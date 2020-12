SHB lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có báo cáo thường niên tốt nhất 2020

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên do HOSE và HNX tổ chức. Năm 2020 là năm thứ 13 Cuộc bình chọn đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. So với những năm trước đó, cuộc bình chọn năm nay có sự thay đổi và nâng cao về tiêu chí chấm giải, nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thường niên của các doanh nghiệp.

Việc chấm điểm Báo cáo thường niên năm nay được thực hiện bởi hai Sở Giao dịch chứng khoán (HOSE và HNX). Kết quả sau đó được 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC soát xét nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong bình chọn.

Xuất sắc vượt qua hơn 700 doanh nghiệp, trở thành một trong ba ngân hàng góp mặt trong top 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn có báo cáo thường niên tốt nhất 2020; kết quả này là sự nỗ lực, cải thiện, sáng tạo không ngừng của SHB và có sự thăng hạng vượt bậc so với thành tích trong top 30 năm 2019.

Với chủ đề “Đổi mới hiệu quả - Hành động bứt phá”, BCTN của SHB được đánh giá cao với sự đổi mới không ngừng từ sản phẩm, quy trình vận hành, công nghệ, quản trị rủi ro, mô hình kinh doanh để mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng – hướng tới một ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới.

BCTN của SHB đã chỉ rõ ràng, minh bạch và chính xác các các hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng, quản trị và rủi ro…; được hội đồng chấm điểm ghi nhận, đánh giá rất cao về mặt nội dung. Đồng thời, báo cáo đặc biệt gây ấn tượng về mặt thiết kế với phong cách trình bày khoa học, hiện đại, tối ưu thông tin và hiệu quả thị giác. Chung cuộc, BCTN của SHB đã đáp ứng các tiêu chí chấm điểm khắt khe của ban tổ chức, vượt qua hàng loạt doanh nghiệp vốn hóa lớn khác để vào top 10 BCTN có điểm số cao nhất.

Đại diện SHB, Bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám Đốc vinh dự nhận giải thưởng.

Đại diện ngân hàng SHB, bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng Giám Đốc SHB cho biết: “Nằm trong top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Báo cáo thường niên tốt nhất 2020 cho thấy SHB là ngân hàng chú trọng minh bạch thông tin và phát triển bền vững. Đây là cơ sở để ngân hàng ngày càng gia tăng lợi ích và nâng cao giá trị cho khách hàng, cổ đông, đối tác cũng như toàn thể cán bộ nhân viên SHB. Báo cáo là sự tâm huyết của đội ngũ SHB trong việc cung cấp thông tin minh bạch và những góc nhìn tổng quan, chính xác. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện không ngừng, vươn tới những chuẩn mực quốc tế về quản trị và phát triển bền vững”.

Tính đến 30/09/2020, SHB có tổng tài sản đạt gần 402 nghìn tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện nay đạt hơn 17.558 tỷ đồng. Vốn tự có đạt 36.821 tỷ đồng. SHB đã phát triển mạnh mẽ với gần 8.500 cán bộ nhân viên đang làm việc tại 530 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 400 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục. Những con số biết nói là minh chứng đầy thuyết phục về năng lực của Ban lãnh đạo và tinh thần nỗ lực làm việc của đội ngũ nhân viên SHB.

Giải thưởng top 10 BCTN tốt nhất nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của SHB trong việc ứng dụng và tuân thủ những chuẩn mực cao nhất về quản trị công ty, đem lại lợi ích tối ưu cho khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng.

SHB đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của một ngân hàng phát triển toàn diện với hàng loạt giải thưởng được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh trong năm 2020: Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn); Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất (Tạp chí Global Banking and Finance Review bình chọn); Ngân hàng có sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất 2020, Sản phẩm bancassurance sáng tạo nhất 2020, Ngân hàng có sáng kiến hợp tác chiến lược tốt nhất 2020 (Tạp chí The Asian Banking and Finance bình chọn); Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Tạp chí Asiamoney bình chọn); Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng tiêu biểu vì tín dụng xanh (Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG bình chọn)…

Cùng với Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Báo cáo thường niên tốt nhất 2020, những giải thưởng trên vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực để SHB tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trên hành trình mang lại những giải pháp tài chính hiệu quả và tư vấn các giải pháp phi tài chính vượt trội cho khách hàng, hướng tới mục tiêu Top 3 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.