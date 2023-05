'Se chỉ luồn kim' được trình diễn trong buổi hòa nhạc Taiwan Excellence

(VTC News) -

Chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence vừa diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trong đêm nhạc này, khán giả đã được chìm đắm trong những tuyệt phẩm kinh điển được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji chỉ huy trực tiếp.

Nhiều tác phẩm nổi tiếng được biểu diễn trong chương trình hòa nhạc như: Longing for Spring Breeze, William Tell Overture, Hungarian Rhapsody no. 2, Se chỉ luồn kim... cùng nhiều tác phẩm cổ điển viết cho dàn nhạc.

Chìm đắm trong những tuyệt phẩm kinh điển hòa nhạc Taiwan Excellence.

Ở phần mở đầu chương trình, khán giả thích thú khi thưởng thức Se chỉ luồn kim - một tác phẩm dân ca quen thuộc của Việt Nam qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Se chỉ luồn kim là khúc ca duyên dáng, mang tính mộc mạc, tràn đầy cảm xúc trong giai điệu, đặc trưng cho tính cách giản dị và tình cảm của người Việt. Đặc biệt, làn điệu quan họ được thể hiện qua âm sắc phong phú của các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng khiến khúc ca vừa lạ, vừa quen và cũng rất đỗi thú vị.

Phần biểu diễn của nghệ sĩ piano Hsin-Chiao Liao với tác phẩm Piano Concerto in C minor (Tyzen Hsiao) cũng nhận những tràng pháo tay dài tán thưởng của khán giả. Tài năng của Liao Hsin-Chiao được khán giả và giới phê bình âm nhạc công nhận từ khi còn rất trẻ.

Ban tổ chức trao học bổng cho Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence cũng nhằm mục đích mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công tác từ thiện.

Ban tổ chức đã trao cho 4 đơn vị, trong đó: quỹ học bổng Đại học Bách Khoa Hà Nội 400 triệu đồng; quỹ học bổng Đại học Bách Khoa TP.HCM 400 triệu đồng; tài trợ xây bếp ăn Trường mầm non vùng cao Thắng Mố, Yên Minh, tỉnh Hà Giang 250 triệu đồng; Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 150 triệu đồng.

Trường Phong