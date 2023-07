'Sẽ hoàn thành việc sửa chữa đường quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên trước mùa mưa năm nay'

(VTC News) -

Ngày 12/7, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, cho biết đã chỉ đạo các nhà thầu phải hoàn thành việc sửa đường quốc lộ 1 (QL1) qua địa bàn tỉnh Phú Yên trước mùa mưa bão. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan lập hồ sơ các điểm đen có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Trên địa bàn hiện có 9 vị trí đang thi công. Dự kiến, sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Dọc tuyến quốc lộ 1, các vị trí hư hỏng nặng như đoạn từ xã An Hiệp đến đèo Quán Cau (huyện Tuy An); đoạn từ phường Hòa Vinh (TX Đông Hòa) đến vòng xuyến vào TP Tuy Hòa... đã được sửa chữa triệt để. Trên địa bàn hiện có 9 vị trí đang thi công. Dự kiến, sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Theo ông Bình, thời tiết Phú Yên đang vào mùa nắng nóng, đã xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, đặc biệt là các đoạn đèo dốc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, máy móc, công nhân của công ty TNHH xây dựng và thương mại Tuấn Tú khẩn trương cào bóc đường, làm việc xuyên trưa để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường và nhanh chóng toàn thành mục tiêu đã đề ra.

Theo ông Bình, sau vụ tai nạn giao thông mà VTC News đã phản ảnh trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy An, Khu Quản lý đường bộ III đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên và Sở Giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan kiểm tra công tác an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Vị trí xảy ra tai nạn giao thông ngày 9/7, điểm gồ ghề đã được khắc phục

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên, trong năm 2022, có 10 vụ tai nạn giao thông ở 6 vị trí trên tuyến quốc lộ 1. Trong đó có một số vị trí đang được cơ quan chức năng của tỉnh lập hồ sơ trình công nhận là điểm đen tai nạn giao thông đường bộ để có giải pháp xử lý.

Toàn tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài 102,44 km do công ty cổ phẩn và sữa chữa đường bộ Phú Yên quản lý, bảo dưỡng, trong đó có nhiều đoạn đã bàn giao cho các đơn vị thi công để thi công dự án sửa chữa mặt đường.

Theo đơn vị thi công, tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên có địa hình, địa chất phức tạp, có nhiều đèo dốc, khúc cua, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng nhiều đến an toàn giao thông, chất lượng công trình. Dự án mở rộng quốc lộ 1 được đưa vào sử dụng năm 2016 đến nay, nhiều vị trí, đoạn tuyến đã bị hư hỏng nặng. Năm 2022, chịu ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều đọan tuyến bị hư hỏng nặng.

“Thời gian vừa qua Khu quản lý đường bộ III đã triển khai thực hiện nhiều dự án sửa chữa. Đến nay, cơ bản mặt đường đã êm thuận, đảm bảo an toàn giao thông”- ông Bình nói.

MINH MINH