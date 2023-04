Sau ồn ào khóc lóc, Ngọc Lan và công ty bảo hiểm bắt tay làm hòa

(VTC News) -

Nữ diễn viên phim Mẹ rơm cho biết cô và phía Công ty MVI Life đã đi đến thỏa thuận về hợp đồng của cô và con trai. Theo đó, Ngọc Lan sẽ tiếp tục hợp đồng của cô và con trai tại MVI Life với gói cao cấp nhất là gói Diamond - Kim cương.

Nữ diễn viên cũng cho biết ngay từ khi livestream chia sẻ suy nghĩ của bản thân, cô chưa từng có ý định kết thúc hợp đồng. Sau khi làm việc cùng MVI Life, hợp đồng của Ngọc Lan được duy trì đã lược bỏ bớt một số hạng mục không đúng với nhu cầu.

"Trong livestream, tôi chưa bao giờ nói bảo hiểm là xấu. Tôi không yêu cầu công ty kết thúc hợp đồng. Tôi hiểu hợp đồng đã đặt bút ký, khi mình ngừng sẽ không nhận được khoản tiền mình đã đóng. Tôi đã đóng 2,1 tỉ đồng - một số tiền rất lớn đối với tôi. Việc tiếp tục hợp đồng là điều đương nhiên", Ngọc Lan chia sẻ.

Ngọc Lan và ông Đào Văn Đồng - Tổng Giám đốc Công ty MVI Life.

Về những tranh cãi sau khi livestream, Ngọc Lan chia sẻ cô đã hoạt động nghệ thuật 20 năm nên ý thức được truyền thông luôn có 2 luồng ý kiến. Chuyện nhận về những phản hồi không giống với suy nghĩ của mình là điều đương nhiên. Tuy nhiên, một số trang thông tin không chính thống đã cắt livestream và đưa những tiêu đề không chính xác, khiến sự xung đột bị đẩy lên cao trào.

Ngọc Lan chia sẻ cô lên tiếng chia sẻ suy nghĩ của bản thân về hợp đồng bảo hiểm với mong muốn nhắc nhở người dân cân nhắc, tìm hiểu kỹ càng khi tham gia bảo hiểm. Nữ diễn viên khẳng định bản thân đã có kinh nghiệm 20 năm làm nghề nên không quá tổn thương vì bị chỉ trích hơn 10 ngày qua nhưng mẹ cô lại khá hoang mang, buồn lòng khi đọc thông tin tiêu cực về con gái. Ngọc Lan khẳng định nếu người thân vẫn bị công kích, chỉ trích, cô sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật và cơ quan chức năng.

Về hợp đồng bảo hiểm của Ngọc Lan, phía công ty cho rằng, việc chưa được tư vấn rõ về các điều khoản có ích cho khách hàng đã khiến cô có những thắc mắc. "Chúng tôi trân trọng những góp ý và đánh giá cao sự tin tưởng của Khách hàng Ngọc Lan dành cho công ty, đồng thời rất vui vì đã có cơ hội giải đáp những thắc mắc của cô. Chúng tôi tin rằng các hợp đồng bảo hiểm được thiết kế là để bảo vệ khách hàng và gia đình họ", Tổng Giám đốc MVI Life cho biết.

“Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mà Ngọc Lan đang tham gia, thời hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ tối đa bằng thời hạn bảo hiểm của hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn đóng phí bắt buộc, cụ thể là từ năm thứ 4 trở đi đối với sản phẩm này, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt và thời gian đóng phí dự kiến thông thường là 10, 15, 20 năm, tùy theo khả năng tài chính cũng như nhu cầu bảo vệ và tích lũy của khách hàng", phía bảo hiểm nói thêm.

Ngọc Lan cho biết cô sẽ duy trì hợp đồng bảo hiểm của cô và con trai đã ký kết với công ty bảo hiểm.

Trước đó vào ngày 14/4, Ngọc Lan đã có buổi làm việc với phía đại diện công ty bảo hiểm. Tại buổi làm việc, Ngọc Lan khẳng định bảo hiểm nhân thọ là phương thức đảm bảo an toàn về tài chính trong trường hợp không may có rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm của cá nhân mình, cô nhận thấy chưa được tư vấn đầy đủ các điểm thể hiện trên hợp đồng. Đó là lý do cô thực hiện livestream với chủ đích nhằm lưu ý mọi người tìm hiểu kỹ thông tin trực tiếp với công ty bảo hiểm, hoặc cần thiết nên tham vấn luật sư, để hiểu rõ những ràng buộc pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm trước khi đặt bút ký kết.

Trước đó, Ngọc Lan đã livestream trên trang cá nhân cho biết mình được người quen của một nghệ sĩ lớn tư vấn bán bảo hiểm. Nữ diễn viên cho biết do chủ quan nên cô đã ký tên vào hợp đồng có nội dung không đúng như lời nhân viên tư vấn cam kết và đóng liên tục trong suốt nhiều năm qua. Sự việc này thu hút sự chú ý lớn từ phía công chúng.

Tùng Thanh