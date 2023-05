School Fest 2023: Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng ghi dấu ấn trong lòng sinh viên

(VTC News) -

Tiếp nối thành công 2 mùa trước, School Fest 2023 được nâng tầm hình ảnh & sức ảnh hưởng qua sự kết hợp giữa School Fest x SpaceSpeakers Label, tổ chức Đêm nhạc "Space Date 3" với chủ đề “Stay late for a Space Date”. Sau một ngày tưng bừng lễ hội với thật nhiều hoạt động trải nghiệm từ các gian hàng tại ngày hội sinh viên, School Fest chính thức bước vào đêm nhạc với thật nhiều cảm xúc thăng hoa.

Trước khi bước vào đêm nhạc, ngay tại sân khấu chính diễn ra buổi lễ trao tặng quỹ hỗ trợ sinh viên ký túc xá từ phía tập đoàn IMC trị giá 100 triệu đồng như một phần quà thiết thực giúp tiếp thêm động lực và hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh sinh viên khó khăn.

Cùng với đó, phía Tập đoàn IMC còn phối hợp cùng ký túc xá vinh danh khen thưởng 24 sinh viên tích cực tham gia trong hoạt động “Cụm nhà xanh”. Ngoài ra, ngân hàng BIDV và Ngân hàng số Cake by VP Bank cũng trao tặng cho các bạn sinh viên những phần quà hiện kim và hiện vật giá trị.

Đại diện Tập đoàn IMC trao quỹ hỗ trợ 100 triệu đồng cho ký túc xá ĐHQG TP.HCM.

Kodeine và MC hype xuất hiện mở màn, chiêu đãi các bạn sinh viên một bữa tiệc hoàn hảo giữa âm nhạc DJ cực sôi động cùng hiệu ứng âm thanh ánh sáng đã tai đẹp mắt, chính thức ‘thắp lửa' cho "Space Date 3". Tiếp nối sức nóng, cặp đôi CHICHA22 - Kim Chi Sun và CHARLES đưa khán giả nhún nhảy cùng So Good, Trôi như cơn mơ, Be like this.

GONZO trong diện mạo thời trang siêu phá cách tiếp nối sân khấu tràn đầy năng lượng, trình diễn hết mình với loạt hit Tán cây, Dear và Thầy Nam, các bản phối được Mastal làm mới lại theo một phong cách âm nhạc rất riêng của GONZO.

Không gian đêm nhạc càng tăng nhiệt khi Mastal kết hợp cùng những gương mặt tiêu biểu nhất của giới Underground - $A MILO, Lil Wuyn, SMO lần lượt "thiêu đốt" sân khấu School Fest - "Space Date 3" bằng giai điệu bốc lửa đậm chất Hip Hop như Break the rules, All mah G, They are my Gang, Let’s party, và Jump.

Không khí đêm nhạc được hâm nóng bởi DJ Kodeine.

MLee diện outfit đỏ rực bước ra với visual lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh Let’s burn up và Từng ngày em mơ về anh, ca khúc Party monster do chính Rhymastic sáng tác dành riêng cho MLee cũng được cô lần đầu đem đến sân khấu School Fest khiến fan không khỏi thích thú.

Tiếp theo, Rhymastic xuất hiện khuấy đảo "chiều không gian" School Fest bằng bản hit Càng ít càng nhiều, Nến và hoa, Yêu 5. Đặc biệt với sự xuất hiện của B-Wine, GONZO cũng quay trở lại sân khấu góp giọng trong Nắng lên và Mr. Kim - những bản phối đắt giá của album "Space Jam" Volume 1 mới được SpaceSpeakers Label phát hành vừa qua ở Trại sáng tác.

Bữa tiệc âm nhạc đầy "Nến và hoa" của anh "Thiện âm thanh" khiến khán giả đắm chìm.

Khoảnh khắc đáng mong chờ, SOOBIN xuất hiện trên sân khấu School Fest - Space date 3 trong tiếng reo hò phấn khích của hàng vạn khán giả đêm nhạc và nối dài sau đó là phần ‘live như nuốt đĩa’ với band nhạc hoành tráng 2 bản hit triệu view BlackJack, Beautiful Monster được sản xuất bởi SpaceSpeakers Label, mở đường cho con đường định hình phong cách âm nhạc mới của SOOBIN.

Nam ca sĩ còn ghi điểm khi xuống tận khán đài để giao lưu cùng fan và bất ngờ nhận được vô số lời "cầu hôn" từ các chị em. “Cưới vợ đi anh”, “Uống trà măng cụt đi anh”,... là những câu đùa dí dỏm mà fan dành tặng cho SOOBIN, khiến không khí trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

SOOBIN bật cười khi nghe fan giục lấy vợ và rủ đi uống trà mãng cầu.

Nguyên tố cuối, Rapper Binz lộ diện đem đến những khoảnh khắc cực đáng nhớ cho sân khấu School Fest - ‘Space Date 3’ với loạt hit Cho mình em, Don’t break my heart, Bigcityboi đều được tất cả khán giả thuộc nằm lòng. Khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa nhất tại đêm nhạc, hàng vạn sinh viên cùng hát vang chúc mừng cho sinh nhật sắp tới của nam ca sĩ.

Đây cũng chính là tình cảm sâu sắc mà gia đình SpaceSpeakers và người hâm mộ dành cho Binz. Ca khúc cuối Nguyên team đi vào hết vừa cất lên, dàn nghệ sĩ hùng hậu từ ‘vũ trụ SpaceSpeakers’ tất cả cùng bất ngờ đổ bộ lên sân khấu School Fest hô vang tên các trường tại ĐHQG TP.HCM và ghi dấu ấn ‘thế kỷ’ cho đêm diễn siêu hoành tráng.

"Space Date 3" có lẽ sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của Binz khi được đại gia đình SpaceSpeakers và hàng vạn fan cùng chúc mừng.

Nhà tài trợ chính - Công ty cổ phần tập đoàn KIDO - công ty hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu tại Việt Nam, đồng tài trợ Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và một số đơn vị tài trợ khác: Ngân hàng số Cake, dầu nhớt Kixx, xe máy điện VinFast, nước khoáng thiên nhiên LaVie, Diana, Romano, DAO Music Entertainment, Trần Vũ Media, Spotify đồng hành cùng chương trình tạo nên những giá trị kết nối to lớn cho cộng đồng sinh viên và giới trẻ yêu nhạc.

