi thế, là bước đà để SHB bước vào năm 2021 với nhiều sứ mệnh và mục tiêu quan trọng. Trong đó, nhiệm vụ tăng trưởng kinh doanh vẫn sẽ được gắn liền với thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế và trách nhiệm cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu trọng tâm được Ngân hàng nhà nước nhấn mạnh tới hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 2021 mà SHB đã và đang thực hiện rất tốt, sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa bằng cả tâm và tầm của mình.

Trước đó, SHB đã dành nhiều giải thưởng danh giá, được đánh giá cao bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Alpha Southeast Asia); Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất (Tạp chí Global Banking and Finance Review); Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ khách hàng tốt nhất 2020, Sản phẩm bancassurance sáng tạo nhất 2020, Ngân hàng có sáng kiến hợp tác chiến lược tốt nhất 2020 (Tạp chí The Asian Banking and Finance); Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Tạp chí Asiamoney); Ngân hàng đồng hành cùng DNNVV, Ngân hàng tiêu biểu vì Tín dụng Xanh (Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG), Ngân hàng của năm – Bank of the Year 2020 (Tạp chí The Banker)…