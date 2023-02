(VTC News) -

Việc tăng vốn điều lệ thêm 594 tỷ đồng được thực hiện thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông của SeABank thông qua.

Theo chương trình ESOP năm 2022 của SeABank, gần 2.500 cán bộ nhân viên (CBNV) của ngân hàng được mua cổ phiếu mức giá ưu đãi 15.000 đồng/cổ phiếu. Đây là chương trình phúc lợi được SeABank thực hiện định kỳ trong nhiều năm, nhằm tri ân những đóng góp của CBNV và gắn kết lợi ích của các CBNV với sự phát triển của ngân hàng.

SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 20.403 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, SeABank đạt những kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.069 tỷ đồng. Ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với những chỉ số tích cực: tổng tài sản đạt 231.423 tỷ đồng, tăng 9,34% so với năm 2021; hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 1,83% và 18,1%.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng tiếp tục giảm xuống 35,3% và tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,60%. Đáng chú ý, thu thuần ngoài lãi (NOII) tăng trưởng ấn tượng 43% so với năm 2021, đạt 2.641 tỷ đồng. Tỷ lệ này cho thấy hiệu quả trong việc đa dạng hóa cấu trúc sản phẩm, đồng thời khai thác hiệu quả tệp khách hàng hiện hữu và phát triển mạng lưới khách hàng mới trên thị trường.

Với những kết quả đạt được, SeABank được The Banker vinh danh là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2022 tại lễ công bố giải thưởng “Ngân hàng của năm 2022” (Bank of the Year 2022). SeABank là đại diện duy nhất của Việt Nam và cũng là một trong 22 ngân hàng tiêu biểu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được vinh danh tại giải năm nay.

Bảo Anh