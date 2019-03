Sau kỷ lục phòng vé, Anh Tú gây sốt với nhạc phim ‘Cua lại vợ bầu’

Sau vai diễn ấn tượng trong Cua lại vợ bầu ra mắt đầu năm Kỷ Hợi, Anh Tú đã chính thức gửi đến khán giả ca khúc Nếu không là mãi mãi – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Là một bản ballad buồn với ca từ gợi tả nỗi cô đơn, ca khúc là lời tâm sự của một chàng trai vẫn còn nặng lòng hướng về người cũ.

Thời điểm phim ra mắt, ca khúc này đã gây chú ý nên đến khi có bản audio chính thức, Anh Tú nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Anh Tú khá đa năng khi đảm nhận nhiều vai trò, vừa là ca sĩ vừa là diễn viên.

Khá lâu mới trở lại đường đua Vpop, nam diễn viên cho biết: “Bên cạnh diễn xuất, từ lâu ca hát đã là một niềm đam mê rất lớn trong tôi. Sau một thời gian dài tập trung cho lĩnh vực phim ảnh, tôi quyết định sẽ đầu tư nhiều hơn cho niềm đam mê này. Trong năm nay, tôi sẽ cho ra mắt nhiều ca khúc và Nếu không là mãi mãi là một trong số đó”.

Thời gian qua, Anh Tú ngày càng được nhiều khán giả biết đến và yêu mến khi đảm nhận vai Quý Khánh trong Cua lại vợ bầu. Cùng với Trấn Thành và Lan Ngọc, nam diễn viên gây ấn tượng khá mạnh mẽ với khả năng diễn xuất sinh động. Vượt qua Em chưa 18, Cua lại vợ bầu trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 176,5 tỷ đồng.

Vai diễn của Anh Tú trong "Cua lại vợ bầu" gây ấn tượng với khán giả vì điển trai, chung tình nhưng cuối cùng anh chỉ là người đứng ngoài tình cảm của Trấn Thành - Ninh Dương Lan Ngọc.

Đối với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, Anh Tú không phải gương mặt xa lạ khi là một trong những diễn viên trẻ được chú ý hiện nay. Anh từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh, gameshow, chương trình thực tế như Gia đình là số 1, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Thần tiên cũng nổi điên, Thập tam muội...

Bên cạnh đó, Anh Tú còn hoạt động với vai trò ca sĩ với vài ca khúc đã ra mắt như Giấc mơ không nhoà, Ngày trôi qua nhanh, Chờ em, Let me know...

Chu Nguyên