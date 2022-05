Sau ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn, An Nguy hiện sống thế nào?

(VTC News) -

Câu chuyện tình tay ba giữa Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy từng được công chúng và giới truyền thông chú ý. Bẵng đi một thời gian, ngày 15/5/2022 khi Cát Phượng bất ngờ thông báo đã chia tay Kiều Minh Tuấn khoảng một năm trước và khẳng định việc Kiều Minh Tuấn có tình cảm với An Nguy là thật đã khiến vụ việc gây ồn ào một thời của ba người ''hot'' trở lại, đồng thời An Nguy lại một lần nữa bị cộng đồng mạng ''réo tên''. Bên cạnh vụ chia tay ồn ào của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, cuộc sống hiện tại của An Nguy cũng được khán giả quan tâm.

An Nguy (tên thật Nguỵ Thiên An), sinh năm 1987 được nhiều người biết đến là một trong những vlogger đời đầu, ghi điểm bởi ngoại hình trẻ trung, cá tính cùng lối nói chuyện hấp dẫn đặc trưng. Sau nhiều năm ở Mỹ, An Nguy về nước năm 2016 và dự thi The Face (Gương mặt thương hiệu) cùng năm. Cô tiếp tục lấn sân màn ảnh rộng với vai chính trong Chờ em đến ngày mai.

Sự nghiệp nghệ thuật của An Nguy không kéo dài vì ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

Năm 2018, An Nguy hợp tác cùng Kiều Minh Tuấn trong phim điện ảnh Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Sau đó, loạt hình ảnh cho thấy An Nguy và Kiều Minh Tuấn thường xuyên xuất hiện cùng nhau, dấy lên tin đồn tình cảm giữa hai người. Cuối tháng 9/2018, An Nguy gây sốc khi thừa nhận có tình cảm với ''đàn anh'', trong khi nam diễn viên chưa chia tay Cát Phượng. Điều này khiến cô bị chỉ trích nặng nề, mọi ấn tượng tốt đẹp về nữ vlogger 8x bỗng chốc tiêu tan.

Trong đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn của An Nguy và Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên vừa khóc vừa thừa nhận cô cảm thấy có lỗi khi đã lỡ nảy sinh tình cảm. Về phía Kiều Minh Tuấn, anh cho biết mình mới là người có lỗi khi đưa An Nguy và những rắc rối ấy. Vụ ồn ào khép lại bằng động thái im lặng và trở về Mỹ sinh sống của An Nguy.

Cặp đôi từng thực hiện nhiều bộ ảnh tình cảm sau khi hợp tác trong phim ''Chú ơi, đừng lấy mẹ con''.

Thời điểm nổ ra ồn ào tình ái, nhiều khán giả cho rằng An Nguy và Kiều Minh Tuấn đang dùng chiêu trò để quảng bá cho phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, bởi thực tế cô đã kết hôn đồng giới với Alexandra Nguyễn tại Mỹ. Tuy nhiên khi xảy ra vụ việc, Alexandra Nguyễn và An Nguy đã huỷ kết bạn, xoá toàn bộ bài đăng về nhau trên trang cá nhân. Phải đến khi An Nguy về Mỹ, cặp đôi mới hàn gắn và sống hạnh phúc đến nay.

Từ khi trở lại Mỹ, An Nguy sống kín tiếng hơn. Cho đến tháng 12/2020, cô tiếp tục gây bất ngờ với công chúng khi công khai ảnh bụng bầu lớn bên Alexandra Nguyễn. Tháng 3/2021, An Nguy hạ sinh con gái đầu lòng, gọi tên thân mật là Bay, nhận được lời chúc mừng của đông đảo khán giả.

Sau khi có con gái, An Nguy cũng trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh của con cũng như cuộc sống bên Mỹ trên mạng xã hội. Khi có thời gian rảnh rỗi, An Nguy trở lại với công việc làm vlog để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện thú vị của cá nhân với khán giả mến mộ. Có thể thấy sau những sóng gió cuộc đời, hiện tại An Nguy có một cuộc sống khá yên bình, hạnh phúc.